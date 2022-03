Musiktage Starnberg auf neuen Bühnen - auch mit ukrainischen Künstlern

Gründer, Leiter und Interpret der Starnberger Musiktage: Rudens Turku. © wildundleise.de

Die Konzerte der Musiktage Starnberg finden heuer in der Kirche, der Musikschule und im Pöckinger Beccult statt – weil die Schlossberghalle saniert wird. Zu Gast sind auch ukrainische Künstler.

Starnberg – Hochkultur kommt wieder in die Stadt Starnberg – und heuer übrigens auch nach Pöcking. Vom 5. bis zum 14. April finden zum 22. Mal die Starnberger Musiktage unter der Leitung von Prof. Rudens Turku statt. Neben etlichen Konzerten mit renommierten Musikern bieten die Musiktage 109 Schülerinnen und Schülern Meisterkurse bei international anerkannten Dozenten. Von den diversen Veranstaltungen im Rahmen der Musiktage soll Starnberg nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich profitieren. Ein neuer Partner unterstützt das Festival heuer und stiftet Preise für die Schüler: der G. Henle Verlag aus München.

Turku, der die Veranstaltung im Jahr 2000 gründete, sagt im Gespräch mit dem Starnberger Merkur: „Unser Thema ist ganz besonders die Verbindung zwischen den Generationen. Deswegen starten wir im Festival-Prolog auch mit einem Konzert ,Kinder für Kinder‘.“ Es findet am Dienstag, 5. April, ab 19 Uhr in der Turnhalle des Gymnasiums in Kempfenhausen statt. Der Eintritt ist frei.

Turku betont: „Wir wollen in diesen schwierigen Zeiten verdeutlichen, dass die Musik uns alle verbindet.“ Für ein Kammerkonzert hat er deshalb ukrainische Künstler eingeladen, von denen manche vor Kurzem erst aus ihrem Heimatland fliehen mussten.

Nach zwei Jahren Pandemie, in der die Musiktage teilweise abgesagt oder in den Sommer verschoben werden mussten, freut sich Turku heuer über die enorm hohe Nachfrage: „Sonst hatten wir immer so um die 70 Schülerinnen und Schüler, dieses Jahr sind es 109. Und manche Konzerte sind schon ausgebucht.“

Teil des Festivals: 16 Professoren bieten Meisterkurse an

Der musikalische Nachwuchs belegt bei mehr als 16 Professoren sogenannte Meisterkurse – im Einzelunterricht bringen diese den jungen Musikern die Fächer Violine, Viola, Violoncello, Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott näher und dienen zudem als Vorbilder und Mentoren. Einige Schüler erhalten ein Stipendiat und müssen die sonst üblichen Kursgebühren nicht oder nur teilweise bezahlen. Insgesamt werden 16 Voll- und mehrere Teilstipendien vergeben. Diese werden beispielsweise von Starnberger Organisationen wie dem Rotary Club finanziert. Ein Konzert der Stipendiaten gibt es am Sonntag, 10. April, ab 19 Uhr in der Musikschule.

Wegen der Sanierung der Schlossberghalle finden die Orchester-, Kammer- und Solokonzerte heuer in der Pfarrkirche St. Maria und im Beccult in Pöcking statt. Das große Eröffnungskonzert steigt am Freitag, 8. April, in St. Maria. Festivalleiter Turku präsentiert sich an diesem Tag mit seinem eigenen achtköpfigen Ensemble unter dem Motto „Gemeinsames Crescendo“. Das Programm umfasst Werke von Johann Sebastian Bach, Ernö von Dohnanyi, Joseph Bohuslav Foerster und Franz Berwald.

Turku betont, dass die Musiktage das Renommee der Stadt erheblich gesteigert hätten: „Starnberg hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht, und die Musiktage haben erheblich dazu beigetragen. Die tollen Musiker und Musikerinnen sind ein Publikumsmagnet“. Außerdem seien die Musiktage ein erheblicher Wirtschaftsfaktor für die örtlichen Hotels, so Turku. „Wir sorgen für über 600 Übernachtungen in der Stadt.“

Karten für die kostenpflichtigen Veranstaltungen sind bei München-Ticket und jeweils an der Abendkasse erhältlich. Aktuelle Infos zu den Musiktagen sind auf der Internetseite starnbergermusiktage.de zu finden.

Sören Maas