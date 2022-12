Mut und Lebensfreude seit 25 Jahren: Uli-Singers feiern Jubiläum

Von: Tobias Gmach

In der Kirche zu Hause ist der Söckinger Gospelchor Uli-Singers um Leiterin Biggi Danninger. Aber die Gruppe tritt auch auf Hochzeiten, bei Taufen oder anderen privaten Festen auf. © PRIVAT

Die Uli-Singers verbreiten seit nun 25 Jahren ihre Botschaft: Mut und Lebensfreude erhielt sich der Söckinger Gospel-Chor auch in der Pandemie. Im Jubiläumsjahr ist aber die Kasse leer, deshalb sucht die 60-köpfige Gruppe nach Auftrittsmöglichkeiten.

Söcking – Alles begann mit acht Sängerinnen des Kirchenchors der katholischen Pfarrei St. Ulrich in Söcking. Sie wandten sich im September 1996 an ihren Chorleiter Dr. Norbert Franken: Sie würden gerne auch modernere und temporeichere Lieder singen. So geht die Ursprungsgeschichte der Uli-Singers, dem großen Gospelchor, der aus der Starnberger Kulturszene mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist. Mittlerweile existiert er seit 25 Jahren. Wer den Chor anlässlich seines Jubiläums hören möchte, kann das am kommenden Samstag, 10. Dezember, ab 18 Uhr. Passenderweise in der Kirche St. Ulrich in Söcking findet ein Dankes-Gottesdienst statt. Der Chorname geht auf den Schutzpatron seiner Heimatkirche St. Ulrich zurück.

Dass sich die Uli-Singers auf Gospel spezialisiert haben, ist das Verdienst von Biggi Danninger. Seither nehmen sowohl der Bekanntheitsgrad als auch die Mitgliederzahlen stetig zu. Die Musikpädagogin leitet den Chor seit einem Vierteljahrhundert. Angesprochen darauf, kommt sie ins Schwärmen: „Wir dürfen seit 25 Jahren etwas unendlich Schönes miteinander teilen: die Musik, die uns alle glücklich macht, tröstet und befreit. Singen und Chorgemeinschaft sind für uns pure Therapie. Und unsere Zuhörer erfreuen sich daran und nehmen unsere Botschaft mit nach Hause.“ Wie sie lautet? „Gospel heißt Evangelium. Wir möchten Mut und Lebensfreude versprühen“, sagt Danninger.

Corona-Zeiten: „Wir haben die Flamme am Lodern gehalten“

Dieses Ziel haben sich die Sänger auch während der Pandemie bewahrt. „Wir haben die Flamme am Lodern gehalten“, sagt Chormitglied Nancy de Graaf. Erst sangen sie draußen, was aber akustisch schwierig war, dann in kleinen Gruppen, und irgendwann schickten sie nur noch Audio-Dateien hin und her, weil sie sich gar nicht mehr treffen durften. De Graaf lobt das Motivationstalent von Musikpädagogin Danninger: „Ihr ist es zu verdanken, dass die Sängerinnen und Sänger klaglos englische Texte lernen, diszipliniert von Pianos über Crescendos zu Fortissimos und zurück mitgehen, endlos Synkopen trainieren, ja sich sogar choreografischen Herausforderungen stellen.“ Auch nach vielen Jahren als Leiterin überrasche sie den Chor mit frischen, kreativen Arrangement-Ideen und mit neuen Lehrmethoden.

Ihr gelinge es außerdem immer wieder, namhafte Solisten zu engagieren. Für Samstag in St. Ulrich konnte sie die aufstrebende Opernsängerin Josefine Weber gewinnen. Biggi Danninger, die an der Berufsschule Rhythmik unterrichtet, kümmert sich zusätzlich zu den Uli-Singers um den musikalischen Nachwuchs: den Kinderchor Uli-Mini-Singers. Die Mitglieder des großen Chors sind zwischen 17 und 75 Jahre alt. Bei den Männern und im Alt, der tiefen, weiblichen Stimme, könnte die Gruppe mit insgesamt 60 Mitgliedern noch Verstärkung gebrauchen.

Leere Chorkasse: Uli-Singers suchen nach Spenden und Auftritten

Und auch finanzielle Unterstützung ist gefragt, nach den Corona-Jahren sei die Chorkasse leer. Logisch, nicht nur Messen in Söcking, sondern auch Weihnachtsmärkte, Hochzeiten und Taufen wurden abgesagt. „Ausgaben für Raummieten und Workshops müssen anderweitig gedeckt werden“, sagt de Graaf. Daher freut sich der Chor über Spenden und sucht nach weiteren Auftrittsmöglichkeiten.

Das Repertoire umfasse traditionelle Spirituals, temporeich neu arrangierte Gospels, besinnliche und ergreifende Songs, anspruchsvolle A-cappella-Lieder, einige davon mit Swing-, Blues- und Jazzelementen, sowie traditionelle Kirchenlieder. Das gesangliche Vor-Corona-Niveau wieder zu erreichen, sei harte Arbeit, sagt de Graaf. Die Grundlage dafür hat der Chor aber bereits im Mai gelegt – bei einem Workshop mit einer professionellen Stimmbildnerin.