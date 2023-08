Mutmaßlicher Drogenhändler hat 40.000 Euro Bargeld und drei Rolex-Uhren zu Hause

Von: Peter Schiebel

Bei Wohnungsdurchsuchungen in Starnberg und Berg haben Polizeibeamte neben anderen Drogen, Bargeld, Uhren und einer Waffe auch Kokain sichergestellt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Es geht um unterschiedliche Arten von Drogen, um Bargeld und Rolex-Uhren im fünfstelligen Bereich und um eine verbotene Waffe. Anfang der Woche hat die Polizei vier junge Männer aus Starnberg, Berg und Neuried festgenommen, von denen einer jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Die Kriminalpolizei spricht von einem „nicht alltäglichen Fall“.

Starnberg/Berg – Es war im Herbst vergangenen Jahres, als ein heute 21 Jahre alter Mann aus Starnberg erstmals in den Fokus der Kriminalpolizei geriet. Laut einer anonymen Mitteilung soll er in großem Stil mit Betäubungsmitteln wie Kokain und Marihuana gehandelt haben. „Damals konnten wir ihm noch nichts nachweisen“, sagt Michael Graf von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Das Ermittlungsverfahren habe zu keinen relevanten Ergebnissen geführt. Ganz anders entwickelte sich der Fall seit Frühjahr dieses Jahres. Seit Anfang der Woche sitzt der 21-Jährige in Untersuchungshaft.

Drogengeschäft im Raum Garmisch-Partenkirchen

Richtig Fahrt nahmen die Ermittlungen gegen den Mann nach einem Drogengeschäft im Raum Garmisch-Partenkirchen auf. In diesem Zusammenhang wurde der Starnberger von einem der Beteiligten als Verkäufer genannt – Einzelheiten dazu sind aufgrund laufender Ermittlungen nicht bekannt. Gegen den Starnberger folgten auf jeden Fall „umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck“, teilt das Präsidium mit. In deren Verlauf wurden die Beamten auch auf einen 20 Jahre alten Mann aus Berg, einen 19-Jährigen aus Starnberg und einen ebenfalls 19-Jährigen aus Neuried aufmerksam. Die Beamten observierten verdächtige Personen, auch Telefone wurden nach richterlichem Beschluss überwacht und abgehört.

Im Zuge der Ermittlungen trugen die Beamten über Wochen und Monate so viele Informationen zusammen, dass sie bei Gericht Durchsuchungsbeschlüsse gegen alle vier Verdächtigen erwirken konnten. Diese wurden am zurückliegenden Montag vollzogen. Dabei fanden die Ermittler in der Wohnung des 21-Jährigen in Starnberg jeweils mehr als 100 Gramm Marihuana und Amphetamin, dazu eine deutlich geringere Menge Kokain sowie Ecstasy-Tabletten und Ketamin. Auch eine Feinwaage und typisches Verpackungsmaterial entdeckten die Beamten. Außerdem hatte der Starnberger in seiner Wohnung rund 40 000 Euro Bargeld und drei hochwertige Uhren der Marke Rolex, die nach Ansicht der Ermittler aus Drogengeschäften stammen dürften.

Ein Verdächtiger in Haft, bei zweitem Haftbefehl außer Vollzug gesetzt

Der 20-jährige Berger hatte ebenfalls rund 100 Gramm Marihuana zu Hause, dazu Kokain, rund 10 000 Euro Bargeld sowie ein Einhandmesser. Bei dem 19-jährigen Starnberger fanden die Beamten Marihuana und Ecstasy-Tabletten. Die Wohnung des Neurieders war offenbar sauber. Die Rauschmittel, die genannten Gegenstände sowie Mobiltelefone der Verdächtigen wurden beschlagnahmt. Die Auswertung der Handys dauere noch an. Die Polizei prüft nach Angaben von Sprecher Graf auch eine „Vermögensabschöpfung“.

Gegen den 21 Jahre alten mutmaßlichen Haupttäter und gegen den 20-Jährigen erwirkten die Ermittler auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II Haftbefehle. Beide waren wegen Drogendelikten bereits polizeibekannt. Der Starnberger sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft, der Haftbefehl gegen den Berger wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Dabei dürfte eine Rolle gespielt haben, dass der 20-Jährige derzeit einer Berufsausbildung nachgeht. Die beiden sind ebenso wie der 19-jährige Starnberger deutsche Staatsbürger, bei dem Neurieder handelt es sich um einen Kosovaren.

Die Ermittlungen in diesem „nicht alltäglichen Fall“, so Michael Graf, dauern weiter an. Derzeit werde vor allem „in Richtung Endkunden“ ermittelt.