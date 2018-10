MVV-Reform: Landrat Rothfordert Verbesserungen

Starnbergs Landrat Karl Roth nahm an einem Gipfeltreffen zur MVV-Tarifreform teil. Eine Linie könnte von einer Taktverbesserung profitieren.

Landkreis – Der 50-Millionen-Euro-Zuschuss der Staatsregierung für die MVV-Tarifreform muss auch dem Landkreis Starnberg zugute kommen. Das stellte Landrat Karl Roth am Freitagnachmittag gegenüber dem Starnberger Merkur klar. Am Vormittag war er einer der Teilnehmer des Gipfeltreffens bei Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsministerin Ilse Aigner in München, die nach einer Lösung der ins Stocken geratenen Reform suchten.

Eine der Verbesserungen könnte eine Taktverdichtung auf der Linie der S 6 zwischen Starnberg und Tutzing sein. Dort verkehren viele Züge derzeit nur im 40-Minuten-Rhythmus. Für Verbesserungen der Taktfrequenzen will der Freistaat 15 Millionen Euro ausgeben. Die S 8 Richtung Herrsching sei dafür aber nicht geeignet, sagte Roth. Grund: Zwischen Herrsching und Hechendorf steht nur ein Gleis zur Verfügung.

Landrat Roth: „Wir sind kompromissbereit“

Verbesserungen verspricht sich der Landrat auch, was die Grenzen der einzelnen Zonen anbelangt. Nach den bisherigen Plänen gehörten Gilching und Wörthsee zu den Verlierern, weil sich Monatskarten von dort nach München um 2,40 beziehungsweise 3,40 Euro verteuert hätten. Die Zielrichtung bei den weiteren Verhandlungen steht für Roth fest: „Es muss ein Profit auch für die Menschen im Landkreis Starnberg herauskommen.“

Dass der Starnberger Kreistag zusammen mit Fürstenfeldbruck und Bad Tölz/Wolfratshausen sowie der Landeshauptstadt München zu den ersten Gremien gehörte, die die Reform abgesegnet hatten, dürfe ihm nun nicht zum Nachteil gereichen. Roth: „Wir sind kompromissbereit. Und ich erwarte, dass andere auch Kompromisse mittragen.“ Denn der Landrat geht nicht davon aus, dass es bei der MVV-Tarifreform nur Gewinner geben werde. Unabhängig davon bewertete er das Gespräch am Freitag als „zufriedenstellend“.

Rubriklistenbild: © dpa / Fabian Nitschmann