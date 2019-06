Nach 44 Jahren: „Hexenstüberl“ in Starnberg schließt

Erika Rian verabschiedet sich nach 44 Jahren aus der Gastro-Szene. Ihr „Hexenstüberl“ schließt - ihre Stammgäste konnten sich darauf vorbereiten.

Starnberg – Fünf Jahre lang kündigte Hexenstüberl-Wirtin Erika Rian (71) ihren Stammgästen immer wieder ihren baldigen Ruhestand an – am Donnerstag machte die gebürtige Fränkin ernst. Nach 44 Jahren in ihrem Lokal an der Münchner Straße bekochte Rian ihre Kunden vorgestern zum letzten Mal.

„Sie haben mir erst gar nicht geglaubt, dass ich wirklich aufhöre“, erzählt die Wirtin. Manche würden sich aber freuen, dass Rian jetzt mehr Zeit für sich habe. Und die anderen? „Die lassen die Lätschn hängen.“ Ihren Abschied hat Rian lange hinausgezögert, weil sie „ihren Stammgästen das Wohnzimmer nicht wegnehmen konnte“. Nun ist aber doch Schluss. „Ich bin 71 Jahre, habe Probleme mit den Beinen und kann nicht mehr so lange stehen“, erklärt die Wirtin. Zwölf Stunden stand sie jeden Tag im Hexenstüberl, das viele auch unter dem Namen Erikas Stüberl kennen. Den letzten Urlaub gönnte sie sich vor 15 Jahren. Trotzdem wird es ihr fehlen, die Gäste zu bewirten. „Die Geselligkeit werde ich am meisten vermissen“, sagt die 71-Jährige. „Ich habe Gäste von arm bis reich gehabt, die haben alle zusammengepasst.“

Einmal im Jahr machten die Hexen-Stammgäste einen Ausflug

Für Rian waren sie mehr als nur Kunden. Jeden Dienstag gab es einen Stammtisch, einmal im Jahr machten alle einen Ausflug und auch Aktivitäten wie Kegeln und Herbstfeste sorgten dafür, dass die „Hexe“, wie Rian von vielen genannt wird, und ihre Stammgäste ein eingeschworenes Grüppchen wurden. Gekocht hat die 71-Jährige von Schweinsbraten über Schnitzel bis zu Hackbraten alles – außer Steak. Letzteres schmeckt ihr nicht, und was man selbst nicht mag, kann man nicht gut kochen, findet die 71-Jährige. Am liebsten servierte Rian Rindsrouladen, klassisch mit Gurken und Speck. Die hätten ihren Kunden am besten geschmeckt. „Aber ihnen hat eigentlich alles geschmeckt, weil nichts aus der Dose kam“, erzählt die Wirtin.

Alles wegschmeißen? Das bringt Rian nicht übers Herz

Gekocht hat die 71-Jährige schon immer gerne, den Ruhestand will Rian aber auch für ein weiteres Hobby nutzen. „Ich wollte schon immer nähen“, erzählt die Seniorin. Bevor sie sich Stoffen und Schnittmustern widmet, muss Rian noch mit ihrem Stüberl abschließen. „Ich habe immer gesagt, wenn ich aufhöre, schmeiße ich alles weg, was hier drin ist“, sagt Rian. Das bringt sie nun aber doch nicht übers Herz. „Jetzt fange ich das Aussortieren an und schaue, was ich mitnehme.“ Fotos aus alten Zeiten und drei Messer – das einzige, was sie vom vorherigen Betreiber des Stüberls übernommen hat – kommen auf jeden Fall nicht in die Tonne. Am ersten Wochenende im Ruhestand will Rian weiter im Stüberl „herumwurschteln“, bevor sie sich Ende Juni endgültig von dem Lokal verabschiedet, denn dann läuft der Mietvertrag aus. Langweilig wird der Seniorin danach nicht werden. Neben nähen stehen Ausflüge mit der Enkelin und garteln mit ihrer Tochter auf dem Programm.

