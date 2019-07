Nach gescheiterter Bahn-Mediation: Stadträte unterstellen Bürgermeisterin John „Sabotage“

Nach der gescheiterten Mediation mit der Bahn halten sechs Fraktionen des Starnberger Stadtrats an der Seeanbindung fest. Bürgermeisterin Eva John muss sich derweil harte Vorwürfe anhören.

Starnberg – Der Starnberger Stadtrat wird sich am kommenden Donnerstag, 18. Juli, in einer Sondersitzung mit dem gescheiterten Mediationsverfahren zwischen Bahn und Stadt beschäftigen. Den Termin um 18 Uhr in der Schlossberghalle teilt die Verwaltung auf der städtischen Internetseite mit.

Einen Vorgeschmack auf die Sitzung lieferte eine Presseerklärung, die elf Stadträte am Freitagnachmittag in der Angelegenheit verschickten. Darin unterstellen Thomas Beigel, Stefan Frey (beide CSU), Johannes Bötsch (BLS), Christiane Falk (SPD), Professor Otto Gaßner, Patrick Janik, Winfried Wobbe (alle UWG), Angelika Kammerl (Parteifreie), Martina Neubauer und Dr. Franz Sengl (beide Grüne) Bürgermeisterin Eva John eine „Sabotage-Taktik“.

Gleichzeitig erklären sie, an der Seeanbindung festhalten zu wollen. „Die Bahnanlagen zwischen Stadt und See müssen auf das bahnbetrieblich vertretbare Minimum reduziert und die Verbindung zwischen Innenstadt und See muss optimiert werden“, heißt es in der von Gaßner versendeten Erklärung. Darauf müsse auch die städtische Finanzpolitik ausgerichtet sein.

Gesprächsfaden mit der Bahn „auf jeden Fall wieder aufnehmen“

Wie die Stadträte das versuchen wollen zu erreichen, ließen sie zunächst offen. „Wir müssen auf jeden Fall den Gesprächsfaden mit der Bahn wieder aufnehmen“, sagte Gaßner im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Dass die Bürgermeisterin dabei noch eine große Rolle spielt, kann er sich kaum vorstellen.

Die Vertreter der Stadtratsmehrheit wollten sich nun zusammensetzen und eine gemeinsame Strategie erarbeiten, sagte Gaßner. Ob bereits für die Sitzung am Donnerstag mit einem entsprechenden Antrag zu rechnen ist, ließ er am Freitag offen. „Auch für uns ist die Nachricht erst zwei Tage alt.“

Zunächst gelte es, alle Stadträte auf den Stand von Frühjahr 2014 zu bringen. Bis zum damaligen April, dem Ende der Amtszeit von Bürgermeister Ferdinand Pfaffinger, habe die Stadt ein städtebauliches Konzept mit bankgeprüfter Finanzierung erarbeitet und sich mit der Deutschen Bahn und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft auf eine verkehrliche Aufgabenstellung geeinigt, heißt es in der Erklärung der zehn Stadträte. Es hätte mit der Reduzierung der Bahnanlagen am See losgehen können.

„Stattdessen hat die Bürgermeisterin 2014 alles Erarbeitete schubladisiert“, schreiben sie weiter. Mehrere Anfragen der Bahn seien unbeantwortet geblieben. Zugleich habe John eine Haushaltspolitik geführt, die zu einem Abschmelzen der Finanzrücklagen geführt habe.

„Es musste dazu führen, dass die Bahn die Hoffnung fahren ließ“

Im Verlauf der Mediation sei die Bahn der Stadt in entscheidenden Punkten entgegenkommen, behaupten die Stadträte und nennen als Beispiel die Durchfahrtsgeschwindigkeit. Dem Vernehmen nach soll die Bahn mit einem Tempo von 60 km/h zufrieden gewesen sein anstelle der früher postulierten 80 km/h. Das hätte offenbar einen Verzicht von Lärmschutzwänden ermöglicht.

„Es war dann wieder Frau Johns Sabotage-Taktik, dem Stadtrat ein Finanzierungskonzept nur kurzfristig als Tischvorlage zu präsentieren und der Bahn zu signalisieren, dass entgegen der vertraglichen Vereinbarung die Stadt für die Seeanbindung keinen projektadäquaten Beitrag leisten möchte“, schreiben die Stadträte. Damit spielen sie auf eine nichtöffentliche Sitzung des Stadtrats am 1. Juli an, in der er den Tagesordnungspunkt vertagt hatte. Johns Verhalten sei gegenüber Stadtrat und Bahn provokant gewesen. „Es musste dazu führen, dass die Bahn die Hoffnung fahren ließ, mit der Stadt vernünftig zurecht zu kommen.“

