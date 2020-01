Nach Hausverbot: Junger Mann schießt Silvesterraketen auf Lokal

Ein Hausverbot war offenbar Auslöser für einen Feuerwerksangriff auf ein Starnberger Lokal. Die Polizei sucht nun nach möglichen Betroffenen.

Starnberg - Ein 21-Jähriger hat an Silvester ein Starnberger Lokal mit Raketen beschossen, und das offenbar mit voller Absicht. Anlass könnte nach Angaben der Polizei ein Hausverbot gewesen sein.

Am Neujahrsmorgen gegen 0.20 Uhr soll der 21-Jährige aus dem Landkreis Starnberg auf dem Kirchplatz mehrere Feuerwerksraketen auf das Lokal abgeschossen haben. Fensterscheiben gingen dadurch zu Bruch, den Sachschaden gibt die Starnberger Polizei mit etwa 2000 Euro an. Im Bericht der Inspektion, bei der die Anzeige erst jetzt einging, heißt es: „Laut Anzeigeerstatter soll dies absichtlich passiert sein, da der Täter zuvor bereits ein Hausverbot erhalten habe. Zudem soll der Täter auch absichtlich Raketen in Richtung der vor dem Lokal feiernden Menschenmenge abgefeuert haben.“

Personen, die durch die Raketen gefährdet oder gar verletzt wurden, sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Starnberg unter (08151) 3640 zu melden.



Rubriklistenbild: © dpa / Roland Weihrauch