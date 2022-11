Nach internen Querelen: Helmut Schweickart zum neuen Starnberger Kreisbrandrat gewählt

Der neue oberste Feuerwehrmann:

Von Tobias Gmach schließen

Geschlossenheit sieht anders aus: Mit 28:14 Stimmen wurde Helmut Schweickart am Samstag von den Feuerwehr-Kommandanten zum neuen Kreisbrandrat gewählt. Der gebürtige Starnberger ist aber zuversichtlich und rechnet mit „vollster Unterstützung“.

Landkreis – Ein einstimmiges Abstimmungsergebnis war nicht zu erwarten, als sich am Samstagnachmittag 42 Feuerwehr-Kommandanten aus dem Landkreis im Landratsamt trafen – zur nichtöffentlichen Wahl des neuen Kreisbrandrats. Dafür hatte es hinter den Kulissen zu sehr geknirscht. Ende September war der alte Kreisbrandrat, Peter Bauch, von seinem Amt zurückgetreten, obwohl er es noch bis 2024 bekleiden sollte. Sein Nachfolger heißt Helmut Schweickart (49), der zuletzt Kreisbrandinspektor für den östlichen Teil des Landkreises war – und somit einer von Bauchs Stellvertretern. Der gebürtige Starnberger, der in Hanfeld wohnt, beginnt die sechsjährige Amtszeit mit einer Zweidrittelmehrheit. Mit 28:14 Stimmen wählten ihn die Kommandanten zum obersten Feuerwehrmann.

Sein Vorgänger Bauch hatte am 23. September eine E-Mail an den Landrat, die Regierung von Oberbayern, Feuerwehrverbände, Kommandanten, Bürgermeister, Integrierte Leitstelle, die Mitglieder der Kreisbrandinspektion und die Presse geschickt. Die Kernaussage: „Eine Unterstützung von manchen Stellen war mangelhaft bis ungenügend und hat mich in der Ausführung des Ehrenamtes als Kreisbrandrat massiv behindert.“ Er bezog sich etwa auf Änderungen in der Alarmierungsplanung, die auf Widerstände gestoßen seien.

Mit Steinen im Weg rechnet Schweickart nicht: „Ich bin total zuversichtlich. Ich weiß aus den Reihen der Inspektion, dass ich vollste Unterstützung erfahre“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Der 49-Jährige ist Feuerwehrler, seit er denken kann. Das höchste Feuerwehr-Ehrenamt im Landkreis ist für den zweifachen Familienvater, der im Starnberger Bauamt arbeitet, der nächste logische Schritt. Schweickart begann 1987 in der Starnberger Jugendmannschaft, später war er 18 Jahre lang Vizekommandant in der Kreisstadt. Der Kreisbrandinspektion gehört er seit 2009 an. Als Kreisbrandrat war er schon 2018 im Gespräch, letztlich übernahm Peter Bauch damals den Posten.

Bei der Kreisbrandrat-Wahl war Schweickart der einzige Kandidat

Bei der Wahl am Samstag war Schweickart der einzige Kandidat. Drei anderen Vorschläge gab es im Vorfeld, diejenigen wollten aber nicht kandidieren. Erwünscht war eine Kampfabstimmung im Landratsamt dem Vernehmen nach ohnehin nicht.

Zum Hintergrund: Der Kreisbrandrat, die derzeit noch zwei Kreisbrandinspektoren und 13 Kreisbrandmeister sind dem Landrat unterstellt und beraten das Landratsamt, die Feuerwehren und die Gemeinden in Fragen des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes sowie des technischen Hilfsdienstes. Schweickarts erste große Aufgabe ist die Neuformierung der Kreisbrandinspektion, deren Amtszeit mit dem Wechsel an der Spitze nun auch endete. Es werde personelle Veränderungen – zum Beispiel altersbedingt – geben, ein komplett neues Team werde er aber nicht aufstellen, sagt der Kreisbrandrat.

Außerdem gilt es, die Ausbildungen für Maschinisten und Atemschutzträger im kommenden Jahr vorzubereiten. Gefragt nach wichtigen Themen der Feuerwehr, nennt Schweickart den Blick in die Zukunft. „Wir müssen uns für Unwetterereignisse gut aufstellen“ – oder auch für einen Blackout, mit dem er aber nicht wirklich rechnet. Der Personal- und Nachwuchsmangel bei der Feuerwehr sei von Ort zu Ort unterschiedlich stark ausgeprägt. Dramatische Beispiele sind Starnberg und Feldafing (wir berichteten). „Hier können wir nur beratend zur Seite stehen“, sagt Schweickart, wohl wissend, dass es zum Beispiel einen Kreisjugendwart für die Nachwuchsförderung gibt.

Mit dem Ehrenamt des Kreisbrandrats verändert sich auch der berufliche Alltag für den Hanfelder. Es müssten noch zeitliche Regelungen fixiert werden, wie er seinen Job im Bauamt ausüben könne, erklärt er, ohne ins Detail zu gehen. Offiziell im Amt ist er noch nicht. Die Regierung von Oberbayern muss das Votum der Kommandanten noch bestätigen.