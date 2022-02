Nach Invasion: Pinguine bleiben vorerst im Starnberger Museum

Von: Laura Forster

Teilen

Eine eigene Ausstellung im Keller: Nach der Intervention Ende vergangenen Jahres hat Benjamin Tillig, Leiter des Museums Starnberger See, dem Künstler Sebastian Jung die Räume im Untergeschoss zur Verfügung gestellt. © Jaksch

Vom Obergeschoss in den Keller des Museums Starnberger See ist das Pinguin-Projekt des Künstlers Sebastian Jung gezogen. Statt einer künstlerischen Intervention widmet sich ab kommendem Sonntag eine ganze Ausstellung dem Thema Klimawandel.

Starnberg – Pinguine aus blauen Dämmstoffmatten, Pinguine auf Leinwänden, Pinguin-Laute aus den Lautsprechern: Die untere Etage des Museums Starnberger See an der Possenhofener Straße widmet sich ab kommendem Sonntag den Vögeln des Südpols. Thema der Ausstellung „Die Pinguine retten die Welt“ des Künstlers Sebastian Jung ist das Verhältnis des Menschen zu der durch ihn veränderten Welt.

„Die Ausstellung basiert auf der Intervention, die schon im vergangenen Jahr im Rahmen des Kunstprojekts ,Bio Bio SUV‘ gezeigt wurde, das sich dem Übergang zu einem nachhaltigen und biobasierten Wirtschaften widmet“, sagt Museumsleiter Benjamin Tillig. Schon im November hat Jung, der 1987 in Jena geboren wurde und heute in Leipzig lebt, seine Pinguine im Obergeschoss des Museums verteilt – im hölzernen Prachtboot „Delphin“ und auf den Schaukästen mit historischen Werkzeugen (wir berichteten). Damals wollte der Künstler mit dem Eingriff in das Heimatmuseum die Besucher zum Nachdenken anregen. „Es kam gespaltene Kritik“, sagt Jung. „Die meisten waren aber sehr positiv von der Idee angetan.“

Künstler ist bekannt durch NSU-Ausstellung

Schon seit einigen Jahren verfolgt Tillig die Werke Jungs, der vor allem durch seine Ausstellung zur Terrorgruppe NSU im Münchner Stadtmuseum bekannt wurde. „Für mich ist Sebastian Jung der vielleicht präziseste und prägnanteste Chronist unserer Zeit“, sagt Tillig. Auch das NS-Dokuzentrum zeigte seine Zeichnungsserien zu antisemitischen Exzessen der jüngsten Vergangenheit. Solche Bleistiftzeichnungen sind das Herzstück von Jungs Arbeit. Auch in Starnberg hängt ein rund ein Meter hohes Kunstwerk, das aus 36 kleinen DinA5-Strich-zeichnungen besteht. Jung hat die kleinen Bilder während eines Zoobesuchs in Halle an der Saale angefertigt. Sie zeigen verschiedene Szenen vor dem Pinguinbecken. Der Künstler: „Ich setze mich einer Situation aus und versuche mit den Zeichnungen das Emotionale sichtbar zu machen.“

Im hintersten Raum der Ausstellung hängt ein mehrere Meter großes weißes Papier, am Boden liegen Wasserfarben und Pinsel. „Das ist der pädagogische Vermittlungsort und Raum der Kunst. Hier können Kinder und Jugendliche einen der Pinguine, die ich gezeichnet habe, mit Farbe ausmalen“, erklärt Jung, während er vor einem Fernseher ein paar Meter entfernt stehen bleibt. Bilder von der Seepromenade in Starnberg flackern über den Bildschirm. „Während der Intervention haben wir Plakate der Pinguine am See aufgehängt und die Bürger nach ihrer Meinung gefragt“, sagt Jung. Der Kurzfilm zeigt eine Zusammenfassung der verschiedenen Ansichten über das Kunstprojekt.

Jungs Ziel ist es, dass sich jeder Besucher nach der Ausstellung fragt: Welche gesellschaftlichen Baustellen haben wir?

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Die Pinguine retten die Welt“ des Künstlers Sebastian Jung startet am Sonntag, 20. Februar, und endet am 5. Juni. Geöffnet ist das Museum vom 11 bis 17 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr gibt es ein Künstlergespräch mit Jung.