Entschärfung an Gefahrenstelle in Sicht

Von: Laura Forster

An dieser Stelle bei der Edeka-Einfahrt an der Leutstettener Straße ist Hellmut Pittinger am Karsamstag mit einem Auto zusammengestoßen. Er musste ins Krankenhaus, war zum Glück aber nur leicht verletzt. © Dagmar rutt

Der Weg für Radfahrer zwischen der Kreuzung Gautinger Straße/Leutstettener Straße und Gymnasium gleicht einem Flickenteppich. Die Polizei spricht von einer „äußerst suboptimalen“ Lage. Die Stadt will die Situation nun entschärfen – auch bereits kurzfristig.

Starnberg – An vieles vom Karsamstag kann sich Hellmut Pittinger nicht mehr erinnern. Mit seiner Smartwatch hatte der 77-Jährige vormittags noch Kontakt zu seiner Frau, dann fehlen ihm zwei Stunden. „Ich bin später mit einer Gehirnerschütterung im Klinikum Starnberg aufgewacht“, sagt der Rentner aus Percha im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

An jenem 16. April gegen 11 Uhr war Pittinger mit seinem Fahrrad vom Einkaufen auf dem Weg nach Hause auf dem Radweg der Leutstettener Straße unterwegs – aus Richtung Bahnhof Nord. Als er die Einfahrt zum Edeka-Supermarkt passierte, übersah ihn ein Autofahrer, der vom Parkplatz auf die Straße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, Pittinger stürzte zu Boden. „Gott sei dank hatte ich meinen Fahrradhelm auf“, sagt er. „Wer weiß, was sonst passiert wäre.“ Noch am selben Tag konnte der 77-Jährige das Krankenhaus, in das ihn der Rettungsdienst gebracht hatte, wieder verlassen.

Die Situation für Fahrradfahrer auf der Leutstettener Straße lässt ihn seitdem jedoch nicht mehr los. Denn obwohl der Autofahrer besser hätte aufpassen müssen, trägt auch Pittinger eine Teilschuld. Denn er hätte gar nicht auf dem Radweg fahren dürfen, der ist nämlich nur für Radlfahrer aus der anderen Richtung, also in Richtung Bahnhof Nord, zulässig. „Ich habe nicht gewusst, dass ich auf der anderen Seite auf der Straße hätte fahren müssen“, sagt Pittinger und kritisiert. „Es fehlt eine ausreichende Beschilderung. Mir ist es wichtig, dass hier nicht wieder etwas passiert. Das ist eine gefährliche Stelle.“

Hauptkommissar Oliver Jauch, Verkehrssachbearbeiter der Polizei Starnberg, bezeichnet die Lage als „äußerst suboptimal“. Zu einer Häufung von Unfällen sei es an der Örtlichkeit zwar nicht gekommen, „die Situation für Fahrradfahrer an der Leut-stettener Straße ist momentan allerdings nicht schlüssig. Das ist ein Flickenteppich“, sagt Jauch auf Anfrage. Gespräche und Vor-Ort-Termine mit der Stadt Starnberg hätten bereits stattgefunden. „Zum Leidwesen der Fahrradfahrer zögert sich das alles etwas hin“, sagt Jauch.

Nun scheint sich jedoch etwas zu tun. „Von Seiten der Stadt besteht eine Planung, die Radverkehrsführung entlang der Leutstettener Straße zu vereinheitlichen“, sagt Rathaussprecherin Lena Choi. Es sei eine durchgängige Beschilderung des Gehwegs mit Freigabe für den Radverkehr vorgesehen. So hätten Fahrradfahrer die Möglichkeit, entweder auf dem Gehweg oder auf der Fahrbahn in Richtung Gautinger Straße zu fahren. „Damit dieses Wahlrecht für den Radverkehr erfolgen kann, wurde von einer Beschilderung als gemeinsamer Geh- und Radweg aber abgesehen.“ Ansonsten hätte der Radfahrer eine Nutzungspflicht des Weges, so Choi.

Für die Umsetzung des Konzepts müsse allerdings der Abschnitt zwischen Gautinger Straße und Edeka-Zufahrt baulich verbreitert werden – das soll laut Rathaus im kommenden Sommer erfolgen. Wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, kann die Beschilderung des Weges angeordnet werden. Aber auch kurzfristig soll sich etwas ändern. „Die Stadt Starnberg will sich aufgrund der teilweise unklaren Regelung mit der Polizeiinspektion Starnberg abstimmen, um eine kurzfristige Sicherung zu erreichen, bis das Konzept umgesetzt wird“, so Choi.