Nach Verletzung: Starnbergerin wechselte auf die andere Seite des Leistungssports - und ist erfolgreich

Als Sportlerin hat es Ramona Stephan nie zu Olympia geschafft. Eine Verletzung stoppte sie auf ihrem Weg zum Tennisprofi. Dafür betreut die Sportphysiotherapeutin aus Starnberg seit einem Jahr Leichtathleten und Ringer im Olympia-Stützpunkt in München.

Starnberg –Mit acht Jahren wurde Ramona Stephan (32) von einem Tennisclubtrainer entdeckt, im Leistungskader aufgenommen und bekam zusätzliches Training in der Tennis-Akademie des früheren Davis-Cup-Kapitäns Niki Pilic. Fortan reiste sie von Turnier zu Turnier, gewann die Bezirksmeisterschaft und spielte um die Deutsche Meisterschaft. Im Leistungszentrum in Biberach schlug sie mit späteren Tennisgrößen wie Tatjana Maria, Andrea Petkovic oder Laura Siegemund den Ball übers Netz – solange, bis ihr Ellenbogen ein Jahr vor dem Abitur immer stärker schmerzte.

Nach zwei Fehldiagnosen und einer Therapie hängte Ramona Stephan den Leistungssport schweren Herzens an den Nagel und begann 2009 eine Ausbildung zur Physiotherapeutin – weil sie dem Sport treu bleiben wollte und weil sie erlebt hatte, dass ein guter Physio viel erreichen kann. Und vor allem, weil ihre Mutter sich nach einem schweren Gleitschirmunfall vor rund 20 Jahren zum Erstaunen der Ärzte aus dem Rollstuhl wieder auf die Beine gekämpft hat. „Die Ärzte sagten, das sei ein Wunder“, erinnert sich die 32-Jährige.

Gleitschirmunfall der Mutter als Erweckungserlebnis

Vielmehr als ein Wunder sei das aber die Verbindung eines starken Willens der Mutter und einer hervorragenden Therapie gewesen. „Damals habe ich gesehen, was alles geht“, sagt Ramona Stephan. Dem Staatsexamen schloss sie den Sportphysiotherapeuten an – und schaffte es auf diese Weise auf die andere Seite des Leistungssports. Sie hat eine eigene Praxis in Starnberg, betreut aktuell die Zweitliga-Tennisspieler des TEC Waldau Stuttgart – und seit einem guten Jahr im Olympia-Stützpunkt München auch die Anwärter auf die Olympischen Spiele.

„Im Stützpunkt trainieren Spitzensportler aus allen Bereichen, unter anderem Leichtathleten und Ringer“, sagt sie. Ihre Hauptaufgabe sei die Prophylaxe, denn: „Leistungssport ist immer eine Belastung für den Körper.“ Entsprechend liege der Fokus ihrer Arbeit darauf, die Sportler bis zu den Spielen in Tokio verletzungsfrei zu halten. Beispielsweise könne das Training der Turner langfristig zu Rücken- oder Gelenkbeschwerden führen. Sie knete die Muskeln wieder weich und entwerfe etwa Dehnübungen als Ausgleich zum Training, erklärt sie.

Ramona Stephan will alle Details von den Sportlern wissen

Kommt es trotzdem zu Beschwerden oder Verletzungen, bespreche sie den Fall mit den anderen Physiotherapeuten und dem Arzt im Stützpunkt. Und sie forscht nach den Ursachen. „Tennisspieler würde ich zum Beispiel fragen, wie er oder sie den Schläger hält“, erklärt Stephan. Auch von den Ringern oder Leichtathleten will sie alle Details des Trainingsalltags wissen. „Das Ziel ist es, eine Mitte zwischen dem Muskelaufbau und der Beweglichkeit zu finden.“

Denn die Olympiateilnehmer sollen in Tokio die ganze Leistung abrufen können. Und ja: Manchmal verschwinden Sportler nach einer Verletzung von der Bildfläche. Das gehört zum Leistungssport dazu, wie Ramona Stephan am eigenen Leib erlebt hat. Wer im Olympia-Stützpunkt fit bleibt, fährt im Sommer nach Japan. Ramona Stephan wird derweil zu Hause in Starnberg bleiben. Allerdings wird sie heuer noch leidenschaftlicher als sonst die Spiele im Fernsehen verfolgen. Besonders wenn „ihre“ Leichtathleten und Ringer an der Reihe sind.

