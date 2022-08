Nach widersprüchlichen Entscheidungen: Stadt Starnberg lässt Gehwege weiter räumen

Nicht mehr selber Schneeschaufeln müssen künftig einige Eigentümer in Starnberg. © Marcus Führer

Für einige Grundstückseigentümer gibt es gute Nachrichten: Sie müssen nächsten Winter bestimmte Gehwege nicht räumen.

Starnberg – Es gehört zu den Kuriositäten in der Geschichte des Starnberger Stadtrats, dass er bei der Räum- und Streupflicht an den sogenannten beschränkt-öffentlichen Wegen widersprüchliche Entscheidungen gefällt hat. Ende Juni hatte er beide zur Wahl stehenden Lösungen – die Stadt übernimmt den Winterdienst oder die Anlieger müssen es machen – abgelehnt. Dass die Stadt die Aufgabe übernimmt, wurde knapp abgelehnt. Es den Anlieger zu überantworten, war mit Stimmengleichheit ebenfalls abgelehnt worden. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass das Thema erneut in den Stadtrat kommt. Wird es nicht, denn die Stadt übernimmt den Winterdienst.

Es geht um rund 45 Gehwege im Stadtgebiet, die nicht an Fahrbahnen angrenzen – also etwa Stichwege. Bürgermeister Patrick Janik hatte im Stadtrat seinerzeit als Beispiel einen Weg von der Josef-Fischhaber-Straße zur Gisela-straße angeführt. Diesen räumte bisher die Stadt, während Anlieger der nahen Gehwege an der Straße selbst zur Schneeschaufel greifen mussten. Der Hauptausschuss hatte sich in einer knappen Entscheidung dafür ausgesprochen, die Räum- und Streupflicht dieser beschränkt-öffentlichen Wege den Anliegern aufzuerlegen. An Straßen haben sie die sowieso; dort nennt sich das „unselbstständiger Gehweg“. Diesen müssen die Anlieger räumen. Der Winterdienst auf den etwa 45 Gehwegen kostet auch: In den Debatten vor acht Wochen war von insgesamt rund 61 000 Euro die Rede, die an Fremd- und Betriebshofleistungen pro Jahr anfällt.

Winterdienst in Starnberg: Gesonderte Vereinbarungen für einige Wege

Der Punkt tauchte aber nicht wieder im Stadtrat auf, auch nicht auf der Tagesordnung des Ferienausschusses kommende Woche. Warum? Weil die Stadt entschieden hat, es beim bisherigen Zustand zu lassen. Rathaussprecherin Lena Choi nach der Ablehnung des Zuständigkeitswechsels in der Juni-Sitzung: „Somit verbleibt es bei der derzeitigen Regelung, dass die Stadt Starnberg die Räum- und Streupflicht auf beschränkt öffentlichen Wegen weiterhin übernimmt.“ Das sei bereits ausgeschrieben worden; man warte derzeit auf Angebote. Für die betroffenen Anlieger heißt das: Es ändert sich nichts.

Das Thema ist weder neu noch einfach. Es gab auch schon Urteile dazu, auch in Starnberg. Für einige Wege bestehen gesonderte Vereinbarungen, etwa für den Weg über den Mühlberg. Eine Sperrung von Wegen im Winter, weil diese nicht geräumt werden (von wem auch immer), hatte die Stadtverwaltung als rechtlich schwierig eingestuft. Zumindest für den kommenden Winter dürfte das Thema erledigt sein.