Starnberg im Sommer ein Nadelöhr

Ortstermin an der Brückenbaustelle (v.l.): Bürgermeister Patrick Janik, der Abteilungsleiter Tunnelbau beim Staatlichen Bauamt, Lukas Schulte, Thomas Kopold von der ausführenden Baufirma Glass, der Projektleiter der DB Netz AG, Mark Wüller, und der Projektleiter Tunnel Starnberg beim Staatlichen Bauamt, Herwig Ludwig. © Andrea Jaksch

Die Stadt Starnberg wird in diesem Sommer endgültig zum Nadelöhr. Um die neue Bahnbrücke über die B 2 einzusetzen, sind Ende August, Anfang September sowohl die Bundesstraße als auch die Bahnlinie komplett gesperrt. Was auf Anlieger und Verkehrsteilnehmer zukommt, haben die Verantwortlichen gestern erklärt.

Starnberg – „Verkehrlich interessant.“ So nennt Stefan Scheckinger, Leiter des Staatlichen Bauamts Weilheim, das, was im Sommer auf die Stadt Starnberg zukommt. Zusammen mit seinen Tunnel-Experten Herwig Ludwig und Lukas Schulte, mit dem Projektleiter der DB Netz AG, Mark Wüller, sowie mit Bürgermeister Patrick Janik und dessen Stellvertreterin Angelika Kammerl präsentierte er gestern Zeit-, Bau- und vor allem Umleitungspläne.

Die neue Brücke

Genau im Bereich der Bahnbrücke über die B 2 entsteht das Nordportal des Tunnels. Für die insgesamt sechs Fahrspuren (je eine in und aus dem Tunnel, dazu zwei pro Fahrtrichtung oberirdisch) sowie einen komfortablen Geh- und Radweg ist die bestehende Brücke jedoch zu schmal. Zudem stammt sie aus dem Jahr 1960 und hätte perspektivisch wohl ohnehin saniert werden müssen. Das neue Bauwerk wird 26,30 Meter breit und weist eine Durchfahrtshöhe von 4,50 Meter auf.

Seit März werden zu beiden Seiten der Münchner Straße und auch neben den Gleisen bereits die Unterbauten, die sogenannten Widerlager, hergestellt. „Wir machen alles, was möglich ist, außerhalb der Gleise“, sagt dazu Projektleiter Wüller. Die Unterbauten bestehen aus Stahlbeton und sollen bis Ende Juni, Anfang Juli fertiggestellt sein. Parallel dazu würden in einem Werk bereits die Stahlträger hergestellt, erklärt Wüller.

Der Zeitplan

Die heiße Phase beginnt in der vierten Woche der Sommerferien. Nach dem bisherigen Zeitplan wird die B 2 am 24. August für den Verkehr gesperrt. Eine Kabelbrücke müsse gebaut werden, die Stahlträger würden angeliefert und vormontiert, ein Autokran in Position gebracht, zählt Wüller auf.

Vom 27. August an ist dann die Bahnstrecke unterbrochen. „Wir bauen die Gleise ab und reißen den bestehenden Unterbau komplett ab.“ Anschließend werden die neuen Bauwerke quasi eingeschoben, die Stahlträger eingehoben. „Schienen und Schwellen drauf, und alles ist schick“, sagt Wüller. Die Sperrungen dauern voraussichtlich bis 4. September (Bahnstrecke) und 6. September (Bundesstraße). Die Restarbeiten inklusive Räumung des Baufeldes sollen bis Ende Oktober, Anfang November abgeschlossen sein. Der Projektleiter gibt sich beim Pressetermin gelassen. Die Baustelle sei „Standard und Tagesgeschäft“, sagt Wüller. Etwa vier Baustellen dieser Größenordnung wickle die Bahn jährlich in Bayern ab.

Die Umleitungen

Für Bahnkunden wird während der Sperrung zwischen Gauting und Bahnhof See ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingeführt. Genaue Details dazu will die Bahn rechtzeitig bekannt geben. Da zeitgleich auch die Staatsstraße durchs Mühltal wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist, fährt der SEV über den Waldkreisel und die Hanfelder Straße. Die Umleitung in Starnberg erfolgt über das Gewerbegebiet.

Autofahrer aus Richtung Weilheim in Richtung Autobahn werden von der B 2 über die äußere Leutstettener Straße und die Gautinger Straße wieder zurück auf die B 2 geleitet – das Linksabbiegen dort wird für die Dauer der Sperrung wieder ermöglicht, zudem wird die Gautinger Straße vorübergehend Einbahnstraße in Richtung B 2.. An der Kreuzung beim Edeka ist Linksabbiegen Richtung Leutstetten in den zwei Wochen dagegen nicht möglich. Wer trotzdem aus Richtung Innenstadt dort hin möchte, muss einen Schlenker über Gautinger Straße und Moosstraße fahren.

Die aktuell zum Teil nur 5,45 Meter breite Leutstettener Straße werde auf der stadtauswärts rechten Seite „temporär erweitert“, sagt der Abteilungsleiter Tunnelbau im Staatlichen Bauamt, Lukas Schulte. Dennoch gibt er zu: „Es wird dort definitiv eng.“ Damit Lkw auf der Strecke keine Schwierigkeiten haben, lässt das Bauamt zudem die Fahrbahn unter der Bahnüberführung am Bahnhof Nord ein paar Zentimeter abfräsen.

Autofahrer aus Richtung Autobahn werden über die Petersbrunner Straße umgeleitet.

Alle Gewerbetreibenden sollen nach Angaben Schultes auch während der Sperrung zu erreichen sein, „gegebenenfalls aber über andere Zuwegungen“, sagt er. Speziell für sie plant die Stadt Anfang Juli einen Informationsabend. Polizei und Rettungsdienst seien in die Überlegungen eingebunden.

Um den Verkehr möglichst flüssig zu halten, lässt das Bauamt die Ampelschaltungen in dem Bereich ändern. Trotz aller Maßnahmen und trotz Ferienzeit erwartet Amtsleiter Scheckinger vor allem an den Knotenpunkten Leutstettener Straße und Petersbrunner Straße eine erhöhte Staugefahr.

Den überörtlichen Verkehr möchte das Bauamt am liebsten großräumig um Starnberg herumleiten. So sind entsprechende Wegweiser auf der Autobahn und in Weilheim im Gespräch.

Das Mühltal

Eine Baustelle kommt selten allein. Von Mitte Juni bis Ende September lässt das Staatliche Bauamt die Staatsstraße zwischen Starnberg und Gauting ausbessern, die unweit der Fischzucht abzurutschen droht. Dafür ist eine Vollsperrung der Strecke erforderlich, die Umleitung erfolgt über Waldkreisel und Hanfelder Straße. „Wir können diese Maßnahme nicht erst im nächsten Jahr machen“, sagt Amtsleiter Scheckinger und versucht, der Situation auch etwas Positives abzugewinnen. „Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn während der Brückenarbeiten nicht so viel Verkehr aus dem Würmtal kommt.“

Die Kosten

Rund sieben Millionen Euro kostet die neue Brücke. 50 Prozent davon übernimmt die Bahn, 45,92 Prozent der Bund, 4,08 Prozent (das entspricht gut 285 000 Euro) die Stadt. Sie erhält dafür einen verbreiterten Geh- und Radweg entlang der B 2.

„Wir sind froh, dass es wieder ein Stück vorwärtsgeht“, sagt Vizebürgermeisterin Kammerl – wohlwissend, dass „viele Starnberger in Hab-Acht-Stellung sind“, was die Sperrungen und Umleitungen betrifft.