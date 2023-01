Namensstreit um Dreikönigsmarsch am Starnberger See: Warum er jetzt anders heißt

Tagestour: Der Start des Dreikönigsmarschs im Januar 2020 an der Starnberger Seepromenade. 300 Wanderer begaben sich damals auf die 50 Kilometer lange Strecke um den See. © Andrea Jaksch

Der traditionelle Dreikönigsmarsch rund um den Starnberger See findet am Samstag statt – er wird heuer aber kurzfristig „Dreikönigstour“ heißen. Denn mitten in die Vorbereitungen platzte ein Streit um den Namen.

Tutzing/Landkreis – Tausende Teilnehmer machten in den 1960er- und 1970er-Jahren regelmäßig beim legendären Frühjahrsmarsch der Abendzeitung und des ADAC rund um den Starnberger See mit. Über viele Jahre war die Wanderung ein Massenereignis. Mit dieser Bewegung im wahrsten Sinn des Wortes war es dann für lange Zeit vorbei. In den vergangenen Jahren aber sind Langstreckenwanderungen wieder auffallend in Mode gekommen, wenn auch nicht mit derart großem Zuspruch wie damals. Gerade Märsche um den Starnberger See locken Menschen von weit her in die Region. Vom Königsmarsch über den Dreikönigsmarsch bis zum Mammutmarsch spannt sich der Bogen. Einer von ihnen ist am Samstag geplant: der Dreikönigsmarsch, mit Start und Ziel beim Tutzinger Hof in Tutzing. Der Name der Veranstaltung ist aber plötzlich in den Mittelpunkt eines Markenstreits geraten.

Den Namen Königsmarsch habe er sich europaweit schützen lassen, berichtet Michael Raab aus Gröbenzell. Er veranstaltet seit 2013 immer zur Jahresmitte den Bavaria-Königsmarsch. Der führt ebenfalls rund um den Starnberger See – und zwar nachts, anlässlich des Todestags von König Ludwig II. Beim Organisator des Dreikönigsmarschs, Manfred Kager aus Augsburg, habe er sich bereits gemeldet und um Unterlassung oder Vorschlag für eine gemeinschaftliche Lösung gebeten, teilt Raab mit. Nach Angaben seines Anwalts bestehe „eine sehr hohe Verwechslungsgefahr“.

Nachtwanderung: Der erste Start des Bavaria-Königsmarschs im Jahr 2015 mit rund 35 Teilnehmern. In späteren Jahren waren es laut Veranstalter schon mal 200 Menschen aus ganz Deutschland. © Andrea Jaksch

Kager äußert sich auf Nachfrage überrascht, weil die beiden Veranstaltungen bereits seit einigen Jahren parallel zueinander existieren – seine im Winter, die von Raab im Sommer. Da der Dreikönigsmarsch seinen Namen vom gleichnamigen Feiertag beziehe und nicht wie die Veranstaltung von Raab zu Ehren von König Ludwig veranstaltet werde, sehe er persönlich kein Markenrecht verletzt, so Kager. Dabei weist er auch darauf hin, dass es den Begriff Dreikönigsmarsch ebenso als Bezeichnung für Musikstücke gebe und dass einige Dreikönigsmärsche um den 6. Januar bundesweit stattfinden.

„Es mögen zwar Teile des Wortes ähnlich sein, allerdings bezieht sich der Markenschutz von Herrn Raab auf die Bezeichnung Königsmarsch und nicht auf Dreikönigsmarsch“, so Kager. Dennoch hat er kurzfristig eine Namensänderung beschlossen, um weiteren Ärger zu vermeiden. Die Wanderung am Samstag heißt nun Dreiköngstour.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) führt den 24. September 2022 als Tag der Eintragung ins „DPMA-Register“ und den 11. November 2022 als Anmeldetag. Als verwunderlich bezeichnet es Kager, dass Raab seine Ansprüche erst eine Woche vor der Veranstaltung geltend gemacht habe und dass er nicht gleich im November nach Eintragung der Marke auf ihn zugekommen sei. Zunächst hatte er kaum eine Möglichkeit gesehen, so kurzfristig noch etwas zu ändern. Doch nun wird es eben doch einen anderen Namen geben. Die Urkunden mit dem bisherigen waren schon fertig – der Begriff wird nun durchgestrichen und ersetzt.

