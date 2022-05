Natur schützen, Besucher informieren

Jacken als Erkennungsmerkmale der Nature Guides (v.l.): Klaus Götzl (gwt), Landrat Stefan Frey, Paul Wiecha, gwt-Chef Christoph Winkelkötter, Christian Jorda und der Kreisobmann des Bauernverbands, Georg Zankl. © andrea jaksch

Die sogenannten Nature Guides des Landkreises starten in die zweite Saison. Dass der Einsatz der 18 Bürger in Wäldern, Wiesen und an Seen nach wie vor erforderlich ist, verdeutlichten die Verantwortlichen am Samstag.

Landkreis – Es geht wieder in die Natur – sowohl für Einheimische, Touristen und Tagesgäste, als auch für die 18 sogenannten Nature Guides des Landkreises Starnberg. Charmant, freundlich und kompetent sollen sie durch beliebte Ausflugsgebiete patrouillieren und dafür sorgen, dass gewisse Regeln zu Verhaltensweisen und Naturschutz eingehalten werden. Neu sind in dieser Saison Einsätze am Maisinger See.

Im vorigen Jahr waren die von der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung (gwt) beauftragten Bürger zum ersten Mal unterwegs. Sie sind erkennbar an einheitlichen Jacken und Rucksäcken, haben einen besonderen Ausweis dabei und jede Menge Informationsmaterial. „Es ist keine Uniform“, sagte Landrat Stefan Frey beim Pressetermin am Samstag. „Aber ein Erkennungsmerkmal, durch das die Leute einen wahrnehmen.“

Mit Blick aufs vergangene Jahr bezeichnete Frey das Projekt als „gewinnbringend“. Die Guides seien rund 700 Stunden unterwegs gewesen und hätten mehr als 1000 Gespräche geführt. Erfreulich: Die Menge des liegengelassenen Mülls sei zurückgegangen und die Zugriffszahlen auf der Internetseite der Nature Guides unter www.starnbergammersee.de seien gestiegen, wie Klaus Götzl von der gwt mitteilte. „Etwa zwei Drittel des touristischen Umsatzes wird hier durch Tagesgäste erwirtschaftet“, sagte Götzl. „Wir wollen die Tagesgäste nicht vertreiben. Wir wollen nur unsere natürliche Schönheit im Landkreis erhalten.“ Es gebe nämlich durchaus einige Leute, die sich nicht groß um Regeln kümmerten. Sogar Autoreifen, kaputte Surfbretter und nicht mehr benötigte Elektroleitungen seien in Wäldern und Wiesen entsorgt worden. Zu den häufigsten Ärgernissen zählten darüber hinaus nicht angeleinte Hunde und Radfahrer in Naturschutzgebieten.

Paul Wiecha ist einer der Nature Guides. Sein Gebiet erstreckt sich vom Bahnhof Nord in Starnberg über das Leutstettener Moos bis zur Landkreisgrenze nach München. Mit dem E-Bike ist er an Wochenenden und Feiertagen dort unterwegs. 90 Prozent der Leute seien verständnisvoll, sobald er sie anspreche, sagte er. Es gebe allerdings auch andere. „Einmal hat mich jemand in die Hecke geschubst“, erzählte er. Derjenige sei mit einem freilaufenden Hund im Schutzgebiet unterwegs gewesen und habe keine Einsicht gezeigt. Auch Götzl hatte einiges zu erzählen: „Absperrbänder werden abgerissen, und Radler donnern durch die Prärie.“ Die regelmäßige Präsenz der Nature Guides werde gebraucht, sagte gwt-Chef Christoph Winkelkötter. Es sei der stete Tropfen, der zum Erfolg führe.

Neu in diesem Jahr ist das Aufsichtsgebiet am Maisinger See. Dort will Christian Jorda im Sommer auf und ab laufen. Georg Zankl, Kreisobmann des Bauernverbandes, begrüßte die Aktion. „Viele Leute parken die landwirtschaftlichen Wege zu“, sagte er gerade auch mit Blick auf den Maisinger See. „Wir Landwirte kommen dann nicht mehr durch. Es ist unsere Arbeit, da sollten die Leute Rücksicht nehmen.“

Landkreis und gwt planen gemeinsam mit ihren Partnern, darunter neben dem Bauernverband auch der Bund Naturschutz, noch eine weitere Ausdehnung des Projekts. In Zukunft sollen auch Führungen durch die Natur angeboten werden, bei denen gleichzeitig schöne Orte gezeigt und Regeln vermittelt werden. Wer Interesse hat, ein Nature Guide zu werden, meldet sich per E-Mail an die Adresse goetzl@starnbergammersee.de. Vor allem für das Gebiet rund um Tutzing werden noch Leute gesucht. Der Stundenlohn beträgt 15 Euro.

Vanessa Lange