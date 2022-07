Naturschutz ohne Hin und Her

Sie packen an: Christine und Martin Ried haben die Initiative „Mehr Bäume für Starnberg“ ins Leben gerufen, bei der sich jeder einen Baum reservieren kann. © Andrea Jaksch

Das Ehepaar Christine und Martin Ried hat die Initiative „Mehr Bäume für Starnberg“ ins Leben gerufen. Um ein Bewusstsein für Umweltschutz zu schaffen und die Bürger zu mobilisieren, spenden sie Bäume und helfen bei Fragen. Ab sofort kann jeder einen Baum reservieren.

Starnberg – Bäume sind ein Segen für Mensch und Natur. Damit sie erhalten bleiben, haben Martin und Christine Ried aus Starnberg die Initiative „Bäume für Starnberg“ ins Leben gerufen. Ihnen war aufgefallen, dass in der Nachbarschaft immer mehr schöne, alte Bäume gefällt und nur wenige gepflanzt werden. „Wir haben immer von den Bäumen auf dem Nachbargrundstück profitiert“, erzählte Christine Ried. Als auch diese gefällt werden sollten, wussten die Rieds: „Jetzt muss man was tun“.

„Von CO2 bis hin zum Lebensraum wird ein ganzes Ökosystem gefällt“, sagte Christine Ried. Die Gründe für Fällungen seien verschieden: Platz für einen Neubau und Parkplätze oder mehr Licht und Sonne sind einige davon. „Letztendlich muss jeder sich selbst darum kümmern“, sagt Martin Ried. Um die Bürger anzuregen und zu sensibilisieren, spendet das Ehepaar Bäume an Privatpersonen, die einen Baum in ihrem Garten pflanzen wollen.

Auf der neuen Internetseite www.baeumestarnberg.de können ab sofort Bäume reserviert werden, die im Herbst abgeholt und eingepflanzt werden. Die Bäume sind zwischen 1,50 und zwei Metern hoch. Zur Auswahl stehen großkronige und kleinkronige Bäume. Zu den großkronigen gehören Rotbuche, Spitzahorn, Bergahorn, deutsche Eiche oder Stieleiche, Traubeneiche, Winterlinde, Sommerlinde und Sandbirke. Unter den kleinkronigen Bäumen sind Feldahorn, Hainbuche und Moorbirke. Es handelt sich hierbei um sogenannte autochthone Pflanzenarten. Das bedeutet, dass sie aus heimischem Saatgut entstanden und an die hiesigen Klimabedingungen gewöhnt sind. Martin Ried möchte die Bäume nur aus lokalen Baumschulen beziehen. Er arbeitet mit einer Baumschule in Dießen zusammen und sucht momentan nach weiteren Unterstützern in Starnberg. Über die Spende hinaus möchte das Ehepaar Ansprechparter für alle Anliegen rund ums Bäume pflanzen sein. Sollte jemand Schwierigkeiten beim Transport, Einpflanzen oder der Pflege des Baumes haben, wollen die Rieds aushelfen. Auch wenn ein größerer Baum gewünscht ist, kann das Paar eine Baumschule vermitteln.

Für Christine Ried ist es genauso wichtig, dass weniger Bäume gefällt werden, als dass neue gepflanzt werden. Sie glaubt, dass manche „es noch bitter bereuen werden“, einen Baum gefällt zu haben. Denn bis ein Baum seine volle Größe erreicht, brauche er circa 30 Jahre. Sie plant eine Karte mit den Koordinaten der gepflanzten Bäume und die Entwicklung der Initiative zu dokumentieren.

Hintergrund: Was spricht für einen Baum im Garten?

Es gibt für Christine und Martin Ried viele Gründe, einen Baum im Garten zu haben:

Bäume werfen Schatten. „Gerade jetzt in einer Welt, die immer heißer wird, bieten Bäume eine Gelegenheit, Schatten und Kühlung zu finden“, erklärte Christine Ried. Der Baum ist ein Lebensraum für Vögel und Insekten. Bäume zu pflanzen, sei ein Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt. Ein Baum ist „ein Garten im oberen Stockwerk“. Der Blick aus dem Fenster oberer Stockwerke biete ein wunderschönes Bild. Bäume tragen zum Klimaschutz bei: Die Blätter filtern das Kohlenstoffdioxid in der Luft und wandeln es in Sauerstoff um. So sorgen sie für eine bessere Luft. Laubbäume bieten den Vorteil, dass sie im Winter, wenn kein Schatten benötigt wird, ihre Blätter verlieren und mehr Licht durchlassen.

Mathilda Trausch