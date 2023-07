Neue Akademie: BRK sucht Quereinsteiger

Von: Volker Ufertinger

Teilen

In froher Erwartung vieler Interessenten: Claudia Kobschätzky (stellv. Bereichsleitung Kinder, Jugend und Familie), Amelie von Wissmann (Bereichsleitung Kinder, Jugend und Familie) und Stefanie Hottarek (Leitung Henry Dunant Akademie). © ufertinger

Ein Fünftel der Kapazitäten in Einrichtungen des Starnberger BRK liegt wegen Personalmangels brach. Deswegen wirbt der Kreisverband um Quereinsteiger - mit einer speziellen Ausbildungsform.

Starnberg – Jan Lang, Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), wählt drastische Worte, um die Lage zu beschreiben. „Wir pfeifen aus dem letzten Loch“, sagt er. In allen Bereichen, in denen das BRK tätig ist, fehlt es an Fachkräften. Vom Rettungsdienst über die ambulante Pflege bis hin zu Krippen, Kindergärten und Horten werden helfende Hände dringend gesucht. Die Auslastung der Einrichtungen liegt bei 80 Prozent, für die übrigen 20 Prozent fehle das qualifizierte Fachpersonal. „Und wenn wir nicht aufpassen, wird es schlimmer.“

Vor diesem Problem steht das BRK mit seinen 1000 hauptamtlichen und fast ebenso vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern nicht alleine: „Es geht allen Hilfsorganisationen so“, erklärt Lang. „Je kleiner sie sind, desto schlimmer ist die Lage.“ Die Schuld sieht er bei der Politik. „Man hat die falsche Reihenfolge gewählt: Erst Entscheidungen treffen und dann Geld zur Ausbildung des Fachpersonals zur Verfügung stellen, das kann klappen.“ Anfang Juli hat die Staatsregierung bei einem „Kinderbetreuungsgipfel“ 180 000 neue Plätze angekündigt, davon allein 50 000 für unter Sechsjährige. Eine Million Euro gibt es dafür.

Lang und das BRK haben nicht vor zu resignieren. Potenzial sieht der Kreisgeschäftsführer vor allem in Quereinsteigern. „Das ist die stille Arbeitsmarktreserve“, sagt er. An sie speziell wendet sich die Henry-Dunant- Bildungsakademie mit Sitz an der Münchner Straße in Starnberg, die 2023 den Betrieb aufgenommen hat. Mit dieser Akademie, benannt nach dem Begründer der Rotkreuz-Bewegung im 19. Jahrhundert, ist der Kreisverband bayernweit Vorreiter. „Wir müssen bei den Leuten ansetzen, die schon da sind, intern und extern“, sagt er. Wichtig ist ihm, dass die Akademie die Vertreter aller Rettungsorganisationen besuchen können. „Wir wollen niemanden abwerben.“

Ausbildung berufsbegleitend und teilweise kostenfrei

Die Akademie-Leiterin Stefanie Hottarek präzisiert, wer sich angesprochen fühlen sollte: „Es geht uns um die 40- bis 55-Jährigen, vor allem Frauen, bei denen die Kinder allmählich außer Haus sind“, sagt sie. Die Ausbildung verlaufe berufsbegleitend, so dass weiter der Lebensunterhalt verdient werden kann. Außerdem werde der Tatsache Rechnung getragen, dass Erwachsene ganz anders lernen als junge Leute. Lernen in Präsenz (aktuell Garatshausen, demnächst im neuen Haus in Percha) macht nur ein Drittel aus, ein weiteres Drittel besteht aus virtuellen Unterrichtseinheiten und wieder ein Drittel aus Selbstlernphasen.

Zum Beispiel der Bereich Kinderbetreuung: Die nächste Weiterbildung der Akademie zur KiTa-Assistenzkraft startet am 21. September. Vorgesehen sind 200 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten, die Abschlüsse sind in ganz Bayern anerkannt. Die Kursgebühr über 2550 Euro inklusive Seminarverpflegung kann in Raten gezahlt werden und wird ganz oder in Teilen von den Rettungsorganisationen übernommen.

Claudia Kobschätzky, lange Jahre Leiterin der „Inselkrokodile“ in Wörthsee und neue stellvertretende Bereichsleiterin für Kinder, Jugend und Familie, hofft auf viele Anmeldungen. „Ich weiß aus Erfahrung, wie wichtig es ist, helfende Hände reinzubringen, um die Mitarbeiter zu entlasten.“ Die neue Leiterin des Bereichs, Amelie von Wissmann, stimmt ihr zu: „Wir versuchen einfach, das Feuer zu löschen.“

Jan Lang ist es wichtig, dass sein Kreisverband all das für die Bürger macht. „Wenn ich die 112 wähle, wenn ich ein Kind in der Kita habe oder einen Angehörigen in der Pflege, dann erwarte ich mit Recht, dass das funktioniert.“ Deshalb sind Quereinsteiger dringend gefragt.