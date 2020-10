Nach Umbau der Kreuzung: Neue Ampel sorgt für Unmut

Kaum ist die Kreuzung von Gautinger/Leutstettener und Petersbrunner Straße umgebaut, gibt es erste Kritik. Stein des Anstoßes: die Rechtsabbiegerampel von der Gautinger in die Leutstettener Straße.

Starnberg – Der Umbau sollte eine Verbesserung werden. Wie berichtet, hat die Stadt Starnberg in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim die Straßensanierung des Kreuzungsbereichs von Gautinger/Leutstettener und Petersbrunner Straße geplant, die Arbeiten wurden vor gut zwei Wochen abgeschlossen. Im Zuge des Kreuzungsumbaus bekam die Leutstettener Straße nicht nur eine Querungsinsel, auch die Abbiegerspur nach rechts von Norden kommend aus der Gautinger Straße wurde mit einer Ampel ausgestattet. Die sorgt nun für Unmut.

Denn obwohl die Ampel als Bedarfsampel angelegt ist, hat sie eine normale Schaltung – sprich: Sie schaltet auch auf Rot, wenn kein Passant den Taster drückt, um ein Lichtsignal anzufordern. Das ärgert Michael Schönmoser, der regelmäßig mit dem Auto über die Kreuzung muss. „Die Abbiegespur in die Leutstettener Straße ist so kurz, dass nur zwei Fahrzeuge darauf Platz haben“, sagt Schönmoser. Der Verkehr staue sich daher regelmäßig zurück auf die Gautinger Straße. Schönmosers Beobachtung: „Auch der Geradeausverkehr wird dadurch gestoppt.“ Dem Rentner geht es nicht einfach nur darum, möglichst schnell und bequem in die Stadt zu kommen. Er sorgt sich auch um die Umwelt. „Durch den Stau entstehen ja auch mehr Emissionen.“

Landratsamt könnte Änderung der Schaltung anordnen

Daher hat er sich bereits an die Stadtverwaltung gewandt. Auf Nachfrage des Starnberger Merkur teilte diese mit, dass sie nicht für die Ampelschaltung verantwortlich ist. „Die Ampelschaltung an der Kreuzung liegt im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamts Weilheim, da es sich bei der Gautinger Straße um eine Staatsstraße handelt“, heißt es aus der Pressestelle der Stadt.

Eine Änderung der Schaltung kann jedoch das Landratsamt anordnen. Dort seien noch keine Beschwerden wegen der Ampel eingegangen, sagt Christian Kröck von der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit. Die Lichtsignalanlage sei auf der Basis von Verkehrsprognosen eingestellt worden. „Jetzt muss man sich anschauen, wie es läuft und gegebenenfalls nachjustieren“, so Kröck. Dass die Ampel derzeit nicht als Bedarfsampel funktioniere, habe den Hintergrund, dass „die Fahrradverkehrsführung an der Kreuzung noch nicht abschließend geklärt ist“. Das ist aktuell in der Prüfung. Man beobachte die Situation, um die Verkehrssituation möglichst sicher zu gestalten.

Mehr Sicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer

Das ist ganz im Sinne der Starnberger Polizei. „Letztendlich geht es ja darum, die Fußgänger und Fahrradfahrer sicher rüber zu leiten“, erklärt Polizeihauptkommissar Oliver Jauch. Über die Maße negativ aufgefallen sei ihm und seinen Kollegen die Situation an der frisch umgebauten Kreuzung noch nicht. „Große Behinderungen haben wir dort keine“, sagt Jauch. Die Rechtsabbiegerampel sei vielmehr „ein Sicherheitsfaktor“. Als es sie noch nicht gab, hätten Autofahrer das Vorrecht der Fußgänger und Radfahrer regelmäßig missachtet. Passiert sei an der Stelle zwar nie etwas Schlimmeres, die schwächeren Verkehrsteilnehmer hätten aber oft das Nachsehen gehabt.

Schönmoser nutzt selbst ab und an das Rad, wenn er im Stadtzentrum etwas erledigen muss. Die Gestaltung der Abbiegesituation sieht er jedoch anders: „Ein Blinklicht, das den Autofahrer darauf hinweist, auf Fußgänger und Radfahrer zu achten, würde doch genügen.“