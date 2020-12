Neue Fahrzeuge für zwei Wehren: Feuerwehren kooperieren bei Anschaffung

Die Stadt beschafft für die Feuerwehren Hanfeld und Leutstetten neue Fahrzeuge und kooperiert dabei mit der Gemeinde Berg. Die bisherigen Löschfahrzeuge sind 24 und 42 Jahre alt. Im Hauptausschuss stimmten die Grünen dagegen – zum Unverständnis der Feuerwehren.

Hanfeld/Leutstetten – Die Freiwilligen Feuerwehren Hanfeld und Leutstetten bekommen in der zweiten Jahreshälfte 2022 neue Löschfahrzeuge. Dafür investiert die Stadt rund 450 000 Euro und nutzt die Chance auf eine höhere Förderung durch den Freistaat, indem die Fahrzeuge zusammen mit der Gemeinde Berg ausgeschrieben werden, die ein baugleiches Fahrzeug für die Feuerwehr Kempfenhausen anschafft. Allerdings fand die Investition am Montagabend nicht die Zustimmung aller Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses.

Zwar kommen Feuerwehrfahrzeuge nicht auf immense Kilometerzahlen, vor dem Zahn der Zeit sind sie dennoch nicht gefeit und vielfach länger im Einsatz, als die meisten anderen Autos oder Lkw überhaupt halten. Das Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr Leutstetten beispielsweise, ein sogenanntes TSF-W (mit Wassertank), ist Baujahr 1996. Es ist also älter als mancher Feuerwehrmann, der darin zum Einsatz fährt.

Bisher hat das Löschfahrzeug die Wehr nicht im Stich gelassen, wenn ein Alarm kam, aber bei mehreren Gelegenheiten hat es schon gestreikt. „Die Batterien“, sagt Kommandant Michael Rattelmüller. Das Fahrzeug sei inzwischen rostanfällig, und da es nicht mehr produziert werde, werde es mit der Ersatzteilversorgung in absehbarer Zeit eher düster aussehen. Die Unterhaltskosten steigen. Rattelmüller will aber nicht klagen – zumal das Fahrzeug der Hanfelder 16 Jahre älter ist.

Dieses TLF 16/25 hatte bereits viele Jahre bei der Feuerwehr Starnberg gedient – und einige Macken. Die Elektrik sei anfällig, sagt Franz Heidinger, Hanfelds zweiter Kommandant und Feuerwehrreferent des Stadtrates. Beispiel: Bisweilen fällt das Blaulicht aus, was zu einer Gefahr für die Helfer wird, wenn sie bei Dunkelheit einen umgestürzten Baum beseitigen müssen. Technisch sei das TLF nicht mehr zeitgemäß für seine Wehr, sagt Heidinger. Es gab schon Fälle, in denen die Wehr nicht sofort ausrücken konnte. Die Neuanschaffung sei „wirklich an der Zeit“ und „kein Geschenk, sondern eine Pflichtaufgabe“. Anfällige Technik ist auch nicht gut für die Motivation der Ehrenamtlichen.

Die Stadt hatte vor Jahren ein Beschaffungsprogramm zusammengestellt, das bis 2020 umgesetzt sein sollte – es wurde in den vergangenen Jahren schlicht ausgesetzt. Dafür gibt es Gründe, unter anderem in jüngerer Zeit, dass man keine Anschaffungen tätigen wollte, die dem in Arbeit befindlichen Feuerwehrbedarfsplan widersprechen könnten. In ihm steht genau, welche Gefahrenpotenziale es gibt, welche Fahrzeuge, Gerätehäuser, Mannstärken und Anfahrtswege zu deren Beherrschung erforderlich sind. Im Vordergrund: Tunnel, Gewerbegebiet Schorn und dergleichen. Die Fachplaner, die den Bedarfsplan erstellen, haben laut Stadtverwaltung der Anschaffung zweier Löschgruppenfahrzeuge LF 10 zugestimmt – sie passen zum Bedarf.

Im Haupt- und Finanzausschuss stellte Amtschef Ludwig Beck die Finanzierung vor. Ein Fahrzeug kostet rund 290 000 Euro für Fahrgestell, Aufbau und Ausrüstung, zusammen also 580 000 Euro. Der Freistaat fördert ein LF 10 mit 70 000 Euro, und bei einer gemeindeübergreifenden Ausschreibung gibt’s zehn Prozent obendrauf, also 77 000 Euro. Inklusive der Kosten für die Ausschreibung durch ein Fachbüro, an denen sich auch Berg beteiligt, sind es rund 450 000 Euro, die die Stadt bis 2022 ausgeben wird. Selbst ausschreiben kann sie solche Fahrzeuge Beck zufolge nicht mehr – das Thema sei zu komplex.

Stadträtin Kerstin Täubner-Benicke (Grüne) war nicht von der Notwendigkeit überzeugt. Ob denn die Fahrzeuge wirklich in so schlechtem Zustand seien, fragte sie. Bürgermeister Patrick Janik wollte sich auf solche Debatten offensichtlich nicht einlassen: „Wir haben uns das genau überlegt“, sagte er mit Blick auf die Finanzen, „und Sie müssen uns schon glauben, dass die Fahrzeuge für den Gebrauch nicht mehr tauglich sind.“ Ludwig Jägerhuber (CSU) machte deutlich, die Fahrzeuge seien nicht überdimensioniert, vielmehr Fahrzeuge für den Primärgebrauch – Arbeitstiere. Die Grünen stimmten dennoch dagegen, was bei den Feuerwehren Kopfschütteln hervorrief.

Kerstin Täubner-Benicke begründete auf Nachfrage die Ablehnung: „Wir unterstützen eine gute und angemessene Ausstattung der Feuerwehren. Sie leisten fortwährend einen unverzichtbaren Dienst für unsere Stadt und die Ortsteile. Allerdings halten wir den jetzigen Zeitpunkt angesichts leerer Kassen und den noch bevorstehenden Haushaltsverhandlungen für ungünstig und hätten uns daher einen Aufschub gewünscht.“ Sie habe zudem eine genaue Aufstellung der Anforderungen und Schäden an den alten Fahrzeugen vermisst, die die Dringlichkeit belegten.

LF 10 sind die kleinsten genormten Löschfahrzeuge im Feuerwehrwesen für eine Löschgruppe und haben neun Mann Besatzung. TSF haben sechs, was für viele Einsätze eher wenig ist. LF 10 haben Ausrüstung zur Brandbekämpfung an Bord und für die gängigsten Einsätze in der technischen Hilfe, jedoch keinen Rettungssatz aus Schere und Spreizer für Verkehrsunfälle. Die LF 10, wie die Stadt sie bestellt, haben einen Wassertank. Klappt alles beim Zeitplan, rechnet die Stadt mit Fertigstellung der Fahrzeuge bis Mitte 2022.

Das Leutstettener TSF-W soll dann quasi als Ersatzfahrzeug dienen, das es wegen seiner Größe auch in engen Gassen eingesetzt werden kann. Der Hanfelder TLF-Oldtimer steht inzwischen wieder in Starnberg und wird überholt. Die Hanfelder haben ein ausgedientes Ersatzfahrzeug erhalten, ohne Wassertank.