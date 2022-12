Neue Gastro-Verpackungsregel ab Januar

Von: Laura Forster

Einwegplastikprodukte sind in der Gastronomie schon seit einiger Zeit verboten. 2023 gibt es eine weitere Verschärfung: Wirte müssen ihren Kunden Gerichte zum Mitnehmen, also „To go“, auch Mehrwegverpackungen anbieten. Doch einige Betriebe sind von der Regelung ausgenommen, was nicht bei allen auf Verständnis stößt.

Landkreis – Seit Juli 2021 dürfen Restaurants ihre Außer-Haus-Gerichte nicht mehr in Styroporbehälter oder Plastikverpackungen an ihre Kunden verteilen. Um die Flut an Plastikmüll in den Griff zu bekommen, hat die EU die Herstellung von Einwegplastikprodukten verboten und Betreiber von Cafés, Gaststätten und Bars mussten sich nach Alternativen umschauen. Nun folgt der nächste Schritt in Richtung Klimaneutralität und Nachhaltigkeit. Ab Januar 2023 müssen Gastronomen Mehrwegverpackungen anbieten – Einwegprodukte sind jedoch weiterhin erlaubt. Das hatte der Bundestag mit einer Gesetzesänderung zum Verpackungsgesetz beschlossen, um die rund 350 000 Tonnen Müll zu reduzieren, die in ganz Deutschland jährlich durch Einwegverpackungen anfallen.

Auch im Landkreis machen sich Wirte derzeit Gedanken, welches Mehrwegsystem sie in Zukunft anbieten wollen. „Meine Sekretärin holt gerade einige Angebote von verschiedenen Pfand-Systemen ein“, sagt Till Weiß, Wirt vom Augustiner am Wörthsee. Bisher hat er „to go“-Gerichte in lizenzierten Verpackungen aus nachhaltiger Pappe an seine Kunden weitergeben. „Wir achten sehr auf unsere Ökobilanz“, sagt Weiß. „In diesem Jahr haben wir eine Fotovoltaikanlage auf das Dach gebaut und an sonnenintensiven Tagen bekommen wir 50 Prozent des Stroms für das Restaurant von dort.“ Die Umwelt ist dem Wirt wichtig, deshalb findet er die neue Regelung gut. „Allerdings haben wir nur noch sehr wenig Außer-Haus-Bestellungen. Etwa drei Mal pro Woche holen sich die Kunden ihr Essen ab.“ Während der Pandemie war die Zahl der togo-Nachfragen deutlich höher.

Ähnliche Erfahrungen macht auch Willy Müller, Wirt des Hot Chilli in Gilching. „Wir bieten ,to go‘ derzeit gar nicht mehr an. Es rechnet sich nicht, die letzte Schale wurde vor Monaten nachgefragt“, sagt er. Dabei ist Müller einer der Vorreiter im Landkreis beim Thema Mehrwegverpackungen. Bereits 2020 hat er das Pfandsystem „Vytal“ angeschafft. Das ganze funktioniert über eine App und QR-Codes. Die Waren werden gescannt und erst wenn ein Behältnis nach einer bestimmten Zeit nicht zurückgegeben wurde, fallen Kosten an. Bei „Vytal“ sind das beispielsweise 14 Tage, die den Kunden bleiben, um die Mehrweg-Schalen zurückzubringen. „Das muss nicht unbedingt bei uns sein, die Verpackung kann in allen teilnehmenden Restaurants angeben werden.“ Müllers Wunsch ist es, dass auch beispielsweise Supermärkte las Rückgabeort mitmachen. „So würde das System vereinfacht werden und noch besser ankommen. Es ist ein Wahnsinn, wie viel Müll produziert wird.“

Oliver Lutz, der zwei Metzgereien in Pöcking und Tutzing hat, bietet ab Januar seine Mittagstisch-Gerichte in „Rebowls“ an. „Ich finde das eine super Sache, vor allem für Stammkunden lohnt sich das Mehrwegsystem.“ Sie können die leeren Behälter ganz entspannt beim nächsten Mal wieder mitnehmen und bekommen das Pfand zurück. „Wir haben uns gegen die digitale Variante entschieden. Jeder zahlt einen gewissen Beitrag für die Verpackung und bekommt ihn danach wieder erstattet.“

Claudia Aumiller, Kreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, unterstützt Gastronomen im Landkreis bei Fragen zu Mehrwegprodukten. „In den letzten Monaten mussten sich die Wirte auf einer Webseite anmelden und angeben, welche Verpackung sie verwenden.“ Die neue Regelung findet Aumiller nicht ganz gerecht – denn sie gilt nicht für alle. Betriebe mit weniger als fünf Angestellten und einer Ladenfläche, die kleiner als 80 Quadratmetern ist, sind von der Mehrwegpflicht ausgenommen. Kioske, Imbisse und kleine Bäckereien müssen ab Januar nichts ändern. Auch Alexander Urban, Wirt des Midgardhaus in Tutzing, kann diese Ausnahme nicht verstehen. „Das sind ja gerade diejenigen, bei denen die neue Regel Sinn machen würde.“ „ To go“ wird in seinem Restaurant fast nur in den Sommermonaten nachgefragt. „Wenn sich die Kunden ihr Essen mit an den See nehmen wollen“, sagt der Wirt. Statt auf Pfandsysteme wie „Vytal“ und „Rebowl“ setzt Urban auf sein eigenes Geschirr. „Das geben wir dann gegen einen kleinen Betrag raus.“