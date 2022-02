Nach fünf Jahren Pause heuer wieder Fischerstechen - Titelverteidiger überlegt noch

Von: Peter Schiebel

Strahlender Sieger: Peter Dechant gewann im Juli 2017 das bislang letzte Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen auf dem Starnberger See und darf sich seitdem Fischerkönig nennen. Ob er heuer noch einmal antritt, lässt der 55-Jährige bislang allerdings offen. © Andrea Jaksch

Eines der größten Feste am Starnberger See soll heuer nach fünf Jahren wieder stattfinden: das Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen. Während die Vorbereitungen beim Heimat- und Volkstrachtenverein Starnberg bereits laufen, ist sich der Titelverteidiger nicht sicher, ob er noch mal antritt.

Starnberg – So sehr die Pandemie seit zwei Jahren auch das Vereinsleben des Heimat- und Volkstrachtenvereins Starnberg beeinträchtigt, so wenig hat sie Einfluss auf die wichtigste Veranstaltung des Vereins, das Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen. Denn das findet seit der Wiederbelebung 1907 nur alle fünf Jahre statt – und nicht nur Vorsitzender Roland Kopf hofft, dass Corona heuer im Juli den Planungen keinen Strich durch die Rechnung macht. „Wir setzen alles daran, das Fischerstechen hinzukriegen“, sagt Kopf im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Geplanter Termin ist Sonntag, 17. Juli, der Ausweichtermin ist eine Woche später.

2017 kamen knapp 3000 Besucher zum Fischerstechen nach Starnberg

Knapp 3000 Besucher kamen vor fünf Jahren an die Seepromenade. Mit so vielen Zuschauern rechnet Kopf heuer nicht. „Es wird bestimmt Leute geben, die solche Veranstaltungen noch meiden“, glaubt er. Geplant ist jedenfalls, den Ort des Geschehens auf der Promenade vom Undosa weg etwas weiter südlich in Richtung MRSV zu verlegen. „Dann haben wir einen größeren Bereich für die Zuschauer“, sagt Kopf. Außerdem würden Sichtbehinderungen durch Stege entfallen.

Eine Absperrung des Bereichs wie noch vor fünf Jahren sei diesmal nicht vorgesehen. Zum einen sei das „ein wahnsinniger Aufwand“, der auch nur mit Unterstützung der Polizei zu bewältigen sei, sagt Kopf. Zum anderen gebe es bei Absperrungen immer wieder Ärger mit einigen wenigen Passanten. Um trotzdem zusätzliche Einnahmen generieren zu können, denkt der Verein über den Verkauf von Festzeichen und über eine Art Fischerkönig-Wett-Tombola nach, bei der die Teilnehmer mit ihrem richtigen Tipp Sachpreise gewinnen können.

Vorbereitungen für Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen laufen

Vom BRK, der Feuerwehr und dem TSV Starnberg gebe es bereits Zusagen, beim Fischerstechen dabei zu sein. Zudem hofft Kopf, dass sich die Fischereigenossenschaft Würmsee einbringt und einen Teil der Verköstigung, zum Beispiel mit Steckerlfisch und Fischsemmeln, übernimmt. Mit dem Vorsitzenden Andreas Gastl-Pischetsrieder sei er in Gesprächen, zur Genossenschaftsversammlung im März sei er eingeladen, sagt Kopf. Unabhängig davon sei bereits die Starnberger Stadtkapelle gebucht.

Für das Rahmenprogramm sind zudem die verschiedenen Gruppen des Heimat- und Volkstrachtenvereins zuständig. Nahezu alle der rund 100 Aktiven des 360 Mitglieder zählenden Vereins dürften beim Fischerstechen auf den Beinen sein, in welcher Funktion auch immer. Als Experte soll Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger die Wettkämpfe begleiten, wer die Moderation übernimmt, ist noch offen. Die Schirmherrschaft erhofft sich der Verein wieder vom Haus Wittelsbach. Der Kontakt sei aufgenommen, betont Kopf.

Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen: Peter Dechant ist Titelverteidiger

Und wie schaut es mit den Hauptakteuren aus, jenen waghalsigen Männern und Frauen, die sich auf die Planken der Flachboote wagen und versuchen, ihr Gegenüber mit der Lanze ins Wasser zu befördern? Vor fünf Jahren hatten 16 Sportfischer und zehn Berufsfischer den Wettkampf aufgenommen. Die Sieger kamen beide aus Starnberg: Matthias Kittel bei den Sport- und Peter Dechant bei den Berufsfischern.

Ob er heuer noch einmal antritt und versucht, seinen Titel als Fischerkönig zu verteidigen, lässt Dechant gegenüber dem Starnberger Merkur offen. „Man sollte ja eigentlich auf dem Höhepunkt der Karriere aufhören“, sagt der 55-Jährige, der vor seinem Triumph 2017 insgesamt fünfmal, zum Teil denkbar knapp, gescheitert war. Ihm sei es eine Ehre gewesen, es seinem Vater Paul Dechant nachzutun, der zwischen 1967 und 1977 sogar dreimal hintereinander beim Fischerstechen gewinnen konnte. „Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, ob ich noch mal antrete“, sagt Peter Dechant, der aber davon ausgeht, dass der Heimat- und Volkstrachtenverein noch auf ihn zukommt.