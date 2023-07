Neue Karte mit Extras: Mehr Überblick und Infos für Radler im Fünfseenland

Überarbeitet von Landratsamt und gwt

Eine neue Radlkarte verspricht Ausflüglern im Landkreis einen besseren Überblick. Der überarbeitete und ergänzte analoge Faltplan soll sich auch für jene lohnen, die lieber digital unterwegs sind.

Landkreis – Radfahrer sollen sich im Landkreis besser zurechtfinden. Dieses Ziel verfolgen Landratsamt und Tourismusfördergesellschaft gwt unter anderem, indem sie die Wegweiser in sämtlichen Gemeinden erneuern oder aktualisieren. Damit Ausflügler dazu den großen Überblick behalten, gibt es nun eine neue Radlkarte. Der altbekannte Faltplan wurde überarbeitet, wie Behördensprecher Stefan Diebl mitteilt. Die Karte mit Kreisradwanderweg, fünf Freizeitrouten und eingezeichneten Sehenswürdigkeiten hat nicht nur ein neues Design bekommen, sie enthält auch weiterführende Infos als ihr Vorgänger.

Landrat Stefan Frey findet: „Die neue Radlkarte macht Radfahren im Landkreis nochmals attraktiver. Sie ergänzt die neue Beschilderung. Schritt für Schritt kommen wir voran.“ Die Landkreiskarte mit dem gesamten Radwegenetz wurde auf den aktuellen Stand gebracht, also auch die einzelnen Routen mit diversen Infos für Urlauber und Ausflügler versehen. „Es wurde darauf geachtet, die Strecken sowie die Karte selbst übersichtlicher zu gestalten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch Radler-Infos, Gemeindetexte sowie Tourenvorschläge seien aktualisiert und um neue Details wie QR-Codes zu weiterführenden Informationen und GPX-Tracks ergänzt worden – „um damit die ganzheitliche Nutzung der Radlkarte effizienter und einfacher zu gestalten“, so Diebl. Bei GPX-Tracks handelt es sich um digitale Karten mit detaillierten Geodaten. Die analoge Radlkarte soll sich also auch für jene lohnen, die lieber digital unterwegs sind. Kostenlos ist sie so oder so.

Neu auf Radlkarte: Unterkunftsverzeichnis und Ausflugstipps

Ein Unterkunftsverzeichnis und Ausflugstipps etwa sind komplett neue Bausteine des Flyers. Das Design der mittlerweile siebten Auflage wurde an das Farbschema der Regionenmarke „StarnbergAmmersee“ angepasst. Auch der Name ist neu: „Radlkarte Landkreis Starnberg“ statt „Radlkarte Kreisradwanderweg“. Aufbau und Struktur bleiben laut Diebl grundsätzlich gleich. Der Sprecher erklärt außerdem: „Beim Druck der Karte wurde im Sinne der Nachhaltigkeit erstmals ein hundertprozentiges Recyclingpapier verwendet.“ Es besitze ein EU-Ecolabel, das deutsche Umweltzeichen Blauer Engel und sei FSC-zertifiziert. Hinter Letzterem steckt ein Siegel für nachhaltigere Waldwirtschaft („Forest Stewardship Council“).

Die Kartengrundlage für die Neukonzeption lieferte ein gwt-Projekt, gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Kathrin Hortmanns von der gwt sagt: „Damit das Fahrradfahren Spaß macht, muss es eine attraktive Rad-infrastruktur geben. Ob Freizeitvergnügen oder als alternatives Verkehrsmittel für den Arbeitsweg, wir hoffen, dass die neue Karte Gäste und Einheimische motiviert, die Region auf umweltfreundliche Weise zu erkunden.“

Radlkarte kostenfrei erhältlich - auch online

Die Radlkarte ist kostenfrei im Landratsamt erhältlich sowie in den Tourist-Infos in Starnberg und Herrsching, bei einigen Gemeinden sowie in Hotels, Gasthöfen, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen. Online kann jeder sie auf www.lk-starnberg.de im Bereich ÖPNV unter „Downloads/Bestellungen“ anfordern.

Trotz der Verbesserungen, um die sich Kreis und gwt bemühen, mag es vorkommen, dass Radler mal unzufrieden sind. Deshalb notiert Diebl am Ende der Pressemitteilung: „Um das Radwegenetz des Landkreises fortlaufend zu optimieren, können beschädigte oder fehlende Radwegweisungen über den Schadensmelder online www.lk-starnberg.de/radverkehr-schadensmelder oder auch mittels QR-Code gemeldet werden.“

