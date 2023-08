Neue Starnberger Pfarrerin kommt aus Tutzing

Von: Peter Schiebel

Rina Mayer ist zurzeit noch Vikarin in Tutzing, wo sie auch eine Wohnung hat. Zum 1. September wird sie Pfarrerin bei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Starnberg. © privat/Björn Marquart

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Starnberg bekommt eine neue Pfarrerin. Die 32 Jahre alte Rina Mayer übernimmt zum 1. September die zweite Pfarrstelle, die seit dem Wechsel von Dr. Anne Stempel-de Fallois vor einem Jahr vakant ist. Mayer ist bislang noch als Vikarin in Tutzing tätig.

Starnberg – Die Einladungen sind bereits raus. Am Sonntag, 16. September, kommen Regionalbischof Christian Kopp und Dekan Jörg Hammerbacher in die evangelische Friedenskirche nach Starnberg, um die neue Pfarrerin Rina Mayer zu ordinieren und in ihr Amt einzuführen. Bereits zum 1. September tritt die 32-Jährige die Nachfolge von Dr. Anne Stempel-de Fallois an, die die Gemeinde im September 2022 verlassen hat. An der Seite von Pfarrer Simon Döbrich soll sich Rina Mayer vor allem um Jugendarbeit in der rund 3500 Glieder großen Gemeinde kümmern.

Rina Mayer ist in Landsberg am Lech geboren und in Kaufering aufgewachsen. Sie kommt aus einem evangelisch geprägten Elternhaus. Ihr Vater ist Diakon an der Pauluskirche in Kaufering, ihre Mutter Psychologin. Rina Mayer war bereits Jugendleiterin, sie kümmerte sich um Konfirmanden, engagierte sich in der Theatergruppe und gründete eine Band. „Die Musik und vor allem die Gitarre sind zu einer Leidenschaft geworden“, sagt sie im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Ihr zweites großes Thema ist die Seelsorge.

„Jeder Mensch ist auf seine Art ein Mysterium“, erklärt Rina Mayer, die sich schon jetzt auf viele Gespräche mit den Starnberger Gemeindegliedern freut. „Kommunikation ist das A und O im Pfarrbüro“, betont sie. Dabei sei es zu Beginn ihres Theologiestudiums mitnichten ausgemacht gewesen, dass sie am Ende als Pfarrerin dasteht. „Der Wunsch, Pfarrerin zu werden, ist erst während des Vikariats entstanden“, gibt Rina Mayer zu. Mittlerweile sei es ihr Traumberuf. Sich über die Frage nach dem Sinn des Lebens auszutauschen, Menschen von der Taufe bis zum Tod zu begleiten, mit Konfirmanden auch die Krisen der Pubertät durchzumachen und „die Ressource des Glaubens zu den Menschen zu bringen“ – all das erfülle sie sehr, sagt die 32-Jährige.

Rina Mayer: „Es ist meine Wunschstelle“

Das Vikariat absolviert Rina Mayer seit März 2021 bei Pfarrerin Beate Frankenberger in Tutzing. Dieser Vorbereitungsdienst endet planmäßig nach zweieinhalb Jahren Ende August – also genau rechtzeitig, um die Stelle in Starnberg antreten zu können. Dabei handelt es sich zunächst um den dreijährigen Probedienst, der sich an das Vikariat und das bestandene Zweite Theologische Examen anschließt. Mayer ist von der Landeskirche entsandt, öffentlich ausgeschrieben war die Stelle nicht.

Dass die Starnberger Gemeinde durch zahlreiche Personalwechsel und eine große Austrittswelle in den vergangenen Jahren unruhige Zeiten durchgemacht hat, schreckt Mayer nicht. Sie habe gegenüber der Landeskirche drei Präferenzen angeben können, erklärt sie. „Starnberg stand auf Position eins. Es ist meine Wunschstelle.“

50 Prozent der Zeit entfielen künftig auf die Gemeindearbeit in Starnberg und Söcking, die anderen 50 Prozent auf überörtliche Jugendarbeit im nördlichen Bereich des Dekanats Weilheim, erklärt Dekan Hammerbacher den neuen Zuschnitt. Mayer freut sich besonders auf die Arbeit mit den Jugendlichen. Schon als Vikarin habe sie gemeindeübergreifend mit jungen Leuten gearbeitet. Dabei seien „Gerechtigkeit, Vertrauen und Identität“ Themen, die ihr, vor allem aber den jungen Leuten wichtig seien. Im Umgang miteinander lege sie großen Wert auf Austausch: Diskussionsforen zum Beispiel seien ihr im Konfirmandenunterricht oft wichtiger als Frontalunterricht. Und natürlich spiele Musik eine Rolle. „Ich sehe Musik auch als Schlüssel, um Zugänge zu schaffen.“

In Starnberg spüre sie bereits „ein sehr herzliches Willkommen“, sagt Mayer, die unter anderem schon an einer Sitzung des Kirchenvorstandes und an einem Elternabend des neuen Konfirmandenjahrgangs teilgenommen hat und am Kinderprogramm für das nächste Jahr beteiligt war. Vorfreude herrscht auch bei den Kollegen. „Wir freuen uns total“, sagt Pfarrer Johannes de Fallois (59), dessen Vertrag in Starnberg mit dem Auslaufen der dritten Pfarrstelle zum 30. Juni 2024 endet. „Ich wünsche ihr sehr viel Erfolg in der Jugendarbeit.“ Mit den Jugendgottesdiensten alle rund sechs Wochen sonntags um 18 Uhr in der Friedenskirche gebe es bereits ein Format der überregionalen Jugendarbeit, das sehr gut angenommen werde.