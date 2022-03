Neue Telefon-Hotline: Landratsamt beantwortet Fragen zur Ukraine-Hilfe

Von: Tobias Gmach

Teilen

Zeichen der Solidarität: die Ukraine-Flagge am Landratsamt. © Landratsamt

Ab kommendem Montag, 14. März, richtet das Landratsamt Starnberg eine Telefonhotline zur Ukraine-Hilfe ein. Unter (0 81 51) 14 87 77 99 werden Fragen zu lokalen Themen rund um die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge beantwortet.

Landkreis – Als Zeichen der Solidarität weht vor dem Landratsamt in Starnberg seit Dienstag die ukrainische Flagge. Ab kommendem Montag, 14. März, richtet das Landratsamt eine Telefonhotline zur Ukraine-Hilfe ein. Unter (0 81 51) 14 87 77 99 werden Fragen zu lokalen Themen rund um die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge beantwortet. Darüber informierte Landrat Stefan Frey am Freitag. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Antworten auf häufig gestellte Fragen sind auch online auf www.lk-starnberg.de/ukrainehilfe zu finden. Anfragen per E-Mail können an ukraine-hilfe@lra-starnberg.de gerichtet werden.

Frey, der sich über die große Hilfsbereitschaft im Landkreis freut, betont: „Wir wollen die flüchtenden Menschen aus der Ukraine bestmöglich, zügig und unbürokratisch unterstützen. Diese Aufgabe können wir nur meistern, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Es ist mir wichtig, dass unser Haus den Menschen gerade in dieser schwierigen Zeit als zuverlässiger Ansprechpartner zur Verfügung steht.“ Die Hotline sei auch dafür gedacht, Anrufer an die richtigen Stellen weiterzuleiten und Fragen rund um die Ukraine-Krise zu beantworten.

Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann, findet seit neuestem ein Online-Formular auf der Kreis-Homepage, in das sich Angebote eintragen lassen. Außerdem gibt es auf der Seite Infos über die Aufenthaltserlaubnis, Sozialleistungen, Jobsuche sowie Kontaktdaten für Geld- und Sachspenden oder von privaten Hilfeaufrufen. Weitere Themen im Portal: der Verlauf ärztlicher Untersuchungen, die Schulpflicht ukrainischer Kinder und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel von Geflüchteten.

Unterdessen gab es drei weitere positive Corona-Fälle unter Geflüchteten in der Jugendherberge Possenhofen. Das teilte Landratsamtssprecher Stefan Diebl am Freitag auf Nachfrage mit. Damit sind nun 17 Menschen infiziert, die Jugendherberge steht wie berichtet unter Quarantäne.