Neue Wege zu Sisi und Ludwig

Wie Kaiserin Sisi am Starnberger See gelebt hat, erfahren Interessierte während der Führung. © dpa

Der im vergangenen Juli offiziell eingeweihte Audioguide zu Bayerns Märchenkönig mit sieben Stationen zwischen Starnberg und Leoni sei mit 30 000 Aufrufen schon ein Riesenerfolg, schreibt die Tourismusfördergesellschaft gwt in einer Pressemitteilung. Ab 21. April bietet die gwt auch Führungen in Feldafing, Possenhofen und Starnberg an – vom Zwei-Stunden-Spaziergang bis zur halbtägigen Wanderung.

Landkreis - Im Zentrum stehen Märchenkönig Ludwig II. und Kaiserin Sisi. „Wer schon immer mal die Sisi-Suite im Hotel Kaiserin Elisabeth besuchen wollte, in der die Kaiserin bei ihren Besuchen residierte, einen Kaffee auf der weltberühmten Terrasse mit Blick über den See genießen oder einen Blick in den herrschaftlichen Pferdestall werfen möchte, ist bei den gwt-Führungen ,Auf den Spuren von Sisi’ genau richtig“, heißt es in der Pressemitteilung. Das ehemalige Hotel Strauch in Feldafing ist eine der wichtigsten Stationen. Die Sisi-Touren dauern wahlweise zwei, drei oder fünf Stunden und kosten zwischen 17,50 bis 35 Euro, Ermäßigung gibt es für Schüler, Studierende, Senioren oder Menschen mit Behinderung. Kinder unter sechs Jahren sind kostenfrei. Bei der Halbtagestour ist eine Pause im Hotel mit Kaffee und Kuchen inklusive.

Auch zu König Ludwig II. gibt es eine Führung, die am Starnberger Bahnhof startet. Nach einem kurzen Stopp an Starnbergs traditionsreichstem Feinkostgeschäft, von Ludwigs ehemaligem Hofkoch Theodor Hierneis 1906 gegründet, und einem Blick in den Bahnhof mit seinem holzgetäfelten Wartesaal, geht es per Schiff nach Berg, wo sich ein interessanter Schauplatz an den anderen reiht: das Haus von Fischer Lidl, der Marstall, in dem einst König Ludwigs Pferde residierten und heute Ausstellungen und Hochzeiten stattfinden, bis hin zur düsteren Votivkapelle mit dem Gedenkkreuz.

Tickets gibt es in den Tourist-Informationen Starnberg, Herrsching und Dießen. Weitere Infos zu allen einzelnen Terminen und Flyer unter www.starnbergammersee.de. Geführt werden die Spaziergänge von Angelika Nuscheler und Gerhard Köstler – zwei echte Experten in Sachen Sisi und Ludwig.