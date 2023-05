Neuer Anlauf für Fahrradstraße

Von: Peter Schiebel

Teilen

Autos links und rechts und ein schiebender Radfahrer entgegen der Einbahnrichtung – das soll sich nach Wunsch des Stadtrats ändern. Er hat sich für ein Parkverbot auf der linken Seite und die Einrichtung einer Fahrradstraße ausgesprochen. © aj

Außer einer Fahrradstraße soll es auch ein Parkverbot am Lindenweg geben.

Starnberg – Die Stadt Starnberg unternimmt einen neuen Versuch, den Lindenweg in dem gerade einmal 113 Meter langen Abschnitt zwischen Weilheimer Straße und Dinardstraße zu einer Fahrradstraße zu machen. Das hätte auch eine Öffnung der Einbahnstraße für Radler bergauf zur Folge. Ein entsprechender Beschluss des Stadtratsausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität liegt bereits seit Januar 2021 vor, wurde nach Angaben der Stadtverwaltung bislang aber noch nicht vom Landratsamt bearbeitet. Die Kreisbehörde muss der Einrichtung einer Fahrradstraße zustimmen, weil der Lindenweg unter anderem in Staatsstraßen (etwa die Possenhofener Straße) einmündet. In der Stadtratssitzung am Montag lag das Thema erneut zur Beratung vor.

Hintergrund war ein Bürgerantrag der früheren UWG-Stadträtin und jetzigen Vorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Starnberg, Angelika Wahmke. Sie hatte eine Geschwindigkeitsreduzierung auf zehn Stundenkilometer sowie ein absolutes Halteverbot oder zumindest eine auf zwei Stunden begrenzte Parkregelung ausschließlich für Anwohner vorgeschlagen. Begründet hatte Wahmke das mit dem geringen Platz für Fußgänger und Radfahrer und einer eingeschränkten Verkehrssicherheit.

Die Stadtverwaltung hatte mit dem Antrag auf Fahrradstraße kein Problem, wohl aber mit der geforderten Parkregelung. Die Voraussetzung für ein Anwohnerparken sah sie im Lindenweg nicht gegeben. Und ein absolutes Halteverbot hätte zur Folge, dass die Fahrbahn deutlich breiter würde, was wiederum zu zügigem Fahren verleite, lautete die Begründung.

Auf Antrag von Angelika Fränkel (Grüne) beschloss der Stadtrat schließlich einen Kompromiss. Eine Mehrheit von 13:9 Stimmen sprach sich dafür aus, beim Landratsamt ein Parkverbot nur auf der linken Seite des Lindenwegs bergabwärts zu beantragen. Mit 19:3 Stimmen unterstützte er zudem die neuerliche Forderung nach einer Fahrradstraße.

Angelika Wahmke zeigte sich danach zufrieden: „Es freut mich außerordentlich, dass trotz der zum Teil negativen Beschlussvorlage der Stadtverwaltung bezüglich des einseitigen Parkverbots diesem Antrag nun doch zugestimmt wurde“, erklärte sie gegenüber dem Starnberger Merkur.