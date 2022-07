Neuer Chef will VdK mehr Gehör verschaffen

Von: Peter Schiebel

Neuer VdK-Vorstand: die Beisitzer Heinrich Bunte und Wolfgang Gwildies, Bezirksgeschäftsführer Robert Otto, Schriftführerin Sylvia Böhm-Haimerl, der neue Vorsitzende Reinhard Dirr und Kreisgeschäftsführer Andreas Konow (v.l.). © privat

Der VdK-Kreisverband Starnberg hat einen neuen Vorsitzenden. Reinhard Dirr wurde von den Delegierten am Samstag gewählt. Der 73-Jährige will mit seinem Vorstandsteam in den nächsten vier Jahren das Verbandsleben ankurbeln und sich bei aktuellen Themen stärker positionieren.

Starnberg/Landkreis – Der VdK-Kreisverband Starnberg ist bei der Suche nach einem Nachfolger für die ausgeschiedene Vorsitzende Barbara Frey fündig geworden. Der Kreisverbandstag wählte am Samstag im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg den Starnberger Reinhard Dirr zum neuen Vorsitzenden. Der 73-Jährige engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich und vor allem im sozialen Bereich. Dirr war Kreisrat und Stadtrat für die SPD, leitet seit neun Jahren bereits den 1500 Mitglieder starken VdK-Ortsverband Starnberg und ist auch Vorsitzender des Starnberger Seniorenbeirats.

In die Versammlung am Samstag war er als ganz normaler Delegierter gegangen. Allerdings habe es zunächst keine Bewerbungen für die Nachfolge von Barbara Frey gegeben, die nach 26 Jahren nicht mehr kandidiert hatte, schildert Dirr im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Bereits während der Versammlung sei er von einer anderen Delegierten angesprochen worden, ob der Vorsitz nichts für ihn wäre. „Dann hat mein Kopf gearbeitet“, erzählt Dirr. Nach Rücksprache mit VdK-Kreisgeschäftsführer Andreas Konow erklärte Dirr seine Bereitschaft – und wurde bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt.

Was der neue Vorsitzende des mit mehr als 6200 Mitglieder stärksten Vereins im Landkreis vorhat, skizziert er im Gespräch nur kurz, weil er der noch vor den Sommferien geplanten ersten Sitzung des Vorstands nicht vorweggreifen möchte. Allerdings wolle er auf zwei Ebenen aktiv werden, sagt Dirr – auf der organisatorischen und auf der politisch-inhaltlichen. Organisatorisch komme es darauf an, den Kreisverband über das Kerngeschäft, die Beratung in sozialen Fragen, hinaus aktiv zu bleiben. Dirr kann sich Veranstaltungen und Mitgliederversammlungen zu aktuellen Themen vorstellen. Zudem will er verstärkt auf die Ortsverbände zugehen und dort, wo es derzeit keine Vorstände gebe, einen Neuanfang initiieren. Die Beziehungen zu Bezirks-, Landes- und Bundesverband des VdK will er verbessern.

Neuer Vorsitzender will VdK präsenter machen

Darüber hinaus ist es sein Ziel, dem Verband mehr Gehör zu verschaffen und Position zu beziehen. Ob Fragen zum Sozialgesetzbuch, zu Rente oder Behinderung – „wir wissen, worunter die Menschen leiden“, sagt Dirr. „Ich möchte dafür sorgen, dass der VdK-Kreisverband in der Öffentlichkeit noch präsenter wird.“

Dirr ist kurz nach der Jahrtausendwende dem Sozialverband VdK beigetreten – und das nicht etwa, weil er sich beraten lassen wollte. „Für mich war das ein allgemeiner Ansatz“, sagt er. Der VdK sei ein wichtiger Verein, den er aus voller Überzeugung unterstütze. Eine Ära prägen wie seine Vorgängerin Barbara Frey möchte Dirr aber nicht. Das gesamte Vorstandsteam ist auf vier Jahre gewählt – „dann bin ich 77 Jahre alt und dann sollte Schluss sein“, sagt er. Bis dahin geht er von einem weiteren Mitgliederzuwachs aus. „Das ist zu erwarten, weil die Menschen immer mehr in Bedrängnis geraten. Sie brauchen Unterstützung.“

Dem neuen VdK-Vorstand gehören außerdem an Dieter A. Storch als stellvertretender Vorsitzender, Ulrike Roßkopf als Kassier und Sylvia Böhm-Haimerl als Schriftführerin sowie die Beisitzer Heinrich Bunte, Wolfgang Gwildies, Heidi Nirschl, Johann Reiser und Wolfgang Weishäupl. Die bisherigen Beisitzer Peter Spada und Helga Groll hatten wie Barbara Frey nicht mehr kandidiert, ebenso die bisherige Jugendvertreterin Anette Lichtenberg und die Kreisfrauenvertreterin Sieglinde Knöchner. Diese beiden Posten konnten am Samstag nicht neu besetzt werden. Ausgefallen ist die große Verabschiedung von Barbara Frey. Die ehemalige Vorsitzende war aus gesundheitlichen Gründen verhindert.