Neuer Dampfer ersetzt zwei kleine Schiffe auf dem Starnberger See

Die Bayerische Seenschifffahrt plant für den Starnberger See einen Neubau, der gleich zwei Dampfer ersetzen wird. Liefertermin ist voraussichtlich 2020. Heuer ändert sich auf Starnberger und Ammersee nicht sehr viel – außer den Preisen.

Starnberg/Stegen– Bis zum Start der Schifffahrtssaison am 13. April sind es noch mehr als zwei Monate, doch die Weichen sind gestellt: Die Bayerische Seenschifffahrt hat die Fahrpläne fertig und eine neue Preisliste, wobei sich die Erhöhungen in Grenzen halten. Wichtigste Neuerung am Starnberger See ist der Wegfall des Halts in Ammerland. Große Änderungen stehen ab 2020 und 2021 an, in mehrerer Hinsicht.

Die jährliche Preiserhöhung fällt mit zwei bis drei Prozent moderat aus. Geschäftsführer Michael Grießer betont, man wolle den Fahrgästen keine großen Sprünge zumuten. Da jedoch die Personalkosten auch wegen neuer Tarifverträge und einer neuen Altersvorsorge für die Mitarbeiter steigen und der Diesel teurer geworden ist und wohl noch teurer wird, hat die Schifffahrt die Preise angehoben. Beispiel: Die Große Rundfahrt auf dem Starnberger See kostet heuer 18,90 Euro statt bisher 18,50 Euro, ebenso auf dem Ammersee. Kürzere Fahrten werden nur um 20 Cent teurer. Grießer hält die Erhöhungen für unvermeidlich, schließlich wird die Schifffahrt nicht aus Steuermitteln bezuschusst, sondern finanziert sich inklusive Neubauten selbst. Sie zahlt sogar Pacht für die Nutzung der beiden Seen – abhängig von der Fahrgastzahl.

Neubau ist für Grießer ein Stichwort: Derzeit arbeitet die Schifffahrt an der Ausschreibung für ein neues Schiff für den Starnberger See. Es soll ein mittelgroßer Dampfer etwa von der Größe der MS Bernried werden (100 Plätze innen, Behinderten-WC, Sonnendeck mit rund 100 Plätzen, 34 Meter lang). Es wird nach den Planungen die MS Berg ersetzen, die frühere MS Schondorf, und die MS Phantasie. Letztere ist schon länger fast nicht mehr im Einsatz (wir berichteten). Beide kleinen Dampfer – die MS Berg misst 24,6 Meter bei bis zu 170 Fahrgästen – haben gemeinsame Nachteile: Sie sind nicht behindertengerecht, haben keine Gastronomie und können keine Fahrräder mitnehmen. Grießer hält es für widersinnig, alle Stege barrierefrei umzubauen und dann mit Dampfern zu fahren, in die man nur über Stufen einsteigen kann. Zudem können die beiden kleinen Schiffe bei stärkerem Wind an einigen Stegen am Ostufer des Starnberger Sees nicht mehr anlegen. Der Neubau, für den der Auftrag wohl noch im ersten Halbjahr vergeben wird, soll speziell für die südliche Rundtour ausgelegt werden. Mit einer Lieferung rechnet Grießer Ende 2020, vielleicht auch erst Anfang 2021. Ab Ostern 2021 soll das neue Schiff in Betrieb gehen. Die MS Berg wird dann höchstwahrscheinlich zum Arbeitsboot der Schifffahrt umgebaut; die MS Phantasie wird dem Buchheim-Museum überlassen.

+ Der Steg Ammerland am Starnberger See wird heuer nicht angefahren, er ist abgebaut.

Große Änderungen auf dem Starnberger See sind heuer nicht geplant. Einige Stege werden ausgebessert, die MS Seeshaupt muss zur Überprüfung an Land. Das geht derzeit nicht – der Hafen in Starnberg ist vereist. Befahrbar ist der wieder uneingeschränkt, weil die Schifffahrt das Hafenbecken nach monatelangen Verzögerung ausbaggern lassen konnte. Derzeit trocknet der Schlamm an Land und wird in einigen Wochen auf eine Deponie gefahren. Im Fahrplan 2019 fehlt Ammerland, der Steg dort ist abgebaut. Hintergrund war, dass die Schifffahrt vom Eigentümer des Grundstücks keine Nutzungsgarantie für mehrere Jahre bekommen konnte, der Steg aber für mehr als 100 000 Euro saniert werden muss. 100 000 Euro für ein Jahr? Das war für Grießer nicht sinnvoll. Man suche aber weiter Alternativen auf Münsinger Gebiet, das in Ambach weiter über einen Steg verfügt. Am Ammersee tut sich abgesehen vom normalen Unterhalt wenig – dort läuft alles. Die Schiffe sind alle erneuert.

Ihren Service will die Schifffahrt ausbauen, stößt manchmal aber an unerwartete Grenzen. Derzeit können Fahrgäste auf den Schiffen Tickets bar bezahlen oder mit Bankkarten, noch nicht per Handy. Grießer beobachtet die Entwicklung von ApplePay und anderen Systemen genau. Jedoch: Die derzeit genutzten Kartenterminals sind über Mobilfunk angebunden und brauchen eine Datenverbindung. An einigen Stegen, insbesondere am Ammersee, muss der Dampfer aber erst einige Meter vom Steg wegfahren, bis die Verbindung klappt. Michael Grießer: „Wenn das mal reibungslos funktioniert, machen wir den nächsten Schritt.“

