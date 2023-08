Neuer Schwung für die Starnberger Tafel

Von: Peter Schiebel

Freuen sich über den neuen Kühlwagen: die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Starnberger Tafel mit (am und im Auto v.l.): Heinrich von Hohberg vom Lions Club Starnberg, Dr. Mathias von Lukowicz vom Rotary Club Starnberg, Andreas Bachhuber (Mercedes-Benz), Lions-Präsidentin Ulrike Holzmüller-Weber, Wieland Klocke und Erika Ardelt von der Tafel sowie Dario Trinkgeld (Mercedes-Benz). © Andrea jaksch

Dank zahlreicher Spenden hat die Starnberger Tafel endlich einen neuen Kühlwagen. Der Mercedes-Transporter war auch bei der Ausgabe gestern wieder im Einsatz.

Starnberg – „Wir haben es geschafft.“ Aus den Worten von Erika Ardelt, der Vorsitzenden der Starnberger Tafel, sprechen gleichermaßen Freude wie Erleichterung. Seit Kurzem verfügt die Tafel über einen neuen Kühlwagen – und der ist aus zwei Gründen beinahe lebensnotwendig: zum einen natürlich als Transporter, zum anderen aber auch als Kühlschrank. Denn bekanntlich verfügt die Tafel auf dem Gelände der evangelischen Kirche an der Kaiser-Wilhelm-Straße bislang nur über begrenzte Lagermöglichkeiten, weswegen die zu kühlenden Lebensmittel zwischen Abholung und Ausgabe im Fahrzeug aufbewahrt werden.

Stolze 57 000 Euro hat der Mercedes-Transporter gekostet, wie Erika Ardelt berichtet. Der von Mercedes bereits ermäßigte Betrag ist durch Spenden zusammengekommen. Allein 30 000 Euro hat die Deutsche Postcode-Lotterie gespendet (wir berichteten), dazu kommen Zuwendungen des Rotary Clubs Starnberg, des Lions Clubs Starnberg und von einer Privatperson, die namentlich nicht genannt werden, sondern nur im Stillen wirken möchte. Nur so viel: „Sie sieht die Nöte in Starnberg und unterstützt uns schon sehr lange, was wirklich toll ist“, sagt Erika Ardelt dankbar.

Generell sei die Unterstützung in der Stadt „ein großes Glück“, wie die Vorsitzende betont. Neben den Geldgebern für den Kühlwagen nennt sie auch die 15 bis 20 Lebensmittelmärkte, Läden und Geschäfte, an denen ehrenamtliche Mitarbeiter der Tafel montags, dienstags und mittwochs Lebensmittel abholen. „Leider werden die Waren in letzter Zeit weniger“, hat Erika Ardelt beobachtet. Zum einen bleibe bei Supermärkten und Discountern aufgrund verbesserter Logistik weniger übrig, zum anderen erschwere auch die Bürokratie die Arbeit der Tafel, wenn zum Beispiel jedes gespendete Produkt einzeln freigegeben werden müsse. Generell habe die Tafel mit „überbordender Bürokratie“ zu tun, sagt die Vorsitzende.

Zahl der Tafel-Kunden konstant - bei bis zu 600

Die Zahl der Kunden sei in den vergangenen Monaten mit 550 bis 600 konstant geblieben, erklärt Erika Ardelt. Damit sei die Grenze dessen erreicht, was die Helfer am Ausgabetag Donnerstag bewältigen könnten. „Sollte ein neuer Schwung an Menschen kommen, wird es eng und wir müssen gegebenenfalls einen zweiten Tag aufmachen.“ Dabei hat die Tafel-Chefin auch den vom Landkreis geplanten Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte in den Gemeinden Feldafing, Tutzing und Wörthsee im Blick. „Ob wir das dann schaffen, wird sich zeigen.“

Generell gehe es der Starnberger Tafel aber besser als vielen anderen Tafeln, was die Unterstützung anbelangt, betont Erika Ardelt. Und auch bei dem lange gehegten Wunsch nach einem eigenen Tafel-Haus auf dem Kirchengelände gebe es Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. „Wir kommen mit unserem neuen Pfarrer Simon Döbrich ein bisschen vorwärts“, sagt sie. Das stimme sie hoffnungsfroh. Den alten Kühlwagen, einen zwölf bis 13 Jahre alten Ford, möchte die Tafel übrigens verkaufen. Aktuell jedenfalls sei ihr ein Stein vom Herzen gefallen.