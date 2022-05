Neuer Schwung für Partnerschaft

Von: Andrea Gräpel

Super gelaufen: Dank Unterstützung der 22 Hotelfachschüler aus Dinard lief die Bewirtung im französischen Zelt rund. Dafür gab es gestern Dank und Geschenke von Bürgermeister Patrick Janik (2.v.r.) und Angelika Galata (r.). © Jaksch

Die Französische Woche auf dem Kirchplatz in Starnberg knüpfte an alte Tage an. Nach zwei Jahren Zwangspause spielte das Wetter mit und die Starnberger auch – an zwei Tagen war das Fest so gut besucht wie selten.

Starnberg – Der gegen Mittag einsetzende Regen konnte der Stimmung der Französischen Woche auf dem Kirchplatz in Starnberg am Sonntag nichts mehr anhaben. Die zuletzt üblicherweise mit Regen geplagte Veranstaltung hatte nach zwei Jahren Pause fast ideale Wetterbedingungen. Auch der übrige Rahmen konnte dank der Hilfe französischer Hotelfachschüler nicht besser sein. Wie schon 2013 waren 22 junge Leute aus Dinard zur Unterstützung angereist – untergebracht in einer Jugendherberge in Pullach beziehungsweise in Gastfamilien. Unter der Aufsicht ihrer Ausbilder, zeigten die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen ihr Können und unterstützten damit das Team um Michel Legret tatkräftig. Auch wenn Legret – seit 1987 im Kreise der guten Freunde und seit 2007 im Team der Französischen Woche – der beste Austernöffner sei und bleiben werde, wie Dr. Falko Stichnoth versichert. Er ist seit 1983 dabei, darum weiß er, wovon er spricht.

Für die Gäste, die auf dem Kirchplatz zu kulinarischen Gastgebern wurden, ging gestern ein aufregender Aufenthalt zu Ende. Für die Jugendlichen, die sich mit der Bewirtung abwechselten, auch deshalb, weil in der Woche zahlreiche Ausflüge auf dem Programm standen – ob nach München, Garmisch, Neuschwanstein oder auch nach Österreich. Bürgermeister Patrick Janik wünschte ihnen zum Abschied eine gute Heimreise und hoffte, dass die Kreisstadt einen guten Eindruck hinterlassen habe – trotz Regen. Als Dankeschön für ihr Kommen, gab es Geschenke, außerdem ließ er für die jungen Leute vor der Abreise einen Aufenthalt im Seebad springen.

Erleichtert und glücklich atmeten gestern Angelika Galata und Stichnoth durch. Die beiden Vorstandsmitglieder der Freunde von Dinard freuten sich, dass die Veranstaltung von den Starnbergern gut besucht war. „Die Woche war super. Ich hatte das Gefühl, dass sich viele Starnberger nach zwei Jahren Corona richtig gefreut haben. Die wollten einfach nur genießen“, sagt Angelika Galata. Dabei hat sich nach der langen Pause alles erst wieder einspielen müssen. Die beiden Regentage zu Beginn seinen insofern willkommen gewesen. So konnten die Abläufe eingeübt werden, meint Galata. Der „unglaubliche“ Ansturm an Mittwoch und Donnerstag war damit gut zu meistern. Auch sie und Stichnoth waren an diesen Tagen je zwölf Stunden im Einsatz. „Jetzt sind wir alle ziemlich müde“, meint sie – glücklich lächelnd.

Den Schwung dieser Französischen Woche möchten Galata und ihr Vorstandskollege Stichnoth gerne mitnehmen in die anstehende Vereinsarbeit. Denn der 210 Mitglieder zählende Vereine sei überaltert. „Wir brauchen dringend jungen Nachwuchs“, sagt Stichnoth. Schön wäre, wenn der Besuch der französischen Hotelfachschüler im Gymnasium zur Werbung beigetragen hätte. So wie früher, als es einen regen Schüleraustausch gab, in dessen Genuss damals auch der Schüler Patrick Janik gekommen war. Dieser Austausch ist komplett eingeschlafen. Galata und Stichnoth würden sich freuen, wenn es mit der neuen Schulleitung wieder machbar wäre. „Wir müssen uns überlegen, wie man den Austausch insgesamt beleben kann oder nicht“, sagt Stichnoth nachdenklich. Der 71-Jährige ist erst seit Kurzem im Vorstand. Er habe sich überreden lassen, weil sich für die Arbeit kaum mehr jemand finde. Beide, Stichnoth und Galata, waren zuletzt 2019 in Frankreich. Erst im nächsten Jahr ist wieder ein Besuch dort geplant. Zuvor wird vom 9. bis 12. September eine 50-köpfige Delegation aus Dinard in der Kreisstadt erwartet.