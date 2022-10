Neues Kapitel in der Volkshochschullandschaft

Von: Andrea Gräpel

Zur Beurkundung beim Notar hatten sich (v.l.) Anke Rasmussen (2. Vorsitzende) und Christian Schiller (Vorsitzender) von der VHS Herrsching mit Tim Weidner von der VHS Starnberger See getroffen. Nun haben auch die Mitgliederversammlungen beider Volkshochschulen die Fusion zur VHS Starnberg Ammersee abgesegnet. © VHS

Mitgliederversammlungen der Volkshochschulen Starnberger See und Herrsching/Seefeld/Andechs haben Fusion besiegelt – die VHS trägt den Regions-Markennamen.

Starnberg/Herrsching – Die jeweiligen Gremien der Trägergemeinden hatten ihr Okay gegeben, sodass deren Vertreter in den Volkshochschulen Starnberger See und Herrsching in außerordentlichen Versammlungen den langen Weg zur Fusion jeweils einstimmig beschließen konnten. Die Beurkundung erfolgte Mitte Oktober unter Vorbehalt beim Notar. Und mit dem kürzlich erteilten Segen der beiden Mitgliederversammlungen ist es nun offiziell: Die Volkshochschulen Starnberger See und Herrsching verschnelzen zur VHS Starnberg Ammersee. Der neue Name orientiert sich an der Regionalmarke „Starnberg Ammersee“ des Landkreises.

Durch die Verschmelzung der beiden Volkshochschulen werde der in der Bayerischen Verfassung, in der Gemeindeordnung und im Erwachsenenbildungsfördergesetz begründete Auftrag der Sicherung und Entwicklung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes nachhaltig erfüllt, freut sich Christine Loibl, die sich die Leitung der neuen VHS Starnberg Ammersee mit Michaela Wirries teilt. „Herausforderungen durch gesellschaftlichen Wandel und sich schnell verändernde Rahmenbedingungen können im künftigen Verbund besser gelöst werden. Durch die Bündelung von Ressourcen soll das Bildungsangebot erweitert und zielgruppenspezifisch ausgebaut werden.“

Die fusionierte VHS deckt künftig acht von vierzehn Gemeinden im Landkreis Starnberg ab. Zwar ist noch eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung notwendig, bevor die neue Volkshochschule Starnberg Ammersee in das Vereinsregister eingetragen werden kann. Die Freude auf beiden Seiten ist trotzdem bereits groß.

„Die Arbeit ist damit nicht abgeschlossen.“

Im Zuge der Verschmelzung wurde die Satzung des übernehmenden Rechtsträgers VHS Starnberger See neu gefasst und beschlossen. Mitglied der nun als VHS Starnberg Ammersee firmierenden Volkshochschule kann jede natürliche und juristische Person werden. Damit hat der Verein zukünftig ordentliche, kooperative Mitglieder sowie Ehrenmitglieder. Ordentliche Mitglieder können nur Kommunen und der Förderverein sein. Nur diese bleiben stimm- und wahlberechtigt in der Mitgliederversammlung, die oberstes Entscheidungsorgan bleibt. Kooperative Mitglieder haben kein Antrags-, Stimm- oder Wahlrecht. Der Förderverein hat neben seiner beratenden Funktion eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

Geschäftsleiterin Michaela Wirries ist sich mit ihrer Starnberger Kollegin Christine Loibl einig: „Die Arbeit ist damit nicht abgeschlossen. Auf Ebene der Organisation geht es jetzt erst so richtig los. Es wird noch einiges an Zeit, Arbeit und Nerven benötigen, bis alle Prozesse vereinheitlicht sind und sich die Synergieeffekte der Fusion bemerkbar machen. Aber diese Vision erscheint die Mühen wert. Gemeinsam und durch die gute Zusammenarbeit beider Teams werden wir uns auf den Weg machen.“

„Jetzt ist der Weg frei für die Volkshochschule Starnberg Ammersee. Es ist ein anspruchsvolles und arbeitsintensives Projekt, ein neues Kapitel und lässt auf eine positive Zukunft hoffen“, freute sich auch Vorsitzender Tim Weidner. Ähnlich formulierte es Christian Schiller: „Damit haben wir einen wirklich wichtigen und richtungsweisenden Schritt geleistet und den Weg für die neue Volkshochschule Starnberg Ammersee freigemacht. Es beginnt ein neues Kapitel in der Volkshochschullandschaft im Landkreis Starnberg.“