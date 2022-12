Neues Konzept für Riedener Weg in Starnberg

Von: Peter Schiebel

Teilen

Auf dieser Fläche waren einmal fünf Tennisplätze, sie sind nach dem Eigentümerwechsel vor sieben Jahren längst verschwunden. Nun gibt es neue Pläne. © Andrea Jaksch

Neuer Eigentümer, neues Konzept: Der Bauausschuss des Stadtrats hat sich kürzlich mit einer Planung für das Gebiet nördlich des Sportplatzes am Riedener Weg beschäftigt. Es geht um den Bau von Doppel- und Reihenhäusern mit 10 bis 14 Wohneinheiten.

Starnberg – Die Aufregung war groß, als vor sechs Jahren auf einmal Bauzäune einen Teil der Tennisanlage des TSV Starnberg am Riedener Weg abriegelten. Fünf der neun Tennisplätze waren auf einmal nicht mehr bespielbar, selbst um die Zufahrt musste der Sportverein zwischenzeitlich bangen. Der neue Eigentümer der Fläche plante eine Wohnbebauung – die ist jedoch nie realisiert worden. Nach einem Vorstoß im Sommer 2017 kam die ganze Sache zum Erliegen – bis jetzt. Mittlerweile gibt es neue Eigentümer, die dort ebenfalls Wohnhäuser realisieren wollen. Und sie scheinen auf Dialog mit Stadt und Sportverein zu setzen.

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats lag ein Antrag der Eigentümer auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens samt Bebauungskonzept vor. Dieses sieht zwei Doppelhäuser und einen Vierspänner vor. „Die Gebäude sind jeweils mit einem Modulmaß von sieben mal 14 Meter und drei Vollgeschossen mit einer Wandhöhe von 7,60 Meter und einer Dachneigung von 45 Grad geplant“, hieß es dazu in der Sitzungsvorlage.

Bei den Doppelhäusern soll eine Hälfte über zwei Wohnungen, die andere Hälfte über eine Wohnung verfügen. In den vier Reihenhäusern sind eine oder zwei Wohnungen möglich. Das macht unter dem Strich also zehn bis 14 Einheiten. Eine Tiefgarage ist nicht vorgesehen, dafür sollen die Stellplätze in Form von Duplexgaragen oder Carports entlang des Riedener Weges entstehen.

Um das Konzept zu verwirklichen, ist ein massiver Eingriff in den Waldbestand auf dem Grundstück erforderlich. Ein Großteil der 25 bis 30 Meter hohen Bäume müsste gefällt werden, hieß es. Nicht zuletzt dadurch würde sich auch der Charakter des Riedener Weges verändern. Ebenfalls zu klären ist der Lärmschutz. Bislang sieht das Konzept Lärmschutzwände entlang der Bahnlinie und zu den Tennisplätzen südlich der Fläche vor.

Ausschuss und Rathaus sehen keine Probleme, aber auch keine Eile

Die Stadtverwaltung und auch der Bauausschuss hatten mit dem Vorhaben prinzipiell keine Probleme. „Es steht außer Frage, dass diese Fläche entwickelt werden muss“, sagte zum Beispiel Ludwig Jägerhuber (CSU), appellierte gleichzeitig aber an alle Beteiligten, mit den bestehenden Bäumen so behutsam wie möglich umzugehen. Offen ist jedoch, wann das Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden kann. Bebauungspläne bearbeitet das Rathaus aufgrund der begrenzten personellen Ressourcen mittlerweile streng nach Priorität.

Oberste Priorität haben Projekte und Bauvorhaben zum Beispiel von großer städtebaulicher Bedeutung oder zur Schaffung von sozialverträglichem Wohnraum. Dazu gehören unter anderem das Moosaik und das Gewerbegebiet Schorn. Mehr als 15 Vorhaben sind unter „Priorität 1“ gelistet. Das Vorhaben am Riedener Weg erhält laut einstimmigem Beschluss des Bauausschusses die „Priorität 2“, wird also nicht vordringlich bearbeitet. Dennoch beschloss der Ausschuss, den Bebauungsplan in einem beschleunigten Verfahren aufzustellen, was laut Gesetzgeber einen Zeitraum von zwei Jahren umfasst.

Positiv geäußert hat sich bereits der TSV Starnberg. „Wir unterstützen das Bauvorhaben, wie wir es gesehen haben“, sagt Geschäftsführer Benedikt Pohlus auf Anfrage des Starnberger Merkur. „Wir können damit gut leben.“ Gespräche mit den Eigentümern habe es bereits gegeben. Im Idealfall würde der Verein ihnen sogar eine Fläche abkaufen, um zu den bestehenden vier Tennisplätzen zwei weitere anlegen zu können – „sechs Plätze wären für uns optimal“, sagt Pohlus. Parkplätze und Zufahrt zum Riedener Weg inklusive.