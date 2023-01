„Birdman“ lebt jetzt ins Starnberg: Wie er über die Kunst zurück ins Leben fand

Von: Christiane Mühlbauer

Vögel sind das Markenzeichen von Birdman Hans Langner (58). Den Flur vor seinem Zimmer hat er in Blautönen gestaltet. Vieles, was ihm in die Finger kommt, wird zu einem Vogel gemacht, etwa Fundstücke aus Holz. © Arndt Pröhl

Das Starnberger Kulturleben ist um einen bekannten Künstler reicher: Birdman Hans Langner lebt seit Sommer in der Stadt. In Bad Tölz startete einst sein internationaler Durchbruch. Nun muss er sich von einer schweren Erkrankung erholen – aber seine Kunst gibt ihm die Kraft dazu.

Starnberg – Ein Kreis als Körper, ein Dreieck als Schnabel, zwei Striche für die Beine und ein Punkt als Auge. Wenn Hans Langner einen Vogel zeichnet, geht das eigentlich sehr schnell. Aber: Kein Vogel ist gleich. Es gibt sie nicht nur Hundert-, sondern Tausendfach. In allen erdenklichen Variationen, Formen und Farben. Kinder lieben sie genauso wie Erwachsene. Man kann über sie philosophieren und streiten, lachen oder sich trösten lassen.

Kurz nach der Jahrtausendwende glückte Hans Langner, damals in Bad Tölz lebend, der internationale Durchbruch mit seiner Kunst. Schon damals bezeichnete er sich als „Birdman“. Den Namen hatte ihm ein Journalist in Hongkong gegeben, wo Langner Mitte der 1990er-Jahre lebte. Dort wuchsen ihm quasi Flügel, es entstand der Bezug zu Vögeln und dem Thema Freisein.

In Bad Tölz landete er im Jahr 2000. Er bezog ein altes Häuschen am Stadtrand, das er über die Jahre hinweg zu einem Aufsehen erregenden Kunstwerk umgestaltete, das auch als Fernsehkulisse diente. Einem breiten Publikum wurde Langner auch dadurch bekannt, weil er die in seinen Augen so eintönigen Siloballen der Landwirte am Straßenrand mit Vögeln bemalte.

Das Zimmer von Hans Langner, in dem die Farbe Gold im Mittelpunkt steht. Hier lässt sich auch ablesen, wie sich seine Vogel-Darstellungen im Laufe der Jahre verändert haben. © Arndt Pröhl

Es blieb nicht bei der Malerei. Auch Objektkunst, Installationen, Performances aller Art, Kostüme und Texte entstanden, ebenso wie Merchandising-Produkte: Taschen, Kunstkarten und Kindergeschirr wurden verkauft, Langner war in aller Munde. Er war international unterwegs und verkaufte auch in den Niederlanden, in der Schweiz, Belgien, Japan, Taiwan, China und in den USA. 2013 verließ er Tölz und zog nach Wien. Dort entstand 2018 das spirituell geprägte Hörbuch „Sein. Einfach nur sein“. Langner berichtete darin, wie er durch Meditationserfahrungen seine innere Ruhe fand.

Nur ein Jahr später, im Januar 2019, wäre sein Leben fast vorbei gewesen: Bei einem Strandspaziergang auf Malta, erzählt Hans Langner, begann er plötzlich wirres Zeug zu reden. Sein Begleiter brachte ihn besorgt in eine Klinik, mit einem Rettungsflugzeug ging es dann nach Deutschland. Diagnose: ein Aneurysma im Gehirn, das geplatzt war.

Langner kann sich an diese Tage und Wochen nicht mehr erinnern. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer Klinik in Stuttgart. Seine rechte Hand war gelähmt, die Sicht auf dem rechten Auge eingeschränkt. Schreiben und auch Lesen waren nicht mehr möglich. Nach Wochen im Krankenhaus und als Pflegefall im Elternhaus ergab sich in seinem Leben wieder ein glücklicher Zufall: Er kam nach Bad Tölz, zur Reha in die Neurokom. Dort ist man spezialisiert auf Menschen mit Hirnschädigung. Langner blieb eineinhalb Jahre – und wurde beflügelt, wieder künstlerisch zu arbeiten. Mit links. Und mit einem eingeschränkten Auge. „Ohne die Kunst hätte ich nicht zurück ins Leben gefunden“, sagt er.

Seit vergangenem Sommer lebt Langner nun bei einer Freundin in Starnberg. Im Haus von Ulrike Kless-Böker kann er sich künstlerisch ausbreiten. Sein Zimmer und auch der Flur erinnern schon wieder daran, was Langner einst in Tölz geschaffen hat – nur anders. Heute ist alles in Gold. „Ich habe meine goldene Phase“, sagt er lächelnd über sich selbst. Gold sei ja auch die Farbe der Sonne. Das ganze Zimmer ist golden, bis zur Decke hinauf. Vögel, die abstrakt oder von barocken Gemälderahmen umgeben sind. Manche sind auf Gobelins gemalt, andere geschnitzt, wieder andere blinzeln durch Blumenfotos, die Langner entsprechend drapiert hat. Selbst aus einer Kneifzange hat er einen Vogel gemacht.

Was ebenso ins Auge sticht, sind Jesus-Figuren. Aber mit Flügeln. Das Kreuz hat Langner nämlich abgenommen. Für ihn, der, wie er sagt, schon früher eine Gotteserfahrung gemacht hat, steht die Auferstehung im Mittelpunkt. „Angst vor dem Tod habe ich nicht.“

Trotzdem: Hadert man nicht mit so einer Situation? Bei dieser Frage, die ihm so viele stellen, ist Langner ganz der Alte – ein in sich ruhender Mensch, der alles so nimmt, wie es eben kommt. Früher schrieb er Aphorismen. Einer lautete: „Es ist wie es ist / du änderst es nicht / nur wenn du es nimmst wie es ist / ändert es sich.“ Seine Antwort auf die Frage lautet folglich: „Nein.“

Langners Ziel ist es, wieder mit Galerien zu arbeiten. Und er versucht, im Starnberger Kulturleben Fuß zu fassen. Noch geht alles langsam. Aber immerhin: Es geht.

Kontakt mit dem Birdman

Wer mit Hans Langner Kontakt aufnehmen möchte, kann das per E-Mail an birdman@birdman.de tun.