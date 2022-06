Neun Euro, die jeder gerne zahlt: Das neue Ticket und wofür es genutzt wird

Das nun gültige 9-Euro-Ticket kommt bei Pendlern besonders gut an. Andere planen damit günstige Ausflüge im Sommer. Der Merkur hat sich am Starnberger Bahnhof See umgehört.

Starnberg – 150 Euro spart sich Manuel Müller monatlich durch das 9-Euro-Ticket. Am Mittwoch konnte er es erstmals nutzen. Am ersten Verkaufstag, vor zwei Wochen, besorgte sich der 48-Jährige das Ticket an einem Automaten. Er arbeitet am Kiosk in der Nähe des Bahnhofs am Starnberger See und fährt jeden Tag öffentlich mit dem Bus von Percha nach Starnberg. Müller ist sichtlich überzeugt: „Ich kann jetzt mit jedem Bus überall hin fahren, ganz stressfrei und ohne zu stempeln.“

Das Autofahren habe er in Starnberg schon vor langer Zeit wegen des vielen Verkehrs aufgegeben. Auch längere Reisen mit der Regionalbahn sind mit dem 9-Euro-Ticket möglich. „Die Fahrt nach Berlin ist mir zu lang“, sagt Müller. Er habe aber einen Ausflug nach Bad Reichenhall geplant. „Das bietet sich jetzt echt an.“ Im Kiosk sei er täglich von Kunden gefragt worden, ob er das Ticket verkaufe. So merkte Müller, wie begehrt der Fahrschein in Starnberg ist. Im Kiosk kriegt man ihn allerdings nicht.

Auch Sylvia Paladino aus Pöcking findet das Ticket super und fuhr gestern damit von Starnberg nach München zur Arbeit. Am Morgen kaufte sie sich das Ticket in der App der Deutschen Bahn. Vor Corona sei sie täglich mit dem Zug nach München gefahren, wo sie als Kauffrau arbeitet. Jetzt fährt sie nur noch zweimal in der Woche. Seit einem Jahr nutze sie das Auto schon weniger. Auch ihr ist der Pendler-Verkehr zu viel geworden. Paladino wird auch die nächsten Monate trotzdem von Zeit zu Zeit weiterhin mit dem Auto fahren. Für den Arbeitsweg kommt ihr das 9-Euro-Ticket gerade gelegen: „Ich liebe ja Regiofahren“, sagt Paladino, sie fahre viel lieber mit der Regionalbahn, als mit der S-Bahn. Die 59-jährige kann sich vorstellen, in den nächsten drei Monaten durch Deutschland zu Reisen. Mit der Regionalbahn komme man ja sogar nach Hamburg.

Die Münchner Oliver Ludwig und Benedikt Pengler sind gestern von München aus für eine Teambuilding-Veranstaltung nach Starnberg gereist und haben sich dafür das Ticket an einem MVV-Automaten gekauft. Ludwig möchte „auf jeden Fall mal zum Tegernsee fahren“. Sylt wäre auch nicht schlecht, sagen die beiden. Da die Freunde kein Auto haben und auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind, freuen sie sich besonders über das vergünstigte Ticket.

Sie sind aber nicht die einzigen – was am Pfingstwochenende zum Problem werden könnte. Die Bayerische Regionalbahn etwa appelliert an ihre Fahrgäste, nicht zu Spitzenzeiten zu fahren, auf großes Gepäck zu verzichten und keine Fahrräder mitzunehmen. Mit vollen Zügen rechnet auch der MVV – an sonnigen Tagen gerade Richtung Starnberger und Ammersee. Das 9-Euro-Ticket ist von Juni bis Ende August gültig und auf www.bahn.de, über die DB-Navigator-App, an Automaten und in den DB-Reisezentren in Bahnhöfen erworben werden. Das Ticket ist gültig für Regionalbahn, Regionalexpress, U-Bahn, S-Bahn, Bus und Tram.

Mathilda Trausch