Nicht mehr zu finanzieren: Nachbarschaftshilfe der Caritas Starnberg vor dem Aus

Von: Tobias Gmach

Warben zuletzt gemeinsam für soziales Engagement: Landrat Stefan Frey, Gerd Weger, zweite Caritas-Vorsitzende Dr. Andrea Maria Ritter, Pfarrer Dr. Andreas Jall und Caritas-Vorsitzender Jan-Peter Schacht (v.l.). © Andrea Jaksch

Ehrenamtliche begleiten vornehmlich ältere Menschen im Alltag, damit die länger fit bleiben. Doch nun stellt der Caritasverband Starnberg seine Nachbarschaftshilfe ein – außer es finden sich noch Spender.

Starnberg – Es ist eine schlechte Nachricht, sicher nicht nur für 30 Ehrenamtliche und für 50 Menschen in Starnberg, die auf Hilfe im Alltag angewiesen sind: Der Caritasverband plant, seine Ökumenische Nachbarschaftshilfe (NBH) zum 31. März einzustellen – weil sich das Angebot nicht mehr finanzieren lässt. Das hat indirekt auch damit zu tun, dass sich immer mehr Menschen von der katholischen Kirche abwenden. Das Aus ließe sich nur noch abwenden, wenn sich Mäzene oder Spender finden. Caritas-Ortsvorsitzender Jan-Peter Schacht spricht von 25 000 bis 27 000 Euro, die für dieses Jahr fehlen.

Der Fachdienst berät Alleinstehende, Familien und Senioren, hilft ihnen ganz individuell. Die Ehrenamtlichen besuchen andere daheim, verbringen mit ihnen einen schönen Nachmittag, lesen ihnen etwas vor, kaufen für sie ein, holen ein Rezept ab, begleiten sie zum Arzt oder zu einer Behörde. Kurz: Sie ermöglichen vor allem älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben. All das wird nun wohl nicht mehr möglich sein. „Ich bin richtig traurig, das ist so eine wichtige Aufgabe“, sagt Dr. Andrea Maria Ritter, Vizevorsitzende des Verbands. „Wenn alte Menschen eine Ansprache haben, kommt der Geist wieder ins Rollen.“ Durch die Angebote der NBH blieben Senioren mobil, könnten länger in der eigenen Wohnung leben.

Sozialpädagogen-Stelle bei Caritas seit einem Jahr nicht besetzt

Aber die Einnahmen reichen nicht mehr, um die nötige 19,5-Stunden-Sozialpädagogen-Stelle, die Aufwandsentschädigungen der Ehrenamtlichen – 8,50 Euro pro Besuch – und den Verwaltungsaufwand zu decken. Die Stelle ist wegen der miesen Finanzlage ohnehin schon seit einem Jahr vakant. „Intensive Bemühungen, die Kosten zu senken und die Refinanzierung zu stärken, blieben erfolglos“, schreibt die Caritas in einer Pressemitteilung.

Vieles ist eben teurer geworden: Energie, Bürobedarf, Personal. Aber vor allem bekommt der Verband weniger Refinanzierungen und Zuwendungen. Vorsitzender Schacht erklärt, dass die Diözese Augsburg in der Vergangenheit Verluste ausgeglichen habe – das tue sie in Zukunft nicht mehr. Der Schluss liegt nahe: weil die Kirchensteuer-Einnahmen Jahr für Jahr sinken. „Ein großes finanzielles Standbein“ nennt Vizevorsitzende Ritter den Förderverein Seestern, der bislang immer 20 000 Euro pro Jahr in die NBH gepumpt habe. Das sei künftig wegen des Mitgliederschwunds nicht mehr sicher.

10 000 Euro könne der Seestern garantieren, sagt dessen Vorsitzender Andreas Döring. „Der Rest hängt vom Spendenaufkommen ab.“ Für ihn sei bei dem, was sonst in Starnberg finanziert werde, nicht zu verstehen, dass das Angebot eingestellt werden soll. „Wir wollen, dass es weitergeht, und beteiligen uns gerne, wie schon in den vergangenen 17 Jahren“, betont er.

Verzichten Ehrenamtliche für Caritas auf Auwandspauschalen?

Schacht macht deutlich, dass der Caritasverband für eine potenzielle Insolvenzverschleppung hafte. Und dass es für die Personalstelle langfristige Zusagen brauche. „Sonst können wir niemanden einstellen.“ In der Hinsicht sei der Verband auch bei Stadt und Landkreis nicht auf offene Ohren gestoßen. So bleibt nur die Hoffnung, dass sich betuchte Wohltäter finden. Und dass sich die Ehrenamtlichen selbst organisieren und eventuell auf ihre Aufwandspauschalen verzichten.

„Das tut mir weh“, sagt Jan-Peter Schacht über die aktuelle Situation. „Wir wohnen ja in einem der reichsten Landkreise Deutschlands.“ Aber auch dort gibt es einen Container für Obdachlose am Starnberger Seebahnhof und ein Sozialkaufhaus an der Leutstettener Straße von der Caritas. Einrichtungen, die Schacht auf keinen Fall zusperren möchte. Die Behindertenbetreuung, die Wohnberatung oder den Seniorentreff einzustellen, komme ebenfalls nicht in Frage. Die Nachbarschaftshilfe ist das schwächste Glied in der Hilfskette des Caritasverbands.

Spenden für die Nachbarschaftshilfe der Caritas Starnberg

Spenden für die NBH kann man auf das Konto des Caritasverbands Starnberg bei der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg, IBAN: DE34 7025 0150 0430 0766 79.

