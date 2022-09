Kreisbrandrat legt Amt sofort nieder

Von: Peter Schiebel

Vor zwei Jahren war Peter Bauch (Mitte) mit Kollegen der Kreisbrandinspektion nach dem Einbruch ins Katastrophenschutzlager in der Asklepios-Klinik. © Andrea Jaksch

Es ist ein Paukenschlag für die Feuerwehren im Kreis Starnberg und ihre rund 2000 aktiven Mitglieder: Kreisbrandrat Peter Bauch hat am Freitagvormittag mit sofortiger Wirkung sein Amt niedergelegt. Die Nachfolge ist noch offen.

Landkreis – Es sind genau fünf Sätze, die Peter Bauch am Freitagvormittag um Punkt 10 Uhr per E-Mail an Landrat, Regierung von Oberbayern, Feuerwehrverbände, Kommandanten, Bürgermeister, Integrierte Leitstelle, die Mitglieder der Kreisbrandinspektion und die Presse verschickt hat. Und diese fünf Sätze haben es in sich. Darin erklärt der 58-Jährige nicht nur seinen sofortigen Rücktritt als Kreisbrandrat, sondern übt auch deutliche Kritik an den Zuständen: „Seit meinem Amtsantritt im Mai 2018 wurde und werde ich laufend für Themen verantwortlich gemacht, für deren Ursache ich nicht verantwortlich bin (...) Eine Unterstützung von manchen Stellen war mangelhaft bis ungenügend und hat mich in der Ausführung des Ehrenamtes als Kreisbrandrat massiv behindert (...)“, heißt es darin.

Vor allem mit Teilen der Kreisbrandinspektion geht Bauch gegenüber dem Starnberger Merkur hart ins Gericht. Diese besteht aus dem Kreisbrandrat und dazu aus drei Kreisbrandinspektoren und 13 Kreisbrandmeistern. Sie sind dem Landrat unterstellt und beraten das Landratsamt, die Feuerwehren und die Gemeinden in Fragen des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes sowie des technischen Hilfsdienstes.

Nach seinem Amtsantritt im Mai 2018 habe er einiges umorganisiert, vor allem bei der Alarmierungsplanung, sagt Bauch, der in Krailling wohnt. Seitdem rückten weniger Mitglieder der Kreisbrandinspektion zu Einsätzen aus als vorher. Die örtlichen Kommandanten hätten das begrüßt, sagt Bauch. In der Inspektion habe das aber nicht allen gepasst. Zudem sei ihm der Vorwurf gemacht worden, zu wenig zu infomieren, gibt Bauch zu – und spielt den Ball zurück. Obwohl er Tag und Nacht erreichbar sei, hätten sich Kritiker oft nicht bei ihm persönlich gemeldet. „Ich habe viele Sachen immer hintenrum erfahren.“ Gleichzeitig hätten einige Mitglieder der Inspektion ihre Aufgaben nicht erledigt. Bauch führt als Beispiel eine Fahrzeugbeschaffung an, die seit 2015 unerledigt sei.

Nachdem sich die Situation immer weiter hochspielte und bei Landrat Stefan Frey landete, organisierte dieser bereits vor rund einem Dreivierteljahr eine Mediation. Unter professioneller, externer Leitung wurden zahlreiche Gespräche geführt – am 30. September hätte es eine große Runde geben sollen. Zu der wird es jetzt nicht mehr kommen. Er habe zwei bis drei Mitglieder der Inspektion austauschen wollen und sei damit beim Landrat gescheitert, sagt Bauch. Gleichzeitig hätten mehrere Mitglieder der Kreisbrandinspektion ihn persönlich angegriffen und bereits eine weitere Zusammenarbeit bei einer Wiederwahl im Jahr 2024 ausgeschlossen. Wichtig zu wissen: Gewählt wird der Kreisbrandrat nicht von den Mitgliedern der Inspektion, sondern von den Kommandanten der Feuerwehren.

Warum Frey nicht auf Bauchs Wunsch einging, erklärt der Landrat auf Anfrage so: Der Austausch einiger Mitglieder der Kreisbrandinspektion hätte den Streit nur vertieft, sagt Frey. Er habe Bauch stattdessen empfohlen, eine Art Vertrauensfrage zu stellen.

Darauf wollte sich der 58-Jährige nicht einlassen. Er sei von den Kommandanten gewählt und spüre von diesen Rückendeckung, sagt er. Nach dem Gespräch mit Frey habe er sich seine Gedanken gemacht und schließlich die E-Mail verfasst. „Es hat eine Viertelstunde gedauert, aber dann war es eine brutale Erleichterung“, sagt Bauch. Ob er die Kreisbrandinspektion als Schlangengrube bezeichnen würde? „Das kann sein.“

Seine hauptamtliche Tätigkeit als Leiter der Brandschutzstelle im Landratsamt behält Bauch. Dort schreibt er unter anderem mehr als 200 Stellungnahmen im Jahr. Wer neuer Kreisbrandrat wird, ist offen. Er bedauere Bauchs Schritt, sagt Frey. „Das ist kein einfaches Amt und es bedarf viel an Kommunikation. Wenn man da Leute verliert, ist das nicht schön.“ Er gehe davon aus, dass ihm aus der Mitte der Feuerwehr demnächst ein Vorschlag unterbreitet werde. Nächste Woche wolle er sich mit Vertretern der Feuerwehren zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen.

In den fünf Sätzen sprach Bauch im Übrigen auch Dank aus: dem Team der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck, der Leiterin des Fachbereichs Öffentliche Ordnung im Landratsamt, Cornelia Osbahr-Schöne, und Kreisbrandinspektor Anton Graf. Ohne sie hätte er die bisher bearbeiteten Projekte nicht geschafft.