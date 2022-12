Noll-Torten nur noch für die Enkel: Traditionskonditorei schließt

Von: Laura Forster

An diesem Donnerstag verkauft Konditormeister Wolfgang Neudecker zum letzten Mal seine Torten, Kuchen und Plätzchen in seinem Geschäft an der Würmstraße in Percha. © dagmar rutt

Nach mehr als 30 Jahren schließt Wolfgang Neudecker die Traditionskonditorei Noll in Percha. Am Donnerstag ist der letzte Tag, an dem der 65-Jährige selbst gemachte Torten, Kuchen und Plätzchen verkauft. Einen Nachfolger für das Geschäft an der Würmstraße gibt es nicht.

Percha – Die Eingangstür schwingt auf, und eine ältere Dame stellt sich an die Theke der Konditorei Noll und betrachtet die Butterplätzchen, Florentiner, Spitzbuben und Vanillekipferl, die in der Auslage liegen. Bis auf ein paar Stücke Kuchen und Torten sowie das Weihnachtsgebäck ist die Vitrine ungewöhnlich leer. Auf einem Tisch stehen Backformen und Schüsseln – daneben ein Schild mit dem Schriftzug „Zu Verkaufen“. „Das ist jetzt also der Abschied“, sagt die Frau zu Inhaber Wolfgang Neudecker. „Schon“, antwortet er. „Wirklich sehr schade, aber Sie haben die Konditorei ja auch lange geführt“, sagt die Dame und gibt ihre letzte Bestellung auf. Gespräche wie diese führt der 65-Jährige, seit er bekannt gegeben hat, dass er seinen Laden schließt, mehrfach am Tag. „Ich glaube, ich habe nicht alles falsch gemacht, wenn ich so die Reaktionen der Kunden sehe.“ Ein Großteil kommt schon seit Jahren nach Percha – „vom Münchner Norden bis hinter Weilheim fahren die Leute hier her“, sagt Wolfgang Neudecker stolz.

1991 hat Neudecker die Konditorei Noll übernommen. Der Laden wurde 1964 von Erich Noll gegründet und später von Bernd Busch weitergeführt, bei dem Neudecker seine Lehre machte. Bevor Neudecker sich jedoch in Percha niederließ, verbesserte er sein Handwerk im Münchner Café Luitpold und Café Reber. Dort machte er seinen Meister und lernte die Pralinenherstellung. „Meine vielen Rezepte sind eine Ansammlung der verschiedenen Stationen, wo ich gearbeitet habe und Neukreationen von mir.“ Am liebsten fertigt er Nusstorten an. „Da bin ich ein Fan von“, sagt er. Doch da einige seiner Kunden eine Allergie gegen dieses Lebensmittel haben, hat er die Nuss-Kirsch-Torte vor Jahren in eine Schoko-Kirsch-Torte verwandelt. „Die ist sehr beliebt.“ Auch für Hochzeiten, Geburtstage oder Feiern hat Neudecker gerne aufwendige Kreationen gezaubert – doch damit ist nun Schluss. Nur noch für die Familie backt der 65-Jährige künftig. „Die Enkel werden sich zum Geburtstag schon eine Torte wünschen.“

„Die Konditorei war in den vergangenen Jahren nur geduldet“

Ab Januar geht der Berger in Ruhestand. Seine Frau Barbara Neudecker, die ihm über die Jahre in der Konditorei geholfen hat, ist bereits seit September in Rente. Den Laden öffnet der 65-Jährige am Donnerstag zum letzten Mal. Danach heißt es ausräumen, aufräumen und putzen. Einen Großteil der Geräte konnte er verkaufen, der Rest wird verschrottet – denn einen Nachfolger gibt es nicht. „Ich habe auch nicht aktiv nach einem gesucht, da der Laden gemietet ist.“ Ideal seien die Räume für eine Konditorei ohnehin nicht, diverse Male stand die Backstube, die sich im Keller befindet, unter Wasser. „Die Konditorei war in den vergangenen Jahren nur geduldet, da es sich um Altbestand handelt“, sagt Neudecker. Es müsste viel verändert und viel Geld für eine Sanierung in die Hand genommen werden.

Wenn der Konditormeister auf die vergangenen 30 Jahre zurückschaut, hat sich in der Branche einiges verändert. „Früher gab es mehr Konditoreien. Heute kennen viele gar nicht mehr den Unterschied zwischen einer Bäckerei und einer Konditorei. Das ist wirklich schade.“ Auch wenn Neudecker seinen Beruf gerne ausgeführt hat, ist er nicht traurig, dass er den Laden nun schließt. „Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt“, sagt er. „Am meisten freue ich mich aufs Ausschlafen.“ Jahrzehntelang hat sein Wecker um Mitternacht geklingelt. Rund ein Dutzend Torten und Kuchen hat er in den frühen Morgenstunden gebacken, danach stand er bis Ladenschluss im Geschäft.

Nun hat der 65-Jährige endlich Zeit, sich seiner Familie und seinen Hobbys zu widmen. „Fürs Reisen, Malen und Gitarrespielen war in den vergangen Jahren leider keine Zeit. Das hole ich jetzt nach“, sagt Neudecker.