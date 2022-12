Normalität versus Sicherheitsgefühl: Für und Wider zum Maskenpflicht-Ende

Teilen

Begrüßt den Wegfall der Maskenpflicht: Manfred Graf, Lehrer aus Gauting. © Andrea Jaksch

Für die Aufhebung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen haben viele Verständnis, auch der Ärztliche Koordinator im Landkreis hält sie für richtig. Anderen kommt die Entscheidung zu früh. Ein Stimmungsbild.

Landkreis – Als eines der ersten Bundesländer hat Bayern am Samstag die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr aufgehoben. Dr. Bernhard Junge-Hülsing, Ärztlicher Koordinator in der Pandemie im Landkreis Starnberg, findet die Entscheidung „total in Ordnung“. Er sagt: „Es ist an der Zeit, zur Normalität zurückzukehren und sich gleichzeitig rücksichtsvoll zu verhalten.“ Für eine Maskenpflicht gebe es angesichts der hohen Immunität – speziell auch durch die vielen Corona-Fälle während der Wiesn – keine Grundlage mehr. Nach den Pandemie-Jahren müssten die Menschen so langsam wieder ein Sicherheitsgefühl und Zuversicht entwickeln, und der menschliche Körper teilweise den Umgang mit Bakterien wieder lernen. „Man kann sich nicht vor allen Infekten schützen“, so Junge-Hülsing. Der Starnberger Merkur hat weitere Reaktionen zum Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn eingeholt.

Manfred Graf (62), Lehrer aus Gauting: „Ich finde es in Ordnung, dass die Maskenpflicht entfällt. Ich sehe die Gefahr jetzt nicht mehr als so groß an, wie sie schon mal war. Jeder kann freiwillig die Maske weiter tragen, wenn er es möchte. Ich werde die Maske weiter tragen, wenn die S-Bahn voll ist. Manchmal hat man sie vergessen und muss dann noch in den Laden rennen, um eine zu kaufen. Dieser Zwang fällt dann weg.

Fühlt sich im Zug sicherer mit Maske: die Gautingerin Judith El-Mahdy. © Andrea Jaksch

Judith El-Mahdy (56), Assistentin bei einem Verlag, aus Gauting: „Ich hätte die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr gerne noch weiterhin, weil man sich sicherer fühlt. Ich fahre nicht viel, aber glaube: Wenn ich jeden Tag mit der S-Bahn zur Arbeit fahren würde, würde ich mich sicherer fühlen. Ich werde die Maske im Nahverkehr trotzdem weiter aufsetzen, außerhalb davon aber nicht.“

Trägt im ÖPNV weiter Maske aus Überzeugung: Marc Dekassian, Podologe aus Perchting. © Andrea Jaksch

Marc Dekassian (49), Podologe aus Perchting: „Ich halte nichts davon, dass die Maskenpflicht entfällt. Ich bin dafür, dass sie jetzt über den Winter noch beibehalten wird, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Ich werde im ÖPNV weiter Maske tragen – wie in der Praxis jeden Tag. Ich halte das für keine große Belastung und verlange das auch von meinen Patienten. An der frischen Luft habe ich kein Problem, aber in geschlossenen Räumen ist es sicherlich sinnvoll, die Pflicht noch beizubehalten. Die Nutzung des ÖPNV kann man sich nicht aussuchen, viele sind darauf angewiesen. Im Fernverkehr ist eine Maske ja weiterhin verpflichtend, deswegen verstehe ich es nicht, warum die Maskenpflicht jetzt im ÖPNV gefallen ist.

Überall oder nirgendwo sollte die Maskenpflicht gelten, findet die Söckingerin Nina Tartsch. © Andrea Jaksch

Nina Tartsch (33), Getränkehändlerin aus Söcking: Ich finde es gut, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr entfällt, weil es den allgemeinen Richtlinien jetzt auch angepasst wird. Obwohl die Corona-Welle ja doch wieder hochschwappt, finde ich: Entweder sollte überall eine Maskenpflicht gelten, oder nirgendwo. Ich werde in größeren Menschenmengen weiter eine Maske tragen, weil ich mich damit sicherer fühle.

Philipp Trabert und Tobias Gmach