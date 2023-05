Noten für 534 Abiturienten

Alle Autoren schließen Hanna von Prittwitz

Laura Forster

Peter Schiebel

Das lange Warten für die Abiturienten im Landkreis Starnberg hatte am Freitagmittag ein Ende. Die Schülerinnen und Schüler wurden erlöst und haben von ihren Lehrkräften ihre Noten der wichtigsten Prüfungen ihrer Schullaufbahn bekommen.

Landkreis - Insgesamt sind an den Gymnasien im Landkreis 534 Schüler heuer zum Abitur angetreten – doch nicht alle haben den benötigten Schnitt erreicht. Die meisten Schüler, die bislang noch nicht bestanden haben, können das Ziel aber in den sogenannten Zusatzprüfungen nach den Ferien noch erreichen.

In Starnberg haben bislang 81 von 89 Prüflingen das Abitur geschafft, vier von ihnen mit einer glatten 1,0. Gut jeder dritte Abiturient habe eine Eins vor dem Komma, sagt Schulleiter Thomas Volz. Was ihn besonders freut: Der Notenschnitt insgesamt liege trotz Wegfall der Corona-Günstigerregelung in etwa auf dem Niveau von 2022 mit einer Durchschnittsnote von 2,1. „Wir haben einen Super-Jahrgang“, freut sich Volz. Einige hätten sich „tatsächlich mit den Tränen in den Augen“ ihre Noten abgeholt.

135 Prüflinge verzeichnete heuer das Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching. „Erfreulich ist, dass der Gesamtdurchschnitt sich zum vergangenen Abitur nur um 0,06 Notenpunkte unterscheidet und im Vergleich zu Abiturschnitten aus den Vorcoronajahren sogar leicht besser ist“, freut sich Schulleiterin Elisabeth Mayr. Zwei Schüler hätten die Traumnote 1,0 erreicht, 12 Schüler freuten sich über einen Durchschnitt besser als 1,5 und 37 Schülerinnen und Schüler hätten eine 1 vor dem Komma. Die Anzahl der Nachprüflinge sei niedriger als im Vorjahr.

Am Gautinger Otto-von-Taube-Gymnasium ist heuer die Zahl der externen Bewerber mit 15 Stück besonders hoch. „Ich hatte in den vergangenen Jahren häufig den Eindruck, dass sie nicht so gut vorbereitet waren. Das war bei diesem Abitur nicht der Fall“, sagt Schulleiterin Sylke Wischnevsky. Insgesamt haben in Gauting 2023 144 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur geschrieben. „Das sind ganze 20 Jugendliche mehr, also noch im letzten Jahr“, sagt die Schulleiterin. „Das halbe Kollegium, also rund 50 Lehrkräfte, war mit den Prüfungen beschäftigt.“ Allein rund 300 mündliche Prüfungen haben stattgefunden. Der beste Schnitt mit 1,79 wird heuer wohl nicht erreicht, dennoch ist Wischnevsky zufrieden. „Leider haben es aber noch nicht alle geschafft.“ Weniger als eine Handvoll Schüler müssen noch in die Zusatzprüfung.

Am Tutzinger Gymnasium sind heuer 93 Schüler zu den Abiturprüfungen angetreten. „Mindestens zwei haben eine 1,0 geschafft“, freut sich Schulleiter Andreas Thalmaier. Mindestens deswegen, weil auch Abiturienten, die ihren Schnitt verbessern wollen, eine Zusatzprüfung ablegen können. „Der Jahrgang dieses Jahr ist sehr gemischt.“

Am Ostufer des Starnberger Sees in Kempfenhausen haben 64 von 73 Abiturienten ihre Prüfungen schon erfolgreich bestanden, einmal gab es den Schnitt von 1,0. „Die Schüler haben richtig darauf hingefiebert, endlich ihre Noten zu bekommen“, sagt Markus Dellinger, Oberstufenkoordinator.