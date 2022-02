Novavax ab 3. März im Landkreis verfügbar

Alternative zu Biontech und Moderna: Der Protein-Impfstoff des US-Herstellers Novavax wird bald im Landkreis angeboten. © AFP

Ab kommender Woche ist ein weiterer Impfstoff gegen das Corona-Virus verfügbar, jener von Novavax. In den Impfzentren kann man sich schon Termine machen.

Landkreis – Der Protein-Impfstoff von Novavax steht im BRK-Impfzentrum des Landab Donnerstag, 3. März, zur Verfügung. Wie zuletzt berichtet, ist er zunächst nur für Mitarbeiter des medizinischen Bereichs vorgesehen – also allen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die ab Mitte März gelten soll, unterliegen.

„Sobald der Bedarf in dieser Gruppe gedeckt ist, können alle Impfwilligen ab 18 Jahren geimpft werden“, berichtet das Landratsamt. Ab diesem Samstag können sich allerdings bereits alle Interessierten über die BRK-Hotline des Impfzentrums (0 81 51) 26 02 26 02 oder über das Portal „BayImco“ anmelden. „Ich bitte alle, die den bisherigen Impfstoffen skeptisch gegenüberstanden, sich nun impfen zu lassen“, sagt Landrat Stefan Frey. „Auch wenn die Infektionszahlen derzeit rückläufig sind, müssen wir weiter am Ball bleiben.“

Für 3. März sind 2600 Dosen angekündigt, die Hälfte wird für die Zweitimpfung zurückgestellt. Geliefert werden sie in der Anfangsphase ausschließlich an die Impfzentren in Gauting und Herrsching. Haus- und Fachärzte, Betriebsärzte sowie Kliniken können auf Anfrage von dort Impfstoff anfordern. Frey rechnet damit, dass „Novaxovid“ in ein bis zwei Wochen für alle freigegeben werden kann.