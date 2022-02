Novavax-Impfstoff: Nachfrage in Heimen und Kliniken verschwindend gering

Von: Tobias Gmach

Alternative zu Biontech und Moderna: Der Protein-Impfstoff des US-Herstellers Novavax wird bald im Landkreis angeboten.

Gut 2000 Dosen vom Novavax-Impfstoff sollen demnächst im Landkreis Starnberg ankommen. Sie sind zunächst für Mitarbeiter im medizinischen Bereich vorgesehen. Dort ist die Nachfrage allerdings verschwindend gering.

Landkreis – Nuvaxovid soll das Corona-Gegenmittel für die Zweifler sein. Denn der Protein-Impfstoff der US-Firma Novavax basiert nicht auf der mRNA-Technologie wie die Vakzine von Biontech und Moderna. Aber von solchen Zweiflern gibt es im Landkreis relativ wenige – zumindest in Pflegeeinrichtungen und Kliniken.

„Nur vereinzelte Anfragen“ gebe es allgemein bezüglich Novavax. Das berichten im selben Wortlaut das fürs Impfzentrum zuständige Landratsamt und Dr. Bernhard Junge-Hülsing, als Versorgungsarzt beauftragt mit der Impfstoff-Koordinierung für die Praxen. Bis diesen Mittwoch könne die Kreisbehörde bestellen, teilt Sprecher Stefan Diebl auf Nachfrage mit. Und: „Sollte die Verteilung des Impfstoffs zunächst nach Bevölkerungsproporz erfolgen, so rechnen wir mit gut 2000 Impfdosen. Termine können wir erst anbieten, wenn das Lieferdatum tatsächlich bekannt ist.“ Das Impfzentrum werde dann gesonderte Novavax-Impftage anbieten. Zunächst seien die Vakzine für jene vorgesehen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen – also Mitarbeiter im medizinischen Bereich, etwa von Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten Diensten.

Wann die Teil-Impfpflicht kommt und wie sie genau umgesetzt werden muss, darüber fehlen dem Gesundheitsamt noch jegliche Infos. Sie hätte aber hierzulande wohl keine großen Auswirkungen. Denn die Impfquoten in Kliniken und Heimen sind mittlerweile sehr hoch. Es könne also sein, dass Novavax recht schnell allen anderen Impfwilligen zur Verfügung steht, so Diebl. Roland Schwankhart, Pflegeleiter des Katastrophenschutzes, berichtet von einer Erhebung unter allen Alten- und Behindertenheimen im Kreis. Danach hätten insgesamt nur zehn bis 20 Mitarbeiter Interesse am Proteinvakzin, dem das Robert-Koch-Institut eine etwas geringere Wirksamkeit als die Biontech- und Moderne-Impfstoffe attestiert.

Beeindruckende Entwicklung der Impfquoten in Altenheimen

Besonders bei den Pflegeheimen ist die Entwicklung erstaunlich. Edith Maruska, die das Rummelsberger Stift in Starnberg und Söcking leitet, erinnert sich: „Anfangs hatten wir eine Impfquote von 23 Prozent.“ Heute seien von den insgesamt 110 Mitarbeitern in beiden Häusern nur noch sechs ungeimpft. Vier hätten nach der Ankündigung der Impfpflicht gekündigt, drei Stellen habe man bereits wieder nachbesetzen können. BRK-Pflegeleiter Marcus Wicke zeichnet ein ähnliches Bild: „Wir haben kaum Ungeimpfte.“ Im Rotkreuzhaus Gilching sei es eine Mitarbeiterin, in den Pflegeeinrichtungen des Gautinger Mehrgenerationen-Campus ebenfalls, im BRK-Schloss Garatshausen seien es zwei Mitarbeiter. „Ich halte das zusätzliche Angebot trotzdem für gut“, sagt Wicke über Novavax. Sowohl er als auch Maruska berichten von erfolgreicher Überzeugungsarbeit. „Wir haben uns in den vergangenen Monaten intensiv darum bemüht, dass sich die Leute impfen lassen, haben verpflichtende Beratungsgespräche geführt“, so Wicke. Auch Maruska erzählt von den Anstrengungen ihres Pflegedienstleiters. „Das hat echt gefruchtet.“ Die Rummelsberger-Verantwortlichen sorgten dafür, dass die Impfärzte ins Haus kommen, damit der Aufwand für die Mitarbeiter möglichst gering ist.

Die meisten Hausärzte werden wohl an die Impfzentren (Gauting, Herrsching und Feldafing) verweisen, wenn jemand Interesse an Novavax hat, sagt Versorgungsarzt Junge-Hülsing. Denn eine gelieferte Portion enthalte zehn Impfdosen. Und das Aufziehen der Spritzen sollte sich ja auch lohnen.