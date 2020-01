Nur 387 im Landkreis Starnberg wollen den Klimanotstand ausrufen

Exakt 387 Unterstützer hat die nun abgelaufene Petition zur Ausrufung des Klimanotstands im Landkreis Starnberg erreicht. Initiatorin Nadine De March, die die Bewegung „Starnberg for Future“ anführt, hatte sich die Marke 490 als Ziel gesetzt – und ist dementsprechend unzufrieden.

Starnberg – „Anfangs hatte ich mir schon mehr erwartet. Aber mir war ziemlich schnell klar, dass es nicht einfach wird“, sagt sie auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Die Petition werde sie trotzdem beim Starnberger Kreistag einreichen. Der hattedie Ausrufung des Klimanotstands Ende Juli nach einem Antrag der Grünen abgelehnt – im Gegensatz zu mittlerweile rund 50 Kommunen in Deutschland, darunter auch Gemeinden wie Wörthsee.

+ Nadine De March von der Bewegung „Starnberg for Future“. © privat Für De March war das der Auslöser gewesen, die Petition im September zu starten. „Starnberg grenzt sich vom Rest der Welt ab und ignoriert die globale Bedrohung durch unser bereits verändertes Klima“, schrieb sie darin. Von den Kreispolitikern war besonders der Begriff Klimanotstand kritisiert worden. Glücklich damit ist auch De March nicht. Doch sie fordert, den Terminus so zu gebrauchen, wie er offiziell eingeführt wurde. „Er bedeutet nichts anderes, als dass alle Planungen, Beschlüsse und Erlasse der Stadt und des Landkreises künftig kritisch bezüglich ihrer Auswirkungen auf Natur und Klima geprüft werden müssen. Dagegen kann kein vernünftiger Mensch etwas einwenden.“

Populismus und Symbolpolitik: So lauteten die Vorwürfe aus dem Kreistag zur Forderung der Grünen im Sommer. Die Aktivistin De March ärgert das besonders: „Es stehen doch konkrete Maßnahmen dahinter.“ Bei Sanierungen und Neubauten gelte es zum Beispiel, umwelt- und klimaschonende Materialien vorzuschreiben. Eine ganze Reihe an Vorschlägen habe Starnberg for Future in einem Forderungskatalog auf der Homepage gebündelt. Sie betreffen unter anderem die Themen Energie, Verkehr und Landwirtschaft.

Die Kämpfer fürs Klima im Landkreis aus Starnberg, Gauting und Tutzing wollen sich laut De March künftig besser vernetzen und zusammenarbeiten. Die Starnberger Initiative plant außerdem einen sogenannten Fairteiler – ein Modell, bei dem überschüssige Lebensmittel gespendet werden können.

Lesen Sie auch:

Als erste Gemeinde im Landkreis Starnberg rief Wörthsee den Klimanotstand aus. Das hat Auswirkungen auf künftige Bau- und andere Maßnahmen.