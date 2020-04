Nur für Einheimische: AWISTA öffnet sechs Wertstoffhöfe

Der AWISTA öffnet ab Mitte nächster Woche einige Wertstoffhöfe, es gelten strenge Regeln für Abstände, Anfahrt und dergleichen. Eingelassen werden nur Einheimische.

Landkreis – Der AWISTA öffnet ab kommendem Mittwoch, 15. April, sechs Wertstoffhöfe im Landkreis, jedoch gelten strenge Regeln für die Anlieferung. Alle müssen 1,5 Meter Abstand zueinander halten, es wird immer nur eine bestimmte Zahl an Fahrzeugen aufs Gelände gelassen – und Auswärtige bleiben ausgeschlossen.

Geöffnet werden diese Wertstoffhöfe durchgehend von Mittwoch, 15., bis Freitag, 17. April, von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 18. April, von 9 bis 13 Uhr:

Andechs-Rothenfeld, Abt-Gregor-Danner-Straße 14;

Inning, Herrschinger Straße 41;

Krailling, Fleckhamerstraße 3 a;

Pentenried, Kraillinger Straße 100;

Pöcking, Weilheimer Straße 35;

Starnberg, Petersbrunner Straße 3 b (wegen Asphaltierungsarbeiten auf der Straße nicht am Samstag, 18. April).

In der Woche danach sind die Wertstoffhöfe Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag, 25. April, von 9 bis 13 Uhr. Geöffnet zu den bekannten Zeiten sind die Grüngutannahmestellen in Gilching und Krailling sowie die Kompostieranlage in Hadorf.

AWISTA-Vorstand Peter Wiedemann appelliert an die Bevölkerung, das Angebot nur bei„dringendem Entsorgungsbedarf“ zu nutzen und die Regeln zu befolgen. Diese sind: Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten, zu Mitarbeitern und anderen Kunden ist der Mindestabstand von 1,5 Metern unbedingt einzuhalten – deswegen können die Mitarbeiter auch nicht beim Entladen helfen. Kinder müssen während des Aufenthalts auf dem Wertstoffhof-Areal im Auto bleiben.

Wer kein STA-Kennzeichen hat, muss sich ausweisen - oder wegfahren

Der AWISTA schränkt die Nutzung der sechs Höfe strikt auf Landkreisbürger ein, Auswärtige werden abgewiesen. Wer keinSTA-Kennzeichen hat, müsse mit dem Ausweis nachweisen, dass er im Landkreis wohnt. Auf den Wertstoffhöfen dürfe sich zeitgleich nur eine sehr begrenzte Anzahl an Bürgern aufhalten (Blockabfertigung). Das Personal regele die Zufahrt und schließe bei Bedarf zeitweise das Tor. Dadurch kann es zu längeren Warteschlangen vor den Toren kommen. Wiedemann: „Bleiben Sie bitte im Auto sitzen, bis Sie aufgefordert werden, einzufahren. Die genannten Maßnahmen dienen Ihrer eigenen Sicherheit und Gesundheit und sind strikt einzuhalten.“

Der AWISTA hat sich sich für diese sechs Höfe entschieden und lässt alle anderen geschlossen – er braucht das Personal an den geöffneten Standorten. Es gibt aber Einschränkungen: Asbest, Bauschutt, Mineralwolle (KMF) und Rigips/Gipskarton können nicht angenommen werden, da die Entsorger derzeit nichts abholen. Bei Pappe, Papier und Kartonagen empfiehlt der AWISTA, das Holsystem (blaue Tonne) zu nutzen.

Eingeschränkt werden müssen auch die Touren des Schadstoffmobils, das ab Mittwoch wieder den Betrieb aufnimmt. Die Touren gelten, jedoch werden die Stopps an den Wertstoffhöfen Seefeld am Mittwoch, Inning am Freitag und Gilching am Samstag entfallen.

Details zu den Regelungen finden sich auf www.awista-starnberg.de oder in der AWISTA-App.