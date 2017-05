Oberleitungsschaden: In Starnberg ist Schluss

Wegen zweier Havarien steht der Bahnverkehr zwischen München, Weilheim und Seeshaupt derzeit still. Ein Ende der Störung ist nicht absehbar.

Starnberg/Tutzing - Bahnfahrer brauchen derzeit starke Nerven: Zwischen München und Tutzing fährt fast kein Zug.

Erste Havarie ein war ein Defekt an einem Zug bei Bernried. Deswegen ist die Strecke von Tutzing nach Seeshaupt seit Stunden blockiert. Zweite Havarie war ein Oberleitungsschaden zwischen Starnberg und Tutzing, wobei die Bahn zunächst keine genaue Angaben zur Ursache machen konnte. Tatsache ist aber: S-Bahnen der Linie 6 fahren nur bis Starnberg und wenden dort. Bis Tutzing und weiter ist ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Am Starnberger Bahnhof war es am frühen Abend ruhig, es hatten sich keine Schlangen gebildet.

Regionalzüge Richtung Garmisch/Kochel fahren derzeit gar nicht auf der Strecke nach Süden. Sie werden laut Bahn in München zurückgehalten.

