Gasthof Obermühlthal wieder zu haben

Von: Peter Schiebel

Der frühere Gasthof Obermühlthal ist eine der schönsten, wenn nicht die schönste nicht genutzte Immobilie im Landkreis Starnberg. Im Jahr 2010 wurde der Betrieb im Wirtshaus und im Biergarten eingestellt. © Immovision.de

Knapp acht Monate nach dem Verkauf an einen privaten Eigentümer ist der ehemalige Gasthof Obermühlthal wieder auf dem Markt. Pläne für eine Insektenzucht gleich neben dem früheren Bahnhof sind damit zu den Akten gelegt.

Starnberg – Nach mehr als 13 Jahren des Leerstands schien im November vergangenen Jahres endlich jemand gefunden, der den ehemaligen Gasthof Obermühlthal aus dem Dornröschenschlaf wachküsst. Die in Gräfelfing ansässige „Mühltal 130 Immobilien GmbH“ des Kraillinger Geschäftsmanns Till von Geldern-Crispendorf erwarb damals das etwa 9540 Quadratmeter große Grundstück samt Wirtshaus. Merklich getan hat sich seitdem am ehemaligen Ausflugsbahnhof nichts. Und es wird sich wohl auch so schnell nichts tun: Denn die Immobilie steht seit Kurzem schon wieder zum Verkauf.

Er sei vom Eigentümer mit der Vermarktung beauftragt worden, erklärt der in Starnberg ansässige Makler Oliver Herbst, der sich mit seiner Firma Immovision seit vielen Jahren auf besondere Objekte spezialisiert hat. Herbst bietet den Gasthof nun als „Immobilie der Woche“ an. In der Beschreibung heißt es unter anderem: „Diese seltene Ausnahme-Immobilie lässt das Herz Kreativer sicherlich höher schlagen.“ Auch von einem „einzigartigen wildromantischen Grundstück“ ist die Rede. Als Verhandlungsbasis ruft er einen Preis von 2,8 bis 3,8 Millionen Euro auf.

Das wären deutlich mehr, als von Geldern-Crispendorf vor weniger als einem Jahr offenbar an den Würmtal-Zweckverband (WZV) als vormaligen Eigentümer bezahlt hat. Nach unbestätigten Informationen soll der Kaufpreis bei einer Summe zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Euro gelegen haben.

Würmtal-Zweckverband brauchte Immobilie nicht

Dem WZV gehören die Gemeinden Gauting, Gräfelfing, Planegg und Krailling an. Sein Hauptzweck ist die Sicherstellung der Trinkwasserver- und der Abwasserentsorgung. Das Grundstück samt Gasthof hatte der Zweckverband vor Jahrzehnten erworben, um die Quellen langfristig zu schützen. Nachdem die Wasserversorgung über Brunnen gesichert gewesen sei, habe es keine Notwendigkeit mehr gegeben, die Immobilie zu behalten, erklärt der Verbandsvorsitzende, Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux, im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Nach einem langwierigen Bieterverfahren hatte die Verbandsversammlung letztlich von Geldern-Crispendorfs Firma den Zuschlag gegeben. Den Ausschlag habe zwar „eine Mischung aus Preis und Konzept“ gegeben, sagt Haux. Das Geld habe dabei jedoch eine wesentliche Rolle gespielt. Dass beim Weiterverkauf nun möglicherweise ein höherer Preis erzielt wird, bringt Haux nicht aus der Ruhe. „Ich habe mir abgewöhnt, Immobilienpreise im Landkreis Starnberg zu kommentieren“, sagt er. Über den Tisch gezogen fühle er sich jedenfalls nicht. Es gebe auch keine vertragliche Verpflichtung des Käufers, das Grundstück über einen gewissen Zeitraum halten zu müssen. „Es befindet sich im Außenbereich, wo eigentlich kein Baurecht besteht“, sagt Haux. „Das war aus unserer Sicht und rein formal ein Grundstückskaufvertrag.“

Von Geldern-Crispendorfs Konzept wäre im Landkreis Starnberg wohl einmalig gewesen. Nach Angaben seines Maklers Oliver Herbst hatte der Geschäftsmann im ehemaligen Gasthof eine groß angelegte Insektenzucht geplant. Die in Sternberg in Mecklenburg-Vorpommern gemeldete „Bionsect Circle Inseconomy GmbH“ ist ebenfalls eine Firma des Kraillinger Unternehmers.

Firma des Käufer wächst zu schnell

Es sei unter anderem um die Produktion von Lebens- und Futtermitteln gegangen, um die Herstellung von Dünger sowie um die Entsorgung und Umwandlung von Speiseresten, erklärt Herbst. Die eigentliche Zucht sei im Erdgeschoss, Räume für Verwaltung, Vertrieb und Schulungen seien im Obergeschoss geplant gewesen. „Das ist ein Markt mit Zukunft“, sagt der Makler. Das Geschäft laufe so gut, dass die Immobilie mit rund 600 Quadratmetern Nutzfläche in der Zwischenzeit zu klein geworden sei. „Die Firma ist zu schnell gewachsen“, sagt Herbst.

Wie es nun weitergeht, ist also wieder offen. Herbst kann sich wie früher eine gastronomische Nutzung vorstellen („das könnte für Starnberg ein Gewinn sein“) oder auch kreative Arbeitsbereiche. „Wir sind als Makler für alles offen, was genehmigungsfähig ist“, sagt er. Erste Besichtigungstermine in Obermühlthal habe es bereits gebeben.