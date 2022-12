Ökoprofit-Programm: Neun Unternehmen aus Kreis Starnberg ausgezeichnet

Von: Tobias Gmach

Energie und Emissionen sparen – und dabei langfristig auch Geld: Darauf zielt das kommunale Beratungsprogramm Ökoprofit ab. Neun Unternehmen aus dem Landkreis Starnberg wurden in diesem Rahmen nun für vorbildlichen Umwelt- und Klimaschutz ausgezeichnet.

Landkreis – Die Unternehmen 3M aus Seefeld, Reichhart-Logistik aus Gilching und PTC Telecom aus Wörthsee, das Siemens-Global-LeadershipCenter und das Bildungszentrum der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Feldafing, die Akademie für Politische Bildung in Tutzing, die Krankenhäuser in Starnberg und Seefeld, die Marianne-Strauß-Klinik in Kempfenhausen: Sie alle gehörten in diesem Jahr dem Ökoprofit-Klub Starnberg an. Gemeinsam mit fünf weiteren Unternehmen aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau sparten sie heuer 394 000 Kilowattstunden Strom, 687 000 Kilowattstunden Heizenergie und zusätzlich mehr als 211 000 Kilo CO2 ein. Für diese Leistungen, insgesamt 59 Maßnahmen, wurden sie dieser Tage ausgezeichnet.

Der stellvertretende Landrat Matthias Vilsmayer sagte bei der Abschlussveranstaltung über die Betriebe: „Sie haben viele kleine und große Maßnahmen umgesetzt, die helfen Energie oder Wasser zu sparen, Abfall zu vermeiden, auf nachhaltige Produkte umzustellen oder die Umwelt in anderer Weise zu entlasten. Sie sind damit ein Vorbild für nachhaltiges unternehmerisches Handeln.“

Die drei Landkreise haben den Ökoprofit-Klub initiiert. Energie und Emissionen sparen – und dabei langfristig auch Geld: Im Namen Ökoprofit steckt, auf was das 1991 in Graz entwickelte Umweltberatungs- und Klimaschutzprogramm abzielt. Die Münchner Agentur Arqum organisiert für die Firmen vierteljährliche Workshops und auch Einzelberatungen am Standort, am Ende steht eine Prüfung und schließlich die Auszeichnung.

Seit zehn Jahren im Klub: die Akademie für Politische Bildung in Tutzing

Die Mitglieder des Klubs wechseln regelmäßig, die Akademie für Politische Bildung in Tutzing allerdings ist seit mehr als zehn Jahren dabei. „Und es rentiert sich immer noch. Der Hauptprofit ist der Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen“, sagt Verwaltungsleiter Josef Hammerschmid. Einen niedrigen vierstelligen Betrag koste die Teilnahme an Ökoprofit jährlich. Die Akademie erarbeite jedes Jahr einen Maßnahmenkatalog, heuer rüstete sie zum Beispiel die Notfall- und Fluchtwege auf LED-Beleuchtung um. Die Fotovoltaikanlagen auf den Dächern und die gerade abgeschlossene energetische Sanierung des Gästehauses sind dagegen große Investitionen, die sich langfristig finanziell rechnen. Sie hängen nicht unmittelbar mit Ökoprofit zusammen, aber in der Akademie sei dadurch eine große Sensibilität für Nachhaltigkeit entstanden. Ein Umweltteam – das Programm verpflichtet die Akademie dazu – sorgt dafür, dass das Projekt nicht einschläft.

Auf dem neuesten Stand bleiben, was den Klimaschutz angeht: Das ist ein Antrieb von Reichhart-Logistik, bei Ökoprofit mitzumachen, sagt Julia Lacher. „Es gibt Ansprechpartner und viel Info-Material.“ Lacher ist beim Gilchinger Unternehmen für das Marken-Management zuständig. Infolge der Teilnahme am Programm entstand bei Reichhard die Idee, jährlich einen „Corporate-Social Responsibility-Bericht“ zu veröffentlichen – und damit etwa einen Einblick in den Ressourceneinsatz. Das Unternehmen ist in Sachen Nachhaltigkeit seit Jahren aktiv: An den Logistikstandorten (nicht in Gilching) ersetzte es Ölheizungen durch Torluftschleier, zwei Reichhart-Lkw fahren bereits mit Flüssigerdgas, aber auch in sämtlichen anderen Bereichen soll ein Umweltmanagementsystem das Verhalten das ressourcenschonende Verhalten der Mitarbeiter fördern.