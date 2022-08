Feuerwehr muss den Starnberger See schützen

Teilen

Enge Angelegenheit: Einsatzkräfte am Schacht zum Regenwasserkanal. © Feuerwehr

Beim starken Regen am Mittwochnachmittag ist beinahe Treibstoff in den Starnberger See gespült worden. Die Feuerwehr verhinderte das mit Sperren im Kanal.

Starnberg – Zu einem Öleinsatz musste die Starnberger Feuerwehr am Mittwochnachmittag an die Seepromenade ausrücken. Der Auslöser lag aber Hunderte Meter entfernt.

An der Wittelsbacherstraße hatte ein Fahrzeug Benzin oder Diesel verloren, es gab eine deutlich sichtbare Spur. Durch den starken Regen wurde der Treibstoff in den Regenwasserkanal gespült, der wiederum in den Starnberger See fließt. Das machte den Einsatz der Feuerwehr erforderlich. Einsatzleiter Maximilian Wastian zufolge mussten die Einsatzkräfte einen Schacht des Regenwasserkanals an der Seepromenade rund 100 Meter vom Dampfersteg entfernt öffnen, ein Gitter entfernen und dann in die Leitung mit einem Durchmesser von fast einem Meter eine Ölsperre einbringen. Zudem wurden dort Olbindewürfel verteilt – das sind wirklich Würfel, die Öl und dergleichen aufsaugen. Sperre und Würfel bleiben bis Anfang kommender Woche im Kanal – sicherheitshalber, denn es könnte weiter regnen. Die Maßnahme war mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt abgestimmt worden.

Den Verursacher kennt man nicht, da kein Fahrzeug mit einem Leck gefunden wurde. Die Ölspur auf der Wittelsbacherstraße wurde von einer Fachfirma beseitigt, weil das nicht Aufgabe der Feuerwehr ist.