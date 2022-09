Offenbar Durchbruch bei Seeanbindung

Es war bestuhlt für 320 Besucher, am Ende kamen rund 110 Besucher zur ersten Bürgerversammlung von Bürgermeister Patrick Janik. Weil die Schlossberghalle umgebaut wird, fand sie in der Brunnangerhalle statt. © Andrea Jaksch

Nach fast drei Jahren coronabedingter Zwangspause fand am Donnerstagabend erstmals wieder eine Bürgerversammlung in Starnberg statt. Dabei wartete Bürgermeister Patrick Janik mit Neuigkeiten zu Seeanbindung, Gewerbegebiet Schorn und ortsferner Umfahrung auf. Mit deutlichen Worten beschrieb er zudem die finanzielle Situation der Stadt.

Starnberg – Lag’s am schlechten Wetter? Am ungewohnten Ort (Brunnangerhalle statt Schlossberghalle? Spielte der auf Konsens statt Konfrontation ausgelegte Politikstil des amtierenden Bürgermeisters eine Rolle? Oder doch eher die Furcht vor einer Corona-Ansteckung? Fakt ist: Mit rund 110 Zuhörern kamen am Donnerstagabend deutlich weniger Starnberger zur Bürgerversammlung als in früheren Jahren. Bei der bislang letzten Versammlung im Herbst 2019 zum Beispiel waren es mehr als 400 Bürger gewesen.

Wie auch immer: Den klassischen Rechenschaftsbericht mit „der Anzahl der verlegten Gehwegplatten“ und Ähnlichem ließ Patrick Janik bei seiner Premiere in der Schublade. Stattdessen präsentierte der Bürgermeister den Anwesenden mehr als eineinhalb Stunden lang einen ungeschönten Blick auf die aktuelle Situation – mit bemerkenswerten Ausblicken. „Ich glaube, wir haben Gesprächsbedarf in ganz vielen Bereichen“, sagte er. Und dabei wolle er sich auf das Wesentliche konzentrieren. Es gehe ihm „mehr um eine Art Lagebericht“. Dass im Verlauf seiner Rede auch der Begriff von der „Zeitenwende“ fiel, war da fast logisch.

Finanzen: „Unser Spielraum ist gering“

Basis für alles ist die finanzielle Ausstattung. Und die ist alles andere als rosig, wie Janik seit seinem Amtsantritt im Mai 2020 fast gebetsmühlenartig wiederholt. Starnberg habe zwar viele Jahre das Glück gehabt, üppige Überschüsse zu erwirtschaften. Die Jahre 2018 und 2019 hätten mit Gewerbesteuereinnahmen von jeweils rund 22 Millionen Euro Rekorde aufgestellt. Dennoch seien die städtischen Rücklagen, also das Sparbuch, in der Zeit um fünf Millionen Euro reduziert worden. „Wir haben richtig, richtig, richtig viel Geld ausgegeben.“ Das dürfe sich nie mehr wiederholen, sagte Janik. Das Seebad etwa sei zwar schön, gehöre aber nicht zu den Kernaufgaben einer Kommune. „Wir gönnen uns zu viel in Starnberg.“

Den Stadträten schrieb er ins Stammbuch: „Der Antrag schreibt sich schnell, aber es müssen auch die Folgen bedacht werden.“ Aktuell sei das Problem, dass Starnberg Schulden machen müsse, weil die laufenden Einnahmen die laufenden Kosten nicht deckten. „Unser Spielraum ist gering.“

Generell mahnte Janik eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen an. „Wir erhalten nicht die Mittel, die eigentlich erforderlich sind.“ Der Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder etwa mache sich zwar gut in der Bundespressekonferenz, ausbaden müssten solche Entscheidungen aber die Städte und Gemeinden. Oder das Gesetz zum Bau öffentlicher Trinkbrunnen in Grünanlagen. „Wir sind an einem Punkt, wo wir unsere Handlungsfähigkeit einbüßen.“

Denn auch so schon steht Starnberg vor gewaltigen finanziellen Herausforderungen. „Wir haben Aufgaben vor der Brust, die einem die Luft zum Atmen nehmen“, sagte Janik und listete bekannte Projekte auf: Turnhallen seien „im letzten Lebensdrittel“ angekommen, eine neue Grundschule als Ersatz für die Schlossbergschule müsse gebaut werden, ebenso neue Feuerwehrhäuser in Wangen und Perchting und neue Kindergärten.

Feuerwehr: „Aufgabensind nicht erfüllbar“

Auf den im März vorgestellten Feuerwehrbedarfsplan, der Investitionen im zweistelligen Millionenbereich beinhaltet, ging Janik dabei nur kurz ein. Der Plan sei „erschreckend“, sagte er. „Wir haben Aufgaben aufgezeigt bekommen, die nicht erfüllbar sind“, betonte Janik und zitierte seinen Pöckinger Amtskollegen Rainer Schnitzler: „Wir ersticken an unseren Standards.“ Nun gehe es darum, intensiv über das Papier zu beraten.

Moosaik: „Wird Starnberg prägen“

Beratungen an ganz anderen Stellen haben derweil zu bemerkenswerten Zwischenergebnissen geführt. Die Umgestaltung des bestehenden Gewerbegebiets zwischen Moostraße und Petersbrunner Straße, das Projekt Moosaik, sei „ein hoch spannendes Thema“, und es werde Starnberg prägen, sagte Janik. Die erste Runde der Öffentlichkeitsbeteiligung sei gelaufen – „es gibt keine kritischen Stimmen, was die städtebauliche Entscheidung betrifft“. Bedenken hätten vor allem die unmittelbaren Nachbarn geäußert.

Schorn: „Projekt ein anderes Gesicht geben“

Ruhig ist es seit Monaten um das geplante neue Gewerbegebiet in Schorn geworden. Janik kündigte Änderungen der bisher bekannten Pläne für zahlreiche Neubauten mit mindestens 3000 Arbeitsplätzen an. „Wir müssen einige Dinge stärker berücksichtigen“, sagte er, ohne näher darauf einzugehen. „Wir sind dabei, dem Projekt ein anderes Gesicht zu geben.“

Bekanntlich machen vor allem Umweltschützer, Wangener Bürger und die Nachbargemeinde Schäftlarn seit Langem gegen das Gewerbegebiet mobil. Janik kündigte an, das „andere Gesicht“ bald den Stadtratsgremien vorzulegen. Aussagen, wonach es für Wangen bereits „fünf vor zwölf“ sei, widersprach er deutlich: „Wir sind gerade mal morgens um halb zehn beim Frühstück.“ Bebauungspläne dieser Größe würden am Ende nie so beschlossen, wie sie am Anfang ausgesehen hätten.

Seeanbindung: „Ein Quantensprung“

Inhaltlich ebenfalls zurückhaltend, aber dennoch nahezu euphorisiert sprach Janik über die Seeanbindung und ließ durchblicken, dass das seit 35 Jahren schwelende Projekt offenbar vor dem Durchbruch steht.

Dass die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn sehr erfolgreich verliefen, hatte der Bürgermeister schon mehrfach gesagt, am Donnerstag betonte er: „Wirtschaftlich sind wir uns fast einig, jetzt beginnt die juristische Klempnerarbeit.“ Und weiter: „Wir haben einen Glücksfall, in den wir gerade hineinstolpern.“ Dass zudem ein einstimmiger Beschluss des Stadtrats vorliege, sei nach diesen vielen Jahren „ein ziemlicher Quantensprung für Starnberg“.

Damit meinte Janik einen Beschluss aus einer nicht öffentlichen Stadtratssitzung von vor der Sommerpause, wie er am Freitag auf Nachfrage des Starnberger Merkur erklärte. Dabei sei eine potenzielle Lösung vorgestellt und einstimmig befürwortet worden. Inhaltlich äußerte sich Janik nicht. Er bitte noch um Zurückhaltung, da sich beide Seiten bekanntlich Verschwiegenheit zugesichert haben. Er peile jedoch an, zum Jahresende Ergebnisse öffentlich vorzustellen.

Bahnhofplatz: „Der Aufreger des Jahres“

Bereits für 18. Oktober plant Janik eine öffentliche Versammlung zu „See and the City“, der temporären Umgestaltung des Bahnhofplatzes. Das Projekt sei „der Aufreger des Jahres“, sagte der Bürgermeister. Die große Aufmerksamkeit sei aber gerechtfertigt. „Wir müssen versuchen, insgesamt eine Diskussion darüber zu führen, wohin wir mit der Innenstadt wollen.“ Wenn sich dabei herausstellen sollte, dass eine Mehrheit der Starnberger einen signifikanten Anteil an Pkw-Stellplätzen wolle, werde er das nicht bekämpfen. „Ich bin Bürgermeister und kein Missionar.“

Umfahrung: „Beschlusspolitisch nicht gut“

Was die ortsferne Umfahrung anbelangt, will Janik einen neuen Anlauf für weitergehende Untersuchungen starten. Bekanntlich hatte der Stadtrat im Juni das Projekt eingestellt, obwohl eine faunistische Kartierung kein finales Argument gegen die Trasse geliefert hatte. „Diesen Beschluss fand ich politisch nicht gut“, sagte der Bürgermeister, erinnerte an den Doppelbeschluss vom Februar 2017 und kündigte an, noch in diesem Jahr einen anderslautenden Antrag im Stadtrat zu stellen – „um die Würze rauszunehmen aus dem Hauch der Endgültigkeit“. Er sei kein Fan des Projekts, sagte Janik. Und er sei sich sicher, dass im Verfahren noch K.o.-Kriterien auftauchen – „im Hinblick auf die politische Integrität und die Kultur in dieser Stadt“ sei das Geld für Untersuchungen aber gut investiert.

Kommunikation: „Gibt viel zu besprechen“

Viele weitere Themen sprach Janik an, unter anderem Kinderbetreuung und die Überlastung des Bauamts. Er appellierte an die Menschen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und er dankte seinen Mitarbeitern, der gesamten Verwaltung und dem Stadtrat für die gute Zusammenarbeit. Auch Letzteres war ihm einige Anmerkungen mehr wert. „Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren gezeigt, wie Kommunalpolitik funktionieren kann.“ Den Streit der Jahre davor habe keine politische Seite genossen, wobei er niemandem abspreche, dass es ihm um das Wohl der Stadt gegangen sei. „Jetzt nähern wir uns einem Punkt, wo auch die persönlichen Befindlichkeiten etwas verblassen.“ Der Stadtrat habe „nach langen Jahren eines gewöhnungsbedürftigen Erscheinungsbildes nach außen“ Beifall verdient.

Die Kommunikation, die Janik im politischen Geschäft wichtig ist, will er auch mit den Bürgern intensivieren. Bereits für März kündigte er die nächste Bürgerversammlung an, künftig wolle er jedes halbe Jahr eine veranstalten. „Es gibt vieles zu besprechen.“