Offene Türen in die musikalische Oberliga

Beim ersten Frühlingskonzert des Starnberger Gymnasiums zeigten die Schülerinnen und Schüler, dass sie viel können. Perfektion gab es selbst beim ersten Auftritt der „Fünfphoniker“.

Starnberg – Alles neu macht der März: Zum ersten Mal richtete das Gymnasium Starnberg ein Frühlingskonzert aus. Als Grund nannte Musiklehrer Anton Bernhard die lange Sanierung der Schlossberghalle und dass deshalb bereits einige Formationen zu Weihnachten in kirchlichem Rahmen auftraten. Doch auch gekürzt um drei Schul-Ensembles war das Programm am Mittwochabend mehr als gut gefüllt.

Da war zum einen der „Kammerchor“ – eigentlich mehr ein Jazzchor, denn unter Leiterin Martina Lindner entfalteten die rund 20 jungen Sängerinnen eine erstaunlich coole und unaufgeregte Interpretationsweise, etwa beim edel swingenden „Give me just a reason“, das um gleich mehrere Jahre reifer klang. Unter dem Rubrum „Kammerchor 2.0“ kam noch eine Gruppe Buben hinzu. Dank diesen, aber auch dank der durch alle Lagen wandernden Mädelsstimmen wurde die „Bohemian Rhapsody“ zum witzigen Stimmfeuerwerk.

Der Sondertipp liegt aber bei „Just the way you are“ – im Original eine ziemlich flache Popnummer von Bruno Mars, aber in der Chorfassung eine mehrfache Potenzierung, die in dieser Feinheit jeden Heiratsantrag zur Erfolgsgarantie führen würde; Tränen der Rührung garantiert. Starnberger Hochzeitspaare sollten zur Trauung – ernst gemeint – genau diese Vokalisten und dieses Lied anfragen, und sie bekommen die intensivste gesungene Liebeserklärung, die man sich vorstellen kann und die als Chor noch kaum bekannt ist.

Mehrfach potenziert waren auch die Spielkünste der Einzelauftritte. Helene Shi, zehnte Klasse, ließ am Klavier „Un Sospiro“ (einen Seufzer) von Liszt so kundig romantisch erklingen, dass die Balance zwischen Tempo, Dynamikwechseln und träufelnd-sanftem Gesamtgestus schier umwarf, noch dazu ohne Notenblatt. In puncto Komplexität kaum zu überbieten auch „Preludio und Fantasia“ von Gaspar Cassado, das Mia Fehse auf dem Cello inklusive der wild eingeworfenen Schnarrtöne höchst intensiv präsentierte. Erstere Solistin wird bei „Jugend musiziert“ teilnehmen, Letztere wird im Festivalorchester der Bayerischen Wirtschaft spielen. Auch zwei Flötentrios hinterließen größten Eindruck und weit geöffnete Türen in die musikalische Oberliga. Jeder Auftritt zündete brandenden Beifall.

Neu gegründet, waren die „Fünfphoniker“ bei ihrem ersten Auftritt überhaupt zu hören: ein Orchester von Fünftklässlern, die mindestens ein Jahr Musikerfahrung haben. Leiter Anton Bernhard dirigierte die spielfreudige Jugend mit etwas gebremsten Tempi durch klassische Stücke, aber kitzelte schon viel Power aus dem „Wellerman“ heraus. Dieser selbst so benannte „bunte Haufen“ ist ein toller Ansatz – oder, in den Worten von Schulleiter Thomas Volz, er schuf in diesem Konzert die Verbindung von Werden und Können. Wobei das „Werden“ – wohl meinte er den Nachwuchs – einen eigenen Wert habe, „denn der Frühling ist ja auch kein defizitärer Sommer“.

In Fortführung dieses Bildes kann man die Bigband dann wohl als frühe Hitzewelle beschreiben: Blitzfrisch überzeugte das Ensemble unter Thomas Maier-Bandomer mit straffem Antritt der Bläser, mit mehrfach schlau gespieltem funkigem Kippen der Sätze, durchbrochen von bissfesten Soli, wobei besonders die E-Gitarren aufhorchen ließen. Auch die große Perkussions-Riege machte Spaß: Zwei perfekt synchron spielende Schlagzeuge, als dritten Part ergänzt um handgetrommelte Congas – das gab in „Little Sunflower“ sogar Santana-Anklänge. Das Publikum in der voll besetzten Schlossberghalle fand mehrfach Anlass zu Zwischenapplaus, und am wichtigsten: zu ganz viel Spaß.

