Offenes Quartier mit Seeblick

Von: Peter Schiebel

Teilen

Blick aus Richtung Bahnhof See ins Museumsquartier: So stellen sich die Planer die Neubauten im Anschluss an das historische Lochmannhaus vor. © Visualisierung: Beer Bembé Dellinger

Bürgermeister Patrick Janik will noch in diesem Jahr einen ersten Beschluss fassen lassen, um Baurecht auf den Grundstücken Bahnhofstraße 1, 1a, 3 und 3a zu schaffen. Wann es aber tatsächlich so weit ist und das Museumsquartier auch in Angriff genommen werden kann, ist nach wie vor offen.

Starnberg – Interessierte Bürger haben seit vergangenem Freitag die Möglichkeit, sich selbst ein Bild vom künftigen Museumsquartier in Starnberg zu machen. Unter dem Begriff läuft die geplante Bebauung der Grundstücke Bahnhofstraße 1, 1a, 3 und 3a mit drei mehrgeschossigen Gebäuden. Auf dem früheren Tankstellengelände stehen bislang noch die „Wiege von Starnberg“ und ein Querbau, in dem bis auf Weiteres das Atelier Paulo de Brito untergebracht ist. Und genau dort stellt der Starnberger Projektentwickler Ehret und Klein, dem die Fläche auch gehört, derzeit alle Entwürfe für das Museumsquartier aus – den Siegerentwurf vom Büro Bembé Dellinger Architekten mit Burkhardt Engelmayer Mendel Landschaftsarchitekten, aber auch die anderen Wettbewerbseinreichungen.

Im April hatte bereits der Bauausschuss des Stadtrats die Pläne zur Kenntnis genommen und – bei vereinzelter Kritik an der Höhenentwicklung – nicht mit Lob gespart. Der Entwurf sieht ein Sockelgeschoss mit kleinteiliger Ladennutzung vor, auf dem „drei kleine Baukörper“ stehen, wie Architekt Sebastian Dellinger bei der Ausstellungseröffnung am Freitag erklärte. Diese Gebäude haben drei (zum Museum hin), vier (in der Mitte) und fünf Geschosse (zur Bahnhofstraße hin), zusammen mit dem Sockelgeschoss also vier, fünf und sechs Stockwerke. Sie sollen in Holzbauweise entstehen. Jedes für sich genommen sei „nur halb so groß wie die Possenhofener Straße 1“, erklärte Dellinger. Dabei handelt es sich um das stilprägende Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Bahnhofstraße aus den 1950er-Jahren.

So ist es aktuell: die stellvertretende Landrätin Britta Hundesrügge, Konstantin von Abercron (Ehret + Klein), Bürgermeister Patrick Janik und Architekt Sebastian Dellinger (v.l.) auf der „Wiege von Starnberg“. © Dagmar Rutt

Geplant sind nach Angaben Dellingers unter anderem ein kleiner Innenhof, ein öffentlich zugängliches Terrassengeschoss mit Blick auf den See und eine Freitreppe zum Lochmannhaus und zum Bodendenkmal St. Benedikt, also ins historische Starnberg. Zu den Herausforderungen habe gehört, „wie lassen wir den See über die Bahn schwappen und wie schaffen wir einen schönen Eingang zum Museum“, sagte Dellinger. Das Ergebnis sei dieses „offene Quartier“. Bürgermeister Patrick Janik nannte den vorliegenden Entwurf „den mit Abstand besten“. Er biete „richtig viel Perspektive und Potenzial“ für dieses „spannende und historische Stück Starnberg“.

Allerdings liege das Planungsverfahren noch vor den Beteiligten. „Ich halte es für durchaus realistisch, den Aufstellungsbeschluss noch dieses Jahr hinzukriegen“, sagte Janik. Wie schnell der erforderliche Bebauungsplan dann auch erstellt werden könnte, ließ er offen. Noch hat es das Vorhaben nicht in den Status „In Bearbeitung“ auf der Prioritätenliste des Stadtbauamtes geschafft.

So soll es werden: Das Modell zeigt die drei Gebäude des Museumsquartiers aus Richtung Süden, im Vordergrund sind das Lochmannhaus und das Museum Starnberger See zu sehen. © Peter Schiebel

Die Hoffnung auf einen möglichst raschen Start des Verfahrens ist beim Eigentümer groß. „Wir würden uns freuen, wenn wir in die Bauleitplanung gehen“, sagte Konstantin von Abercron, geschäftsführender Gesellschafter von Ehret und Klein. Die Anforderungen an das Museumsquartier umschrieb er so: „Es soll ein Ort des Zusammenkommens entstehen, der belebt und optisch aufgewertet wird.“ Das Ehret-und-Klein-Sommerfest am Freitagabend zeige bereits, wie viel Potenzial in dem Standort stecke. Die stellvertretende Landrätin Britta Hundesrügge konnte es sich bereits gut vorstellen, „auf einem Plateau zu sitzen und mit einer Tasse Kaffee auf den See zu blicken“. Allerdings seien auch die Akzeptanz der Bürger und ein transparentes Verfahren wichtig.

Wer sich die Entwürfe, Simulationen und ein Modell anschauen und weitere Informationen zu dem Projekt erhalten möchte: Die Ausstellung ist an den beiden kommenden Samstagen, 16. und 23. September, jeweils von 11 bis 15 Uhr im Atelier von Paulo de Brito zu sehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.